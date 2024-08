Planta de Biometano en Autol: 35 puestos de trabajo, malos olores y un tráfico anual pesado de 11.300 vehículos

Hace unos días el Boletín Oficial de La Rioja publicaba el expediente de Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto Ambiental de la planta de Biometano y Biofertilizantes en el término municipal de Autol. Anuncio que ha pillado por sorpresa a muchos vecinos y vecinas del municipio que se han enterado de esta manera de la posible instalación de esta planta en Autol. A partir de ahora, y tal y como recoge el BOR, se somete a información pública el expediente de 'Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto Ambiental de la planta de Biometano y Biofertilizantes. Se abre un periodo de 30 días hábiles para que las personas interesadas en este expediente puedan presentar las alegaciones y observaciones que consideren oportunas ante la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua en la calle Padroviejo de Logroño.

En pocos días, la preocupación y el malestar ha ido creciendo entre el vecindario porque aseguran que “nadie les ha explicado en qué consiste este proyecto y cuáles pueden ser las repercusiones”.

Biometano Autol es el promotor de esta planta que prevé ejecutarse en una parcela de algo más de 230.000 metros cuadrados. Tal y como recoge el proyecto, “todas las parcelas son rústicas, destinadas al cultivo del cereal u olivo en secano aunque algunas de ellas se encuentran como improductivas”. En cuanto a su ubicación, las parcelas en las que se podría ubicar la planta se localizan a 2,7 kilómetros de la zona residencial de Autol; a 6,5 kilómetros de la zona residencial de Aldeanueva de Ebro; y a 9 kilómetros de Calahorra. Y además la futura planta se ejecutaría a 303 metros de Vallondo, una empresa de cultivo de setas y champiñón; a 1,2 kilómetros de la Bodega Marqués de Reinosa; y a 1,7 kilómetros de una granja porcina.

Una zona de Autol donde los promotores de la planta pretenden instalar una actividad dedicada el aprovechamiento de residuos agropecuarios para la producción de biometano y biofertilizantes. La actividad desarrollada en las instalaciones consistirá en la valorización mediante tratamiento biológico de residuos no peligrosos con producción de biogás mediante digestión anaerobia, para producción de energía, biofertilizantes, recuperación y licuefacción de CO2, azufre elemental y sulfato de amoniaco. La actividad, en líneas generales, se basa en el aprovechamiento de recursos agrarios y ganaderos -purines, estiércol vacuno y gallinaza-, restos agrícola procedentes de laboreo y recolección (pajas y restos vegetales), y otros residuos como alperujos para mediante un proceso de digestión anaerobia producir biogás.

Amigos de la tierra La Rioja ha valorado este proyecto y adelanta que desde la organización no van presentar alegación alguna. “No estamos ni a favor ni en contra, pero no vamos a presentar ninguna alegación”. Esta no es la única planta de estas características que se está planteando ejecutar en La Rioja. El pasado mes de abril, la mercantil Expo Bioetanol solicitó a la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua del Gobierno de La Rioja la evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto de otra planta de Biometano en el término municipal de Hervías. Y hay una tercera, aunque en la localidad navarra de Valtierra, a 40 kilómetros de Autol. “La planta de Autol competiría con la navarra, ¿hay tantos purines y alperujos para contar con dos plantas?”, se preguntan desde la organización ecologista. “Creemos que es más bien una carrera para ver dónde se instala antes porque sí que va a funcionar. Las dos no son compatibles porque no hay tanta materia prima”.

Puntos a favor y en contra

La construcción de una planta de estas características en Autol cuenta con aspectos positivos y negativos. Así, Amigos de la Tierra apunta los ingresos económicos para el Consistorio a través del IBI y del impuesto de construcción además de los puestos de trabajo que se generarían“. En total 47. La memoria del proyecto recoge que esta planta generaría 12 empleos directos y otros 35 indirectos. El principal problema de esta planta serían los olores, ”sería algo similar al problema que tenemos en Logroño con la planta de Viana“, apostilla Amigos de la Tierra.

También la memoria del proyecto dedica un punto a esta cuestión donde se reconoce que “la generación de olores es uno de los posibles inconvenientes de este tipo de actividades por la presencia de estiércoles y purines”. Aunque matizan que todas las materias primas utilizadas en la actividad, incluidas las más susceptibles de emitir olores, serán almacenadas en una balsa cubierta o tanques o naves cerrados para evitar la dispersión de olores“. Insisten además que la parcela seleccionada se ha elegido por la distancia de los núcleos de población y la dirección e los vientos dominantes en la zona.

Otro punto a tener en cuenta es el volumen de tráfico que soportará la zona porque la planta estará activa los 365 días del año y 24 horas al día. La propia memoria calcula asimismo el tráfico de vehículos y se prevé una media al día de hasta 31 vehículos de los que 20 serán camiones de entrada de mercancías; 10 vehículos de expedición de digestato más otro vehículo auxiliar. Vehículos que circularán todos los días de la semana con lo que la previsión anual es de 11.300 vehículos en un municipio de cerca de 5.000 habitantes.

Así están las cosas. Tras la publicación en el BOR de expediente de Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto Ambiental de la planta de Biometano y Biofertilizantes en el término municipal de Autol, se abre un plazo de 30 días para presentar alegaciones. La previsión de los promotores es comenzar las obras en julio de 2025 de forma que entre marzo y mayo de 2026, la planta podría estar en marcha.