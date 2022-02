Ayuso explica que su hermano cobró 55.000 euros por sus gestiones en las mascarillas pero admite otros pagos de la empresa que no detallará

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emitido un comunicado en el que asegura que la comisión de su hermano por el contrato a dedo de su Gobierno a Priviet Sportive, propiedad de un amigo de la presidenta, ascendió a 55.850 euros más IVA (11.728 euros). "La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto", asegura. Y añade: "Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación", sostiene la presidenta madrileña.

Ayuso admite no obstante que hubo otros pagos de la empresa a su hermano pero defiende que que no los detallará. "Del resto de las facturas no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad. Espero que con esta explicación nadie dude de mi honorabilidad ni de mi ejemplaridad", asegura la presidenta.

La presidenta madrileña ha explicado que su hermano envió a la empresa Priviet Sportive cuatro facturas en el año 2020. Según ha detallado, la factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5 euros cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5 euros.

Así, ha expuesto que en ese momento, abril de 2020, las siguientes empresas vendieron mascarillas a precios superiores: Biogen (FP3: 10,5€), Palex (FFP2: 6,5€), Lost Simetry (FFP2: 6€), Helianthus (FFP2: 5,95€) y Barna (FFP2: 5,30€).