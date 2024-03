Ayuso amplifica el bulo sobre los periodistas en su casa tras apoyar una declaración a favor de la prensa

La Asamblea de Madrid acababa de aprobar por aplauso una declaración “en defensa de la libertad de prensa y el respeto al trabajo periodístico” y de “un entorno propicio” para “el ejercicio libre y sin trabas de su labor informativa” que requiere “de instituciones y gobiernos que no operen como difusores de bulos, poniendo así freno a una escalada de desinformación que busca generar desafección entre la opinión pública”.

Unos minutos después, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado en la misma sede las alegaciones, todas falsas, difundidas por su jefe de Gabinete: “No se puede intimidar a una persona en su propiedad privada […] No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo, no se puede intimidar a una portera de finca ni a los vecinos, ni a los ciudadanos, incluso a menores”.

“Todo se va a demostrar”, ha añadido Ayuso, que respondía así a las acusaciones de Manuela Bergerot, que le afeaba las maniobras de Miguel Ángel Rodríguez contra elDiario.es. “Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, amenaza, censura o intimidación dirigida a periodistas y medios de comunicación que ejercen su labor de manera ética y responsable”, decía el texto leído justo antes por el secretario primero de la mesa, Francisco Galeote, del PP.

“Reiteramos nuestro compromiso con la protección de los derechos y la seguridad de los profesionales del periodismo, así como con la promoción de un entorno propicio para el ejercicio libre y sin trabas de su labor informativa. Un entorno propicio que requiere de instituciones y gobiernos que no operen como difusores de bulos, poniendo así freno a una escalada de desinformación que busca generar desafección entre la opinión pública”, continúa la declaración.

Además, el texto insiste en que la Comunidad de Madrid y sus instituciones deben contribuir a proteger el derecho a la información y el libre ejercicio del periodismo por parte de sus profesionales cesando, cualquier comportamiento que suponga, amenazas o hostigamiento a periodistas y a medios que realizan su función democrática“.

Al concluir la lectura, el pleno aplaudió sin fisuras. Intervino a continuación el presidente de la cámara, Enrique Ossorio, para decir, sin aparente ironía: “Iba a preguntar si el pleno acepta la declaración, pero deduzco que aceptan por asentimiento y por aplauso”. Ayuso también ha afirmado en la Asamblea de Madrid que no tiene ningún piso. “Llevo viviendo 20 años de alquiler. Yo no tengo ningún piso”, ha afirmado la presidenta.

En realidad, la presidenta madrileña reside junto a su pareja en un piso de un millón de euros que él compró tras defraudar a Hacienda, como ya desveló elDiario.es. A ese piso se añade un ático justo encima del que también disfruta la pareja y que está a nombre de una sociedad del abogado del novio de la presidenta: en total, son más de 360 metros cuadrados que cuestan al menos 2,8 millones de euros.

El piso 'original', ubicado en el distrito de Chamberí de Madrid, fue adquirido por Alberto González en julio de 2022, cuando la Agencia Tributaria ya le investigaba por sus negocios millonarios en pandemia en los que consiguió comisiones con la venta de mascarillas. Un mes después de comprar la vivienda, Alberto González solicitó una licencia para llevar a cabo una reforma integral, que fue denegada por el Ayuntamiento de Madrid. El concejal y la funcionaria que negaron la licencia de obra fueron relegados de sus puestos y desde entonces no hay constancia de que las obras en la casa donde vive la presidenta se hayan inspeccionado.

––––

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.