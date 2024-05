Las propuestas del PP para la agricultura y ganadería pasan por “suspender la aplicación del Pacto Verde Europeo”

La candidata riojana al Parlamento Europeo, Esther Herranz, ha desgranado este lunes las 15 medidas que el PP quiere defender en Europa sobre la ganadería y la agricultura con “el objetivo de que el sistema agroalimentario se considere un sector estratégico, porque es necesario garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar nuestra dependencia de alimentos de terceros países”.

Con la intención de que las políticas europeas vayan destinadas al mantenimiento del tejido productivo y en defensa de la rentabilidad de las explotaciones agroalimentarias, la candidata ha puntualizado que hay que revisar la PAC, para mejorar el presupuesto y potenciar la competitividad. “Hay que garantizar las ayudas directas a agricultores y ganaderos. Ha aumentado un 35% la inflación, porque el Gobierno de España no quiere bajar el IVA”.

Uno de los puntos importantes que plantea el PP es suspender la aplicación del Pacto Verde Europeo, con cambios necesarios que aseguren el equilibrio entre la producción y la rentabilidad de la agricultura. “Se está produciendo un claro rechazo en las calles de Europa, porque se está produciendo un abandono de la actividad, en 3 años se han perdido 18.000 empresas y 135.000 empleos en el campo en España. Se pueden llegar a tratar los mismos objetivos sin llevarse por delante al sector agrícola y ganadero”, ha defendido Herranz. La candidata también se ha referido a que el PP va a rechazar la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, “que César Luena, eurodiputado riojano del PSOE, votó en contra de lo que le había indicado el propio Parlamento europeo y en contra de los intereses de los riojanos”.

Respecto a la exclusión del lobo del LESPRE, la candidata ha subrayado que “desde el PP lo tenemos claro: criterios científicos avalan que el lobo ha invadido territorios donde no había estado en 50 años, no está en peligro de extinción, sino que está avanzando, y lleva años haciendo daño a la España vaciada y a la ganadería extensiva. Quien está en peligro de extinción no es el lobo, son los ganaderos extensivos”. Otra de las medidas es defender una pausa regulatoria durante dos años para eliminar trámites burocráticos, “se suspenderá la aprobación de nuevas normas durante dos años”. Y se quiere incorporar un informe de impacto rural, además de poner en valor la contribución medioambiental.

También se va a apostar por garantizar la disponibilidad de agua “porque no tenemos una política hidrológica en España y es necesaria; asegurar el relevo generacional ”con medidas y ayudas directas a los jóvenes“; revisar las relaciones comerciales con terceros países; reformar las normas de sanidad animal; aplicar criterios científicos para luchar contra plagas y mejorar la producción, y defender la calidad de nuestras producciones. ”Contamos con numerosas Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas que tenemos que defender con la suficiente ayuda y apoyo“, ha concluido Herranz.