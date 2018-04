Cifuentes pasa al ataque con Ciudadanos ante la amenaza de la moción: "Ya está adoptando el lenguaje podemita"

"Ya han adoptado el lenguaje podemita". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pasado al ataque con Ciudadanos. Cristina Cifuentes quiere maximizar la presión sobre el grupo de Ignacio Aguado situándoles como aliados de la izquierda. " Es lo que están haciendo, apoyar una moción de censura para que gobierne la izquierda radical", ha espetado al portavoz, Ignacio Aguado, en el pleno de este jueves.

La presidenta se ha vuelto a sacudir de su responsabilidad en el caso máster con acusaciones cruzadas con la oposición y ha acusado a Ciudadanos de "buscar excusas" para apoyar la moción. Ella, argumenta, no ha "incumplido el acuerdo de investidura" y no ha "falseado el currículum". "No he cometido ninguna ilegalidad", ha justificado.

Cs sólo busca excusas para apoyar la moción de censura y que en la Comunidad gobierne la izquierda radical. Yo no he incumplido el acuerdo de investidura, no he falseado mi curriculum, no he cometido ninguna ilegalidad ni estoy investigada por nada. #PlenoAsamblea🏛 pic.twitter.com/IInxNdgdlW — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 19 de abril de 2018

Ciudadanos, mientras, sigue aferrado a su plan A: que Cifuentes dimita y proponga un recambio del PP para terminar la legislatura. Hoy lo ha repetido: "Esperemos que dimita hoy", ha dicho antes de entrar al plenario. Ignacio Aguado ha pedido a la presidenta que deje de "tomar el pelo a los madrileños" y confía en que no llegue al 2 de mayo, día de la fiesta regional, en el cargo.

Aguado ha confirmado que no se reunirá con los socialistas hasta que no se fije la fecha de la moción de censura. El grupo ha rehusado mantener contactos ya en dos ocasiones con los de Gabilondo, centrados en preparar un programa de "mínimos" para dejar a la formación naranja sin argumentos para decir que no al apoyo.

La estrategia ofensiva del Gobierno se acelera a medida que se acerca la moción. Este jueves, el PP ha atacado de nuevo a los diputados de la oposición por sus currículums. Los diputados han mencionado a Marta Marbán, una diputada de la Asamblea que se definió como "responsable de Marketing" cuando era "auxiliar administrativa", según una información de OkDiario; y han aludido en varias ocasiones al portavoz socialista por su categoría de "profesor honorario" en la Universidad Autónoma de Madrid.

" Seguramente que ustedes del tripartito y de la moción van a ser profesores honorarios", ha referido el número dos de Cifuentes, Ángel Garrido; unas declaraciones por las que Gabilondo ha pedido intervenir por alusiones. El portavoz ha criticado la "talla política de mínimos de los que preparan la moción" y ha recurrido al caso de los ERE para atacar a la bancada socialista.

30 días después del estallido del caso máster, el PP de Madrid apoya públicamente que la presidenta regional acuda como tal el día 2 de mayo (fiesta autonómica) porque es "el mejor escaparate" para Madrid. El portavoz del grupo en la Asamblea, Enrique Ossorio, no quiere oír hablar de dimisión y condiciona el futuro del caso a las "investigaciones judiciales".

El pleno de este jueves se ha iniciado, una semana más, con el máster como centro. Pero en esta ocasión las alusiones al escándalo que asola a la presidenta madrileña apenas se han alargado dos preguntas. Este jueves en la Asamblea también se habla de incendios de otros partidos: del ofrecimiento del PSOE a Manuela Carmena para liderar sus listas en Madrid y de las disputas internas de Podemos. Ambos asuntos han desplazado por primera vez en semanas la atención exclusiva a la crisis en el Gobierno y el PP.