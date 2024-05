Montserrat en La Rioja: “El PP seguirá siendo el freno de esa izquierda que quiere arruinar el campo”

La cabeza de lista del Partido Popular al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, se ha comprometido “a que el PP siga siendo el freno de esa izquierda que quiere arruinar el campo”. Lo ha hecho en un acto público celebrado este viernes en Navarrete, en el que ha estado acompañada por el presidente del PP de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la candidata riojana, Esther Herranz.

Montserrat ha recordado que en el Parlamento Europeo “la izquierda intentó criminalizar al sector del vino. Pedían que las botellas tuvieran una etiqueta como las que aparecen en las cajetillas de tabaco, clasificando el vino como cancerígeno, lo que hubiera supuesto una ruina para el sector. Por eso me reuní con el sector, redacté una enmienda contra ese ataque y la ganamos. Y hoy el vino no tiene una etiqueta como el tabaco, gracias al Partido Popular. Porque si por el PSOE hubiera sido, el sector del vino estaría pagando las consecuencias de esta tremenda irresponsabilidad”.

La candidata ha advertido de que “si el 9 de junio nos quedamos en casa porque pensamos que estas elecciones no van con nosotros y no importan, los otros ganan. Pero hay esperanza, tenemos la oportunidad de dar un paso de gigante no solo para defender España en Europa, sino para lograr el cambio que necesita nuestro país. Porque Europa es campo. Y por eso me comprometo hoy aquí, tierra de agricultores, de verduras y productos de calidad, a seguir defendiendo a nuestros agricultores y ganaderos”.

En este sentido ha anunciado que “vamos a acabar con la competencia desleal. Se acabó recibir productos de otros países que no tienen nuestros controles sanitarios ni la calidad de nuestros productos. Y vamos a exigir controles sanitarios más duros en Europa para los productos que vienen de fuera, y que España los aplique. Exigimos que se mantenga y amplíe la rebaja del IVA en los alimentos básicos, también al pescado, la carne y las conservas”. Y por otra parte se ha comprometido a aprobar un plan europeo por la Salud Mental.

La voz del campo riojano

Por su parte, el presidente del Partido Popular de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha manifestado que “desde La Rioja vamos a demostrar la fuerza de esta tierra en Europa y el PP va a ser la voz del campo riojano en el Parlamento Europeo con la fuerza y la capacidad de Esther Herranz. Porque en estas elecciones nos jugamos mucho del futuro de nuestra región y de España”.

Capellán ha contrapuesto las dos opciones que concurren a las elecciones europeas: una, la del PSOE de Sánchez, Ribera y Luena, que defiende el Pacto Verde europeo que tanto daño está haciendo al sector primario, y otra, la del PP de Feijóo y Esther Herranz, que es quien mejor conoce Europa y va a defender nuestros intereses en el Parlamento Europeo“.

El presidente ha destacado que “vamos a ser la voz de los intereses de los agricultores y ganaderos riojanos en Europa. Pero no solo eso, también vamos a defender la salud mental y el bienestar emocional de las personas y vamos a gestionar correctamente los fondos europeos”.

Y por todo, y porque “somos Rioja, España y Europa. Estas son las elecciones más importantes, para que La Rioja tenga voz en Europa. No son solo elecciones europeas, son para decidir el futuro de La Rioja”, ha defendido.

La importancia de la PAC

Y Esther Herranz, que figura en el puesto número 13 de la candidatura liderada por Dolors Montserrat, ha hecho especial hincapié en que “la agricultura y la ganadería sean tenidas en cuenta como un sector estratégico, para lo cual habrá que revisar la PAC y hacer una pausa regulatoria durante un par de años con el fin de replantear mejor las cosas”. Porque, entre otras cosas, “corren peligro las ayudas directas, y queremos que estén garantizadas”. Para ello, “será necesario incorporar también una suspensión a la aplicación del Pacto Verde europeo por el rechazo que ha tenido, el abandono de la actividad que ha provocado y por la falta de equilibrio en la que ha dejado a agricultores, ganaderos y a la industria agroalimentaria española”.