Ayuso abre la puerta a nuevas restricciones en más zonas e Illa recomienda a los madrileños quedarse en casa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional estudia extender las restricciones de movilidad a "otras muchas" zonas y no ha descartado que pudiesen llegar a aplicarse en toda la autonomía.

"Anuncio que no va a ser solo en esas 37 áreas, en todas las zonas, porque a mí no me sabe bien, y esto sé que está sucediendo, lo veo, que a partir de mañana o pasado haya un bar en Vallecas o en Usera que cumple todas sus normas, que a las diez esté cerrado, y que todo el mundo esté de copas como si no pasará nada a las once o a las doce en Chamberí, en Salamanca, en Chamartín...", ha señalado en una entrevista en 'Onda Cero.

Por ahora, según ha detallado, lo que están haciendo es viendo dónde hay unas zonas donde el contagio en "muchísimo mayor" para aplicar de manera "más severa las las restricciones". Para Ayuso, "lo que no es coherente es solo aplicarlo en unas zonas y no hacer medidas adicionales sobre las demás" y quieren observar la evolución de las medidas en esas áreas "prioritarias": "Mientras tanto, estamos estudiando dónde seguir aplicando más restricciones. No nos hemos quedado en las 37, estamos estudiando cómo hacerlo en otras muchas".

Esta misma mañana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recomendado a la población que vive en la Comunidad de Madrid "restringir al máximo su movilidad" y limitarla a lo "esencial", respetar las medidas dictadas por el ejecutivo regional que encabeza Isabel Díaz Ayuso y acotar el contacto al grupo de convivientes más cercano. Un mensaje que ha repetido en la Cadena SER el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, que ha pedido que salgan "lo mínimo posible" a la calle ante la gravedad de la situación de la pandemia.

Descarta pedir el estado de alarma

La presidenta madrileña ha descartado de nuevo un estado de alarma que supondría “la muerte de Madrid” y ha defendido que hay legislación suficiente para mantener las medidas. Salvador Illa se ha posicionado de manera similar en declaraciones a la Cadena Ser, al considerar que "en estos momentos" no es necesario que la autonomía recurra al estado de alarma, aunque habrá que estudiar si se deben adoptar medidas complementarias.

El ministro de Sanidad no ha querido entrar en reproches ni en valorar si las medidas en Madrid han llegado o no tarde y ha recordado que ayer por la tarde ya se mantuvo una primera reunión de trabajo entre el Gobierno y la comunidad, a la que seguirá otra en la mañana de este martes y una segunda por la tarde.