El alcalde de Manzanares El Real dimite y entrega el acta cuatro meses después de romperse el pacto de izquierdas

El alcalde de Manzanares El Real, José Luís Labrador (PSOE), ha presentado este lunes su dimisión y ha entregado el acta como concejal. Labrador alega, en una carta dirigida a la ciudadanía, cuestiones de salud y “tensiones políticas” como los motivos para renunciar a la alcaldía tras más de 5 años en el cargo. El hasta ahora alcalde ha explicado que el motivo principal de su dimisión es la salud: “Tras una época dura mentalmente para mí, he decidido poner freno con el objetivo de reflexionar y no caer en la toma de decisiones que no voy a poder gestionar”.

Aún así, Labrador reconoce que también se ha visto influenciado por la “complicada situación política” que atraviesa la ciudad, tras la ruptura de la coalición de gobierno de izquierdas (Más Madrid, Podemos y PSOE) el pasado junio que le permitió revalidar el cargo aunque fue el PP quien ganó las elecciones.

En la carta explica que fue él mismo quien decidió retirar la confianza a los concejales que no eran de su partido por “falta de confianza”. Además, asegura que decidió romper la coalición porque “no estaba más que perjudicando” el funcionamiento de Manzanares El Real.

Labrador también ha explicado que durante las últimas semanas ha estado explorando acuerdos con el Partido Popular pero que no ha sido posible llegar a un entendimiento por la “falta de acuerdo entre los dos grandes partidos en Madrid, el PP y el PSOE”.

El exalcalde ha aprovechado la misiva para reafirmar su apoyo al proyecto de Juan Lobato como Secretario General del PSOE de la Comunidad de Madrid y ha asegurado que sigue siendo un “socialdemócrata convencido”. Labrador termina la carta deseando suerte al nuevo equipo de gobierno.