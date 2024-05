La Junta Electoral obliga a Más Madrid a retirar las lonas sobre los muertos en las residencias tras una denuncia del PP

El Partido Popular ha ganado el primer pulso y ha logrado que la Junta Electoral de Zona les dé la razón ante la denuncia que presentaron contra las lonas que instaló Más Madrid la semana pasada en dos distritos de la capital, con motivo de los 1.500 días de los llamados “protocolos de la vergüenza” en las residencias donde fallecieron durante la pandemia 7.291 ancianos que no fueron trasladados a los hospitales.

Las enormes lonas fueron desplegadas el pasado martes en dos distritos de Madrid, en la avenida de la Albufera y en el Parque de la Elipa, con la fatídica cifra de muertos acompañada de la frase “No. No se iban a morir igual”. Para el grupo de Rita Maestre desmontar la lonas es “una maniobra” y una “persecución” del PP para “hacer callar y mantener el silencio sobre lo que pasó en las residencias”.

Más Madrid ha recurrido esta decisión ante la Junta Electoral Provincial por lo que hasta que no haya nuevo pronunciamiento, las lonas permanecerán en donde están, según señala a este redacción el grupo de Rita Maestre.

El partido de Ayuso y Almeida justificó su denuncia por la cercanía de las elecciones europeas del 9 de junio, pese a que en los carteles no se hace alusión alguna a estos comicios. Sin embargo, la Policía Municipal de Madrid consideró contrarias a la “normativa” las lonas descolgadas por el principal partido de la oposición. En su escrito, los agentes se remitían, según Más Madrid, a “artículos de la normativa inexistentes ”, algo que consideran “especialmente grave” y que “refleja cómo Almeida no sólo intenta callar la voz de la oposición en los plenos municipales, sino incluso ordenando a la policía municipal de todos los madrileños a actuar como policía política”. “El PP está nervioso y quiere amordazarnos para borrar su responsabilidad política en los protocolos que negaron la atención hospitalaria a miles de personas vulnerables durante la pandemia, pero no nos van a callar”, señalan.

Según la resolución de la Junta electoral de Zona las lonas “están vulnerando la prohibición de publicidad o propaganda electoral desde la convocatoria de las elecciones (europeas, en este caso) hasta el inicio oficial de la campaña, de acuerdo a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”, dando así la razón al PP.

Más Madrid ha recurrido dado que cree que las citadas lonas “no contienen ningún mensaje referido o que incite al voto en las elecciones al Parlamento Europeo, ni están firmadas por Más Madrid, ni aluden a ningún partido ni candidato que vaya a concurrir a dicha contienda electoral”.

Según Más Madrid “la ofensiva censora del PP no acaba aquí” ya que unos agentes de la Policía Municipal del distrito de Moratalaz ya cursaron el pasado martes 29 de abril boletín de denuncia contra la lona desplegada en el Parque de La Elipa, aduciendo que infringe la Ordenanza Municipal de Publicidad Exterior del Ayuntamiento por contener mensaje contrarios a la dignidad de las personas y los valores constitucionales“ y” remitiéndose a unos artículos de la citada ordenanza que no se refieren a nada de eso“.

El partido de Rita Maestre lamenta también que “en más de cuatro años, el gobierno regional y ningún representante de ese partido han tenido a bien recibir a las familias de las víctimas”. “Ahora quieren amordazarnos e intentar amedrentarnos con denuncias ‘fake’ para borrar esa responsabilidad política en los protocolos que negaron asistencia hospitalaria a miles de personas vulnerables”, apuntan.