La alcaldesa de Autol lo tiene claro: “Mi pueblo ha dicho que no y por encima de todo está la paz social”

Una “tensa” reunión que llenó el Auditorio de Autol. La cita era a las 19:00 horas y el motivo, explicar al vecindario los detalles de planta de biometano prevista en esta localidad riojana. “Ví que no había consenso ni unanimidad, lo que sí había era mucha confusión”. Catalina Bastida es la alcaldesa de Autol y tiene claro que “por encima de todo esta la paz social” así que según ha confirmado a Rioja2, la planta de biometano no se ejecutará en Autol. En cuanto a las cifras, Bastida recuerda que la ejecución de este proyecto conllevaba unos 30 millones de euros de inversión, más otros 300.0000 euros anuales para Autol y “sin olores”, insiste Bastida.

Un inversión importante con la que “se podrían hacer muchas cosas para el pueblo” que a todas luces ya no llegarán a Autol. Preguntada por si lamenta esta negativa, Bastida insiste en que “lo que me da tristeza es que se haya generado ese clima de disputa en el pueblo y se haya politizado el tema porque los que más gritaban en la reunión de ayer, lo hacían por cuestiones políticas. Se estaba politizando el tema y eso no se puede permitir, hay que cortarlo de raíz y el momento era ayer”.

Así que, de momento, la planta de biometano no se construirá en Autol aunque según Bastida “este tipo de plantas se van a ir instalando en toda Europa porque así nos lo marcan, estamos hablando de energía verde y circular y en menos de diez años nos vamos a tener que poner las pilas en el tema del gas”.

Oscurantismo para la oposición, tener toda la información para la alcaldesa

La oposición por su parte, lamenta el oscurantismo con el que se ha llevado a cabo este asunto. Y es que según los socialistas, “el Ayuntamiento tuvo conocimiento del proyecto a mediados de febrero y nosotros nos hemos enterado después de que se haya publicado en el BOR ha finales de julio, durante este tiempo nadie en el Ayuntamiento de Autol nos ha dicho nada y la gente está enfadada”.

Un oscurantismo que no es tal para la alcaldesa. “Recibimos la propuesta el 18 de febrero, pero queríamos tener toda la información, saber en qué consiste este proyecto, queríamos recibir toda la información porque para decir que no siempre hay tiempo, si no tienes toda la información, te alborotas y generas este casos social. No nos opusimos al proyecto hasta ver de qué iba el tema porque para este follón que se ha montado, había tiempo”.

Así que a fecha de 3 de agosto, la planta de biometano no se ejecutará en Autol. Así lo ha asegurado la alcaldesa del municipio delante de unas 400 vecinos y vecinas. Pero el anuncio sigue publicado en el BOR y el plazo de 30 días para presentar alegaciones sigue abierto. Los socialistas aseguran que van a presentar alegaciones “por si acaso”. Entre el vecindario hay sentimientos de todo tipo, “unos que no se lo creen, otros sí....”. Veremos, el plazo de presentación de alegaciones concluye el 23 de agosto.