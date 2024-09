El colapso vuelve a asomar en las urgencias del hospital de La Paz con la llegada de septiembre

La llegada de septiembre ha vuelto a traer imágenes de saturación al Hospital de La Paz, donde en las últimas horas ha llegado a haber hasta 70 personas esperando por hospitalización en Urgencias, según han denunciado los sindicatos sanitarios. “Lo hemos venido denunciado desde el verano, cada vez hay menos personal y además al que hay no lo dejan librar y no lo sustituyen”, denuncia Marisol Castro, de CCOO. La falta de personal obliga al cierre de camas, 382 de las algo más de 1.000 de que dispone el centro.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha negado que la situación se deba a que Sanidad escatime fondos. “No hay ningún plan de austeridad relacionado con La Paz ni sus urgencias. Siempre que hay una mayor demanda se ponen los medios necesarios para minimizar el impacto y en eso está trabajando la consejería de Sanidad”, ha declarado a preguntas de los medios tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El portavoz del Gobierno ha hablado de “demanda no prevista”, pero el episodio es recurrente y se da en los meses de julio y septiembre, según señala Daniel Bernabeu, presidente del sindicato de médicos Amyts y delegado precisamente en La Paz. “Es un problema que venimos denunciando de forma crónica y se debe a una planificación inadecuada. No se sustituyen las vacaciones de verano por razones económicas, de personal o porque no se hacen suficientemente atractivos estos puestos. Tanto en julio como en septiembre la población es prácticamente la normal mientras que las camas se reducen hasta el 30%. Así es imposible gestionar adecuadamente las urgencias”, protesta.

“En una comisión en julio con directivos de La Paz nos dijeron que habían decidido no hacer sustituciones”, recuerda Castro. “Hoy hay un pico, con cerca de 400 camas cerradas, si está toda la hospitalización llena, no hay personal para abrir las camas y [los enfermos] se quedan en Urgencias”, resume.