La oposición también hace balance del primer año de Escobar en la Alcaldía y critica la paralización y la cesión al bloqueo de Vox

Los partidos de la oposición PSOE y PR+ han hecho balance también del primer año del PP al frente del Ayuntamiento de Logroño y de Conrado Escobar como alcalde. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, ha criticado que Logroño “ha dado marcha atrás, no ha avanzado y no hay un modelo claro de ciudad para el siglo XXI”. Por parte del PR+, Rubén Antoñanzas, ha considerado que este año ha servido para “evidenciar una gestión errática que ha abocado a la ciudad a una situación de parálisis económica y urbanística”.

Luis Alonso también se ha referido a la situación de los fondos europeos, señalando que el Ayuntamiento vive “una calma tensa” a la espera de la resolución del Ministerio de Transportes tras la eliminación del carril bici de Avenida Portugal: “Nos jugamos 6,5 millones de euros, más intereses y una posible sanción”.

En aspectos económicos ha querido recordar a los ciudadanos que “una de las principales promesas de Conrado Escobar al llegar al Ayuntamiento era bajar los impuestos un 10 por ciento”. Una acción que “iba a ser inmediata” pero “lo único que hemos visto es una subida de la tasa de basuras del 9 por ciento”.

“También tenemos informes del interventor hablando de falta de prudencia pero menos mal -expresa- que la anterior corporación (gobernada por el PSOE) dejó dinero en fondos europeos y proyectos en ejecución como son, entre otros, la reforma de la estación de autobuses, el colegio de San Bernabé, o La Villanueva”. Alonso también ha querido detallar que “está muy bien dedicar un 'Banderazo' al comercio en las pasadas fiestas de San Bernabé pero, un año después de su acceso al cargo, nada se sabe de la lucha del Ayuntamiento por alzarse con el título de Capital de Comercio de Proximidad o los objetivos que se persiguen con ciertas acciones como, por ejemplo 'CUCO', que no tiene una dirección clara”.

Son acciones -ha dicho- “sin propósitos claros” pero “lo mismo ocurre con el turismo, o la estrategia 'Enópolis' que ha quedado en el cajón. Ahora tenemos la nada, no hay un plan definido en materia turística mientras que, por el contrario, el turismo de 'despedida de solteros' va ganando terreno, incrementan las quejas de vecinos y seguimos echando de menos una mayor claridad en el diagnóstico del PP de si tenemos un problema y de cómo es”.

Con todo ello -reflexiona- “se toman medidas, es verdad, pero insuficientes. No dicen nada del aumento de las viviendas turísticas, no hay estudios de la zona de bajas emisiones que deben emitir pero tampoco sabemos nada de algunas propuestas aprobadas por el PP como, por ejemplo, de la moción para la creación de una ordenanza para abolir la prostitución a las mujeres sometidas o de la mejora de los accesos al hospital San Pedro”.

Finalmente, explica, “hay que recordar que la legislatura comenzó con la retirada de una Bandera Arcoíris por una burda denuncia de Vox y continúa con la retirada de una obra de teatro por las presiones de ese mismo partido, parece que algunas veces 14 concejales -los que tiene el PP en la actualidad en el Ayuntamiento- son tutelados por 2 -de Vox- lo que es un claro retroceso de conquistas y consensos logrados. Luego nos extrañan ciertos resultados electorales”.

PR+: “Los Pactos con Ñ' son los Pactos con Engaño”

Por el PR+, Antoñanzas también se ha referido a la situación de los remanentes: “hemos visto cómo este año solo quedan 148.000 euros de los 6,5 millones que había de remanentes” y que “el alcalde ha conseguido el raro honor de disparar el déficit”. “Estamos ya en 4,7 millones de euros, y por supuesto, esa promesa que hizo de bajar impuestos no solo no los ha bajado, sino que las previsiones que hicieron en marzo indican que habrá una fortísima subida”, ha afirmado. Ha recordado que “muchas de las inversiones que estaban presupuestadas no podrán ejecutarse porque no se van a cumplir las previsiones de ingresar 20,2 millones por venta de suelo”.

“Vemos -ha resaltado- una ciudad parada. Las inversiones que están en marcha las ha pagado Europa, como el proyecto del Partido Riojano de la vieja estación, y lo más novedoso es que se va a gastar 4 millones en remodelar La Glorieta, idea de Cuca Gamarra”.

Al igual, el edil regionalista ha considerado que la gestión del alcalde ha sido “errática” y ha “rozado la negligencia” al eliminar el carril bici de Avenida de Portugal sin autorización del Ministerio, que podría suponer la devolución de 6,5 millones de euros, sin contar los intereses y posible multa. También ha aludido a la paralización de la licitación del contrato de mantenimiento de zonas de verdes por más de 31 millones de euros del que “todavía no sabemos las razones, pero sí que esperamos que no se cambien los criterios de valoración, que entendemos sería un escándalo”.

En cuanto a la revisión del Plan General ha dicho que “partíamos de unos criterios aprobados por unanimidad en el pleno y ahora quiere cambiarlos por los que han decidido los constructores, que en la práctica les beneficia a ellos y no a la ciudad”.

En el ámbito político, Antoñanzas ha recordado que el alcalde prometió hace un año diálogo, escucha y acuerdos sobre cuestiones de ciudad. En sus palabras, “el señor Escobar ha dilapidado el consenso y su palabra, no podemos confiar en un gobierno que ha incumplido de forma sistemática este compromiso”. Como ejemplo ha puesto 'Pactos con Ñ', que ha calificado de “Pactos con Engaño”. También ha advertido que “un año después nos encontramos con un gobierno que ha tomado una deriva inquietante, abandonando el centro-derecha para escorarse a la derecha más extrema”.

“Vemos con preocupación que Conrado Escobar esté cediendo al bloqueo de Vox, olvidando al resto de la oposición”, ha reconocido. Como ejemplo del “nuevo bipartito PP-Vox” ha puesto la paralización de iniciativas de movilidad sostenible, de nuevas ordenanzas como la de la abolición de la prostitución, la supresión de programaciones culturales o el bloqueo de declaraciones institucionales.

Antoñanzas ha indicado que “pese a la falta constante de diálogo y desprecio al minoritario, desde el Partido Riojano hemos tendido la mano al Gobierno”. “Lo hicimos -ha aseverado- absteniéndonos en el presupuesto a cambio de impulsar medidas sociales, que se han incumplido. Aun así creemos que hicimos lo correcto dando un voto de confianza”.

Al igual, ha reconocido que la gestión del alcalde ha tenido algún acierto como el desbloqueo del expediente de Bosonit, que permitirá generar actividad económica y crear vivienda nueva en el Casco Antiguo sin alterar el patrimonio de la ciudad, como defendía el Partido Riojano.

“Seguiremos trasladando temas de relevancia social que beneficien a la ciudadanía y exigiendo al alcalde que cumpla los compromisos que ha adquirido con el PR+”, ha afirmado el edil riojanista. En este sentido se ha referido a iniciativas sociales y formativas que el Partido Riojano ha sacado adelante en el pleno como la ordenanza para abolir la prostitución o las escuelas taller para la empleabilidad de la juventud.