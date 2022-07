Almeida y Villacís anuncian la eliminación del amianto en centros escolares de Madrid sin presentar el Plan Director

Han pasado cerca de dos años y el Ayuntamiento de Madrid sigue sin elaborar un Plan Director para la eliminación y erradicación del amianto en Madrid, tanto en centros educativos como en otro tipo de edificios construidos con este material altamente tóxico y que ocasiona un mayor riesgo de provocar cáncer. En concreto, el Pleno municipal, en una sesión celebrada en octubre de 2020, aprobó la retirada de amianto antes de 2030 e instó al Gobierno municipal a elaborar un proyecto antes de un año, con especial atención a los colegios y centros educativos. Todos los grupos votaron a favor de la propuesta presentada por el PSOE, excepto el PP y Ciudadanos, los partidos que forman el Gobierno, encargados de llevar a cabo ese encargo, que se abstuvieron.

Este miércoles, el asunto del amianto vuelve al Pleno de Cibeles con dos iniciativas de la oposición: una del grupo que lidera Mar Espinar y otra del principal grupo de la oposición, Más Madrid. Ambos van a denunciar la pasividad del Gobierno ante este grave problema para la salud, que en la ciudad de Madrid afecta a numerosos centros educativos, y presionarán a Almeida para que presente ya el Plan Director de retirada del amianto en la capital.

Los socialistas preguntarán “qué actuaciones se están realizando desde el Ayuntamiento de Madrid para eliminar el amianto en los distintos centros educativos y equipamientos de la ciudad de Madrid”.

Por su parte, Más Madrid ha registrado una proposición en la que piden que “antes de diciembre de 2022, el Ayuntamiento de Madrid firme un convenio con la Comunidad de Madrid para abordar de manera urgente, integral y definitiva la retirada del amianto de todos los centros educativos de la ciudad”, con un listado de todos, explicitando en cada caso qué administración se hará cargo de las oportunas obras, en qué consistirán estas actuaciones y en qué plazo se llevarán a cabo“. También plantean que ”todas las obras de desamiantado contenidas en el convenio deberán estar concluidas antes de diciembre de 2023“.

Consciente de ello, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se apresuraba este lunes a anunciar que el Ayuntamiento tiene previsto realizar más de una veintena de intervenciones en los colegios de la capital antes de que empiece el curso escolar para llevar a cabo labores de retirada del material tóxico. En concreto, Villacís, visitaba el colegio Juan Gris en Villa de Vallecas, donde comprobaba in situ cómo se estaban llevando a cabo esos trabajos de erradicación.

“Se trata de una de las 23 intervenciones de retirada de esta sustancia cancerígena que se van a realizar durante este verano”. “Se unen a las 26 que ya hemos realizado. Lejos de huir de una realidad (la presencia de amianto en los colegios), la hemos querido encarar y hemos hecho el trabajo necesario para resolverla”, ha expresado Villacís. “Eliminar el amianto de los colegios es una obligación con los niños y sus padres”, señalaba en Twitter.

Mi compromiso para erradicar el amianto se traduce este verano en obras de desamianto en 23 colegios, como el Juan Gris de Villa de Vallecas, que se suman a los 26 que ya hemos saneado



Eliminar el amianto de los colegios es una obligación con los niños y sus padres pic.twitter.com/MZntemY8Y3 — Begoña Villacís (@begonavillacis) 18 de julio de 2022

Para el PSOE esto es solo “un parcheo”. “Hace una semana el Gobierno de Almeida y Villacís reconocía que no tenía ningún plan. Están parcheando. Ahora anuncian que están actuando en solo 23 centros escolares. Pero en abril fue publicada la Ley de Residuos y Suelos contaminados, que contempla la creación de censos de amianto instalado por parte de los ayuntamientos, incluyendo un calendario que planifique su retirada antes del 1 de enero de 2023, y fijando como fecha límite el 2028 para su total retirada. Y no han hecho nada tampoco”, afirma el concejal del PSOE, Pedro Barrero, para quien “resulta difícil entender los motivos que les lleva a ponerse de perfil en este asunto de seguridad pública, que afecta de forma directa a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad”. “Lo que exigimos es que se cumplan el mandato del Pleno y se elabore el Plan Director para la eliminación del amianto en Madrid”, añade el edil.

Según los datos facilitados por los socialistas, unos 925 centros educativos entre escuelas infantiles, colegios de primaria, institutos, centros de educación especial y centros de adultos que hay en la Comunidad de Madrid, tienen la posibilidad real de contener amianto. De esa cifra, el 39% está en Madrid capital. El 88% de estos centros, 361 en total, tienen altas posibilidades de contener amianto. Únicamente se libran 50 centros. Latina y Puente de Vallecas tienen 33 y 39 centros educativos afectados, frente a Salamanca y Barajas con 6 y 5 respectivamente.

El PSOE asegura que no hay excusas para acometer de una vez por todas el mandato del Pleno porque el Consistorio tienen recursos para ello: en concreto, el Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la ciudad de Madrid, dotado con 732 millones de euros. Además, la Comunidad de Madrid va a recibir 22.371 millones de euros del gobierno de España, de los fondos europeos, para este tipo de actuaciones

En contraposición, los socialistas afean a Almeida que solo en 2022 “se vayan a gastar en asfalto 62,2 millones, que sumando los que se gastaron en los dos años anteriores supone 182 millones de euros”.

El Ayuntamiento a su vez ha querido señalar que la Comunidad de Madrid ha invertido hasta ahora 1.453.000 euros en la retirada del amianto de centros educativos de la capital durante el año 2022 y destacando además que “la presencia de este material no indica directamente una situación de riesgo”, dado que -opina- “el amianto no es un gas, un vapor o una sustancia radiactiva y sus fibras no se desprenden de forma natural, sino que es necesario que se produzca una manipulación o alteración de dichos materiales para que tenga lugar la liberación y emisión de las fibras”.