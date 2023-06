Los atascos en la entrada al Primavera Sound provocan retrasos en los conciertos y enfado del público

La entrada al recinto del Primavera Sound Madrid 2023 se ha convertido este viernes –aunque con bastante menos gente– en un episodio de The last of us. Gente corriendo. Grupos de amigas que se abrazan por haber conseguido, por fin, llegar. Quejas de quienes contaban con poder pasar por el baño y comprarse una cerveza antes de ver a Depeche Mode. Celebraciones como si se acabara de ganar un mundial de fútbol al cruzar las puertas. “Déjate de fotos, que no llegamos”, reprocha un chico a su colega. Se ha respirado una mezcla entre hastío, ilusión y cabreo.

“¡Hemos tardado dos horas y 45 minutos en llegar!”, comparten dos jóvenes enfadadas a este periódico. “El problema ha sido sobre todo la llegada, pero los que vienen en coche lo tienen todavía peor”, añade una pareja al tiempo que aceleran el paso para llegar al ansiado escenario Santander en el que toca la banda británica: “Tiene pinta de que es hacia el fondo, ¡ya se escucha! ¡Date prisa!”.

El concierto ha empezado tarde. En concreto, 45 minutos sobre los que el festival ha avisado únicamente a través de sus redes sociales. Los fans del grupo han esperado en los sitios que preciadamente llevaban guardando desde hacía más de una hora delante del escenario, pero no ha habido ninguna proyección en las pantallas que indicara lo que estaba sucediendo ni el por qué de la demora. En una respuesta a su publicación en la cuenta oficial del evento en Twitter han informado: “En seguida actualizamos el resto de horarios”. Una hora después, sigue sin saberse cómo va a afectar este retraso al resto de artistas.

Precisamente en redes sociales es donde numerosos asistentes del Primavera Sound han compartido vídeos, imágenes y quejas por lo muchísimo que estaban tardando en llegar al recinto localizado en Aranda del Rey.

“Llevamos una hora y media en la lanzadera, sin aire acondicionado. Perdemos medio festival y de paso morir asfixiado”, ha compartido una usuaria, reclamando el dinero de la entrada. Una vez han llegado a la parada, les quedaba, como así ha explicado, “otros cuarenta minutazos por un arcén. ¿No pensáis hacer nada?”. “Tres horas y media para llegar. ¿Se puede organizar un festival tan mal?”, ha planteado una fan, “colas para la pulsera. No había buses lanzadera cuando llegas al Metropolitano y cuando coges uno, mientras te pegas con la gente, te comes el atasco de entrada”.

“Kilómetros de colas para entrar”, ha escrito otro espectador, “llevamos hora y media. Nos quedamos sin conciertos”. También ha habido colapso en el aparcamiento. Hacia las siete de la tarde ya hacían falta veinte minutos adicionales en una fila de un solo carril para poder entrar al parking. La situación ha ido empeorando. “He salido de casa a las 19h. Son las 22:10h y acabo de aparcar. Obviamente ni he entrado aún. Ya os voy contando”, ha compartido un asistente.

Oye @Primavera_Sound llevamos UNA HORA Y MEDIA en la lanzadera, SIN AIRE acondicionado. Perdemos medio festival y de paso morir asfixiados. ¿¿Quién nos devuelve el dinero de la entrada?? pic.twitter.com/dRFFKTOdvH — Helen Santiago (@soyhelensan) June 9, 2023

Y ahora tenemos que andar 40 minutazos por un puto arcén para llegar al recinto. ¿No pensáis hacer nada @Primavera_Sound?

Jamás me ha pasado algo así y he ido a mil festivales. pic.twitter.com/lOSwiiz5Vu — Helen Santiago (@soyhelensan) June 9, 2023

Kilómetros de colas para entrar en el @Primavera_Sound. Vamos en un autobús sin aire acondicionado. Llevamos una hora y media. Nos quedamos sin conciertos. Me pasa por gilipollas y por confiar en un macro festival. @FACUA se puede pedir la devolución de la entrada por esto? — Santi Alverú (@santialveru) June 9, 2023

@Primavera_Sound , hola amics. He salido de casa a las 19:30.. son las 22:10 y acabo de aparcar. Obviamente ni he entrado aún. Ya os voy contando, ok? Besis! — Luis (@siuladem) June 9, 2023

3 horas y media para llegar al @Primavera_Sound. Se puede organizar un festival TAN MAL?



Colas para la pulsera. No había buses lanzadera cuando llegas al Metropolitano y cuando coges uno, mientras te pegas con la gente, te comes el atasco de la entrada.



Que puta vergüenza — Sandra C (@csanchez_sandra) June 9, 2023

Espeluznante atasco para entrar a ⁦@Primavera_Sound⁩ HORROR. Al fondo, a la derecha, los puntitos son los escenarios. Llegué a salida 35 A-3 a las 19:18. Son ahora 19:54. Tengo que entrar para el ⁦@InformativosTM⁩ Creo que no llego. CAOS. EMBUDO. pic.twitter.com/5wpsWwaTOZ — Javier RodríguezDíaz 🇪🇸🇺🇸 (@RodriTimes) June 9, 2023

@Primavera_Sound o mejor dicho pimaverga fraud. Primero cancelan 1 dia completo y reprograman para unos pocos sin dar info de reembolso. Y ahora pesima organizacion 4 horas para llegar al lugar. Quiero mi reembolso completo son nefastos.#PrimaveraSoundMadrid #PS23 pic.twitter.com/Uz6DbpLYsU — Leandro Ramirez (@LeRamirez20) June 9, 2023

No sois ni medio conscientes del absoluto disparate que es el Primavera Sound Madrid. No es que Arganda esté a tomar por saco de Madrid, es que el recinto está a tomar por saco de Arganda. VTCs, lanzaderas y coches compartiendo unos accesos que están colapsados. Esto es demencial — Lucas Varas (@lm_varas) June 9, 2023

Miles de personas de cola para las lanzaderas y en Taxi llevamos 30 minutos a paso de tortuga y lo que queda… No sé si llegaremos a tiempo a #DepecheMode @Primavera_Sound vaya organización más nefasta! Más de 100€ para este horror? @RUSOU246 pic.twitter.com/wmZtAmcsej — Javo (@Javo_EdF) June 9, 2023