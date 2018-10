El joven negro agredido en Cercanías: "El vigilante me pidió el billete con una actitud muy sobresaltada y agresiva"

Jesús, el joven negro agredido por vigilantes de seguridad de Renfe este jueves por la mañana, afirma que el primer agente se acercó directamente a él y le pidió, sin darle ningún motivo, que saliese del vagón: "Vino un vigilante, se paró en la puerta y me dijo: 'Caballero, bájase del tren'. Directamente, sin más". Según explica en conversación con eldiario.es el agredido, que tiene intención de denunciar, a continuación le pidió el billete "con una actitud muy sobresaltada y agresiva".

Rechaza de plano la versión que ha dado esta mañana Renfe, que argumenta que fueron los viajeros quienes se quejaron porque el hombre obstaculizaba el paso con el patinete que llevaba e insiste en que detrás de su expulsión del vagón no había "razones racistas". "En ningún momento me dijo que era por el patinete o por otro motivo", responde él, y sostiene que "de todo el bulo que se ha montado" se enteró esta mañana. De hecho, asegura que durante el incidente le pidió a uno de los compañeros de los vigilantes que le diera un argumento por el que debía enseñarles su DNI y su abono de transporte y les insistió en que solo lo enseñaría ante la Policía y ante los revisores de Renfe.

"El primer vigilante subió al tren y me pidió el billete con una actitud muy sobresaltada, agresiva. 'Déjeme el billete o bájase del tren'", explica. En el momento en el que le dijo que no se iba a bajar, el agente activó la palanca que detiene el tren en caso de emergencia, como han confirmado a eldiario.es testigos presenciales. El agredido, que también es vigilante, le recordó que no está entre sus funciones comprobar si su tarjeta de transportes estaba en vigor, una labor que corresponde a los revisores: "Le dije que no tenía ningún mecanismo para verificar si mi abono está en vigor, por lo que se estaba excediendo de sus funciones. Le saqué mi tarjeta de vigilante y se la enseñé". Él le responde: "Eres una puta mierda como compañero".

Una testigo presencial cuenta que, aunque Jesús sí estuvo junto a la puerta con el patinete, no se escucharon quejas relacionadas con el objeto. Según dice, se cambió de sitio en el momento en que hubo espacio para moverse. Él mantiene lo mismo: "Le hacía señas a la gente con la mano cuando salía y a medida que iban yéndose iba recolocando el patinete. Sin más". Reitera que, en cualquier caso, en ese momento no le dieron ningún motivo para requerirle su abono de transportes.

"Me achicharraron el cuello y estaba asfixiado"

Según su relato, acabó por perder "los nervios", soltó el patinete y uno de ellos se le "enganchó" al cuello y él hizo lo mismo: "Nos caímos al suelo y empezaron a venir muchos, algunos pisándome el pie. El que estaba enganchado me dio un golpe en la mejilla y forcejeamos". Entonces, como se observa en los vídeos grabados por testigos, un hombre se acerca y le tranquiliza hasta que llega un supervisor y un Policía de paisano. "Como me habían achicharrado el cuello estaba asfixiado. Cuando recuperé el aliento, saqué mi abono y saqué mi DNI". Ambos comprobaron y le devolvieron su documentación, y posteriormente subieron a la comisaría que se encuentra en la estación de Atocha.

Otro de los presentes puso una reclamación y pudo hablar ese día con una persona de seguridad de la estación, que le contestó que se había tratado de un incidente con un patín y no un caso de racismo, la misma versión que ha dado la compañía. El testigo remarca la "desproporcionalidad" de la agresión para dirigirse a una persona que se negaba a entregar un billete: "Aunque fuera cierto que haya un acto inicial con el que tengan que pedirle el abono, no son maneras".