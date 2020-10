Ayuso intentará paralizar este viernes en la Audiencia Nacional el cierre de Madrid contra el criterio de Aguado

La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso presentará este viernes un recurso ante la Audiencia Nacional con el que intentará frenar la orden del Ministerio de Sanidad que le obliga a cerrar perimetralmente –además de otras medidas restrictivas– diez ciudades de la región, entre ellas la capital. El Gobierno regional pedirá medidas cautelares que de ser concedidas frenarían la entrada en vigor de las restricciones impuestas por Sanidad. La decisión de acudir a los tribunales divide al Gobierno regional: Ignacio Aguado, vicepresidente madrileño, mostraba después su desacuerdo.

La presidenta regional aseguraba ese mismo día por mañana en la Asamblea de Madrid durante el Pleno autonómico, que acataría las medidas. "Este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta", manifestaba Ayuso. "Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente", contibuaba la dirigente del PP, que entonces no informó de que su gobierno planeaba solicitar medidas cautelares con las que podría conseguir paralizar las restricciones si el juez se las concede, además de retrasar su implementación.

A la vez que se conocía este nuevo movimiento del Gobierno de Ayuso para no acatar la orden de Sanidad, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, aseguraba en una entrevista en TVE que esta decisión "es de la presidenta" y no la comparte. Aguado defendió que no considera que "el mejor lugar para buscar soluciones" al "drama" de las muertes por coronavirus sean los tribunales. "Yo prefiero sentarme en una mesa y hablar. Las sentencias judiciales pueden tardar semanas en llegar y no tenemos semanas. La división, la confrontación, el tratar de solucionar los problemas a garrotazos, causa muertes. La unidad salva vidas y cada día que dejemos pasar en rifirrafes políticos es un día que perdemos para salvar vidas", lamentaba Aguado.

El dirigente de Ciudadanos incidía en que la decisión de acudir a los tribunales es de la presidenta: "Ella tiene la última palabra". A su juicio, él tiene "la obligación moral de buscar soluciones políticas" para anticiparse y ganar tiempo y vidas. "Necesitamos sentarnos, pactar medidas y generar certidumbre a los españoles que lamentablemente están viendo un espectáculo que no se merecen", reprochaba el vicepresidente madrileño.

El Ejecutivo autonómico dará más detalles este viernes del recurso en una rueda de prensa que ofrecerán el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.

El acuerdo del Consejo Interterritorial que implica cerrar la movilidad de Madrid y otras ciudades de incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días se publicaba este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde el Ministerio que encabeza Salvador Illa informaban de que la orden se notificó a las comunidades anoche y "no precisa de una nueva publicación en el BOE".

El documento da 48 horas a las comunidades para adoptar estas medidas desde que tienen conocimiento de que hay localidades que superan los umbrales, pero en el caso de los municipios a los que afecta ya –como ocurre en diez ciudades de la Comunidad de Madrid– el plazo es desde la "notificación" de la orden. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid tenía hasta la noche del viernes como máximo para publicar la resolución en su boletín pero el recurso puede acabar dilatando estos plazos puesto que se paralizan hasta que el juez se pronuncie.