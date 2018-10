Dimite la portavoz de Podemos en Madrid Lorena Ruiz-Huerta por "discrepancias" con el partido

Lorena Ruiz-Huerta, portavoz del grupo parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid, ha presentado este lunes su dimisión y deja el acta de diputada regional. Como ha adelantado Telemadrid, Ruiz-Huerta ha decidido no finalizar la legislatura a solo siete meses de la cita en las urnas. Se marcha del parlamento regional por las "discrepancias" con su partido, que se habían acentuado en los últimos meses con la elaboración de las listas a la Comunidad.

"Podemos ha otorgado la confianza para liderar el Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid, a partir de 2019, a un candidato que defiende una propuesta distinta a la que sostiene la corriente en la que yo me integro, y a la que he mantenido yo misma como portavoz", asegura, en referencia a Inigo Errejón, en una carta publicada por eldiario.es en la que admite que "hace tiempo" mantiene "posiciones políticas que no gozan del respaldo de la dirección de Podemos, ni de la mayoría del Grupo Parlamentario".

Ruiz-Huerta criticó abiertamente la "falta de imparcialidad" de la dirección estatal en el proceso para hacer las listas en Madrid. Podemos en Movimiento -liderado por Anticapitalistas- no concurrió porque, justificó, "era un procedimiento tramposo. No garantizaba la proporcionalidad y la dirección ya se había pronunciado en favor de uno de los candidatos", dijo en una entrevista .

Por eso, dice, que "en coherencia" toma la decisión de dejar el escaño" y retomará su actividad profesional como abogada. "Dejo la Asamblea pero no la política", dice en la carta, en la que agradece el apoyo de su equipo y de Anticapitalistas, de quienes asegura que son "los guardianes de la esencia de Podemos".

"Continuaré luchando por el único proyecto político en el que creo: la construcción de la unidad popular, y la democratización de los partidos e instituciones, que deben hacer políticas radicalmente transformadoras de la vida de la gente", asegura Ruiz-Huerta, que dedica también unas palabras "a quienes no han sabido o querido comprenderme; a los que han pretendido manipular mis palabras o han intentado ofenderme. Me han hecho más fuerte y tolerante".

Clara Serra, probable sustituta

En su despedida le desea "suerte a Podemos, pero también altitud de miras y la valentía necesaria para afrontar la responsabilidad histórica que tiene". "Aunque desde otra posición, seguiré defendiendo que llegamos a las instituciones para ser valientes, y no solo para demostrar que "gestionamos mejor que ellos" ni para "parecer responsables", añade.

La dirección regional, con Ramón Espinar a la cabeza, debe llenar ahora la vacante que deja Ruiz-Huerta. Según fuentes del partido, el nombre que más suena es el de Clara Serra, que quedó en segunda posición por número de apoyos en las primarias que auparon a Errejón. Para este fin, el grupo parlamentario tiene previsto reunirse este lunes y comunicar su propuesta aunque la última palabra la tiene la dirección regional del partido.