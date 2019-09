Almeida no ve "elementos" para recurrir la absolución a Botella y afirma que está en su derecho de despedir a la abogada

"Nuestra posición coincide con el Tribunal de Cuentas y con la Fiscalía. No hay elementos jurídicos que aconsejen mantener el recurso". Con estas palabras ha defendido este lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no vaya a recurrir ante el Tribunal Supremo la absolución de la exalcaldesa por la venta de pisos públicos a fondos buitre después de que su equipo decidiera la semana pasada despedir a la directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Paloma Herranz Embid, que desde hace semanas preparaba ese recurso.

Un acuerdo del Pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid del 29 de julio, ya con Almeida como alcalde, instó a la Junta de Gobierno a interponer el recurso de casación ante el Supremo y a seguir con las diligencias penales abiertas "a través de sus representantes personados" es decir, la letrada despedida, cuya salida anunció en exclusiva eldiario.es.

El plazo para presentar el recurso expiraba el próximo 27 de septiembre y, según fuentes municipales, la letrada Paloma Herranz, una experta en derecho público que trabajó seis años como asesora en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, llevaba semanas preparando el recurso ante el Supremo que no podrá concluir.

"¿Alguien le preguntó a Manuela Carmena por qué cesó al director de los servicios jurídicos de la EMVS nada más llegar a la Alcaldía?" se preguntaba este lunes Almeida después de asistir a un desayuno informativo del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en Madrid.

"¿Por qué se me pregunta a mí si he hecho exactamente lo mismo que Manuela Carmena? No creo recordar que nadie le preguntara a Manuela Carmena por qué cesó a todos los directores de la EMVS así como a numerosísimos cargos directivos de otras empresas municipales. Nosotros no lo criticamos, nos pareció que era lo razonable dentro de la potestad de la autoorganización que tiene cada equipo de gobierno y de determinar las líneas de acción que se deben seguir", insistía.

El alcalde de Madrid recalcaba que "los mismos concejales que estaban en el Gobierno y que están criticando este despido libremente y en función de la autoorganización son los que cesaron al anterior director de los servicios jurídicos y entonces les pareció una decisión de lo más razonable".