La primera bombera de La Rioja se incorpora a su puesto sin vestuarios, sin duchas y sin protocolo antiacoso

La Rioja ha tenido que esperar hasta 2024 para ver a la primera bombera en el Consorcio de Extinción de Incendios de la región. Hace unos días se incorporó al cuerpo como interina esta primera bombera y ya presta sus servicios en el cuerpo autonómico. Ha roto así el techo de cristal que suponen muchas profesiones que durante años han quedado reservadas para los hombres, pero lo ha hecho en una comunidad que no estaba preparada para dar este paso hacia delante por la igualdad.

Y es que ninguno de los cuatro parques de bomberos del CEIS Rioja –Arnedo, Calahorra, Haro y Nájera– tiene las instalaciones separadas por sexos. Esta bombera ya ha comenzado a trabajar en el parque de Haro y tanto los vestuarios como las duchas siguen siendo comunes, sin ninguna separación. Sin embargo, dada la movilidad de las listas del servicio, esta situación se conocía desde hace meses, pues la profesional aprobó la oposición a finales del año pasado y realizó el curso de formación en enero en Calahorra. Por ello, los bomberos denuncian la falta de voluntad y planificación para que no se haya previsto y adaptado antes de su incorporación.

Los bomberos ya han trasmitido la queja de forma verbal a la gerencia y aseguran que en la primera respuesta vinieron a decir “igual a ella no le importa”. No obstante, y aunque para los profesionales del cuerpo siguen llegando tarde, sí se han comprometido a aportar una solución al problema que existe en los cuatro parques de La Rioja. “Vieron como posible solución para Haro hacer una ducha en un baño que hay separado, dijeron que vendrían a verlo y hasta hoy”, critica un bombero. “Estamos pendientes, les vamos a dar un tiempo prudencial pero si tardan presentaremos una queja escrita y si no, iremos a la Inspección de Trabajo o donde sea necesario”, advierten desde el cuerpo.

Preguntado por este asunto, el Gobierno de La Rioja apunta que “se están realizando las modificaciones oportunas para adaptarnos a este hito histórico. Ya dispone de un espacio adecuado para cambiarse y se seguirán adecuando las instalaciones”. Mientras estas obras de acondicionamiento llegan, el cuerpo de bomberos ha adaptado el aula de formación que tiene el parque de Haro como vestuario para ella y, por tanto, queda inutilizada como clase. En cuanto a las duchas, se reparten para que nadie acceda mientras las utiliza su nueva compañera, aunque en la misma estancia están los lavabos, retretes y vestuarios. Además, una vez se ducha tiene que atravesar el pasillo del parque para acceder al aula habilitada como vestuario.

Además, hay una sentencia de Inspección de Trabajo que obliga al Consorcio dependiente del Gobierno de La Rioja a hacer la evaluación psicosocial de riesgos laborales que debe incluir medidas ante el acoso laboral y el acoso sexual, al que seguiría después el Plan de Igualdad. Sin embargo, los bomberos denuncian que tampoco se han dado pasos en este sentido.

Sí que hay posibilidad de dormitorios separados porque los parques tienen una habitación y una cama plegable en la zona de oficina. En cuanto a la ropa, es la misma para los hombres que para las mujeres y es un problema de todos los nuevos efectivos. Los bomberos han denunciado también, por el momento de forma verbal, la falta de material de muchos de los bomberos que se incorporan.

Un conflicto laboral que irá a juicio

“Todo es una gota más en la situación lamentable del servicio, otro ejemplo más de la falta total de planificación,. Es en todo, en material, en formación, en prevención de riesgos... Es una tras otra y se ha agravado con el nuevo Gobierno”, ha valorado uno de los bomberos, que recuerda que han judicializado ya su conflicto. Los bomberos de CEIS Rioja llevan desde noviembre con protestas y movilizaciones para reclamar el cumplimiento del acuerdo firmado en noviembre de 2022 con el anterior Gobierno, que incluía el aumento de la plantilla en 24 efectivos, ocho por año entre 2024 y 2026, lo que iba a permitir que hubiera cuatro bomberos por turno y parque.

El Gobierno de La Rioja actual aseguró que un informe de los servicios jurídicos concluía que el acuerdo no era legal ,abrió la puerta a la negociación de un nuevo acuerdo y presentó un plan de actuaciones para incluir 12 bomberos y el compromiso de alcanzar los 24 en 2029, tres años después de lo previsto en el polémico acuerdo de 2022. Sin embargo, lo bomberos aseguran que el Gobierno solo presentó su propuesta, no escucho las suyas y rompió el acuerdo, por lo que el conflicto laboral llegará a juicio en mayo.

Mientras tanto, denuncian “acoso constante de la Dirección y el gerente”, que está provocando situaciones como que un bombero tenga que acudir al parque con su bebé, al ser notificado con un solo día de antelación para trabajar y durante su permiso de lactancia. Una situación que completa ahora la falta de preparación de las instalaciones para la incorporación de la primera mujer al cuerpo. Un hito en la igualdad entre hombres y mujeres que queda empañado por la “total falta de planificación y voluntad” que denuncian los bomberos de los responsables del CEIS Rioja.