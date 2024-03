Cientos de manifestantes irrumpen en Génova, frente a la sede del PP, exigiendo la dimisión de Ayuso

Una concentración con cientos de manifestantes irrumpió este miércoles por la tarde en la calle Génova para pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debido a la investigación judicial por fraude fiscal de su pareja.

Portando carteles que aludían a las muertes de ancianos en residencias durante la pandemia y gritando consignas pidiendo su marcha del Gobierno, los manifestantes cortaron parcialmente la calle frente a la sede del PP pasadas las 19.00 horas, el momento en el que estaba convocada la protesta.

En las protestas se han escuchado y leído consignas como “Ayuso dimisión”, “fuera corrupta de la Asamblea”, “tú pisito es un delito” o “tranquilo, Casado, aquí está tu legado”, en referencia a la abrupta salida del exlíder del PP después de exigir explicaciones a la dirigente regional sobre las presuntas comisiones de su hermano en una adjudicación millonaria de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

Tampoco han faltado los reproches al propio PP: los manifestantes han coreado “Partido Popular, partido criminal” o “ahí está la cueva de Ali Babá” dirigiéndose al edificio de la formación conservadora en el número 13 de la calle Génova“.

La concentración había sido convocada esta semana por una pequeña asociación, La Plaza, bajo el lema “Mi familia se murió, la tuya se forró”. Pese a que se trata de apenas el tercer acto de una organización modesta creada en septiembre por jóvenes del ámbito universitario, su divulgación en cartelería de la ciudad y en redes sociales ha derivado en una protesta multitudinaria.

(seguirá ampliación)

