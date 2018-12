Cómo y quién puede circular en Madrid este miércoles en el nuevo escenario 2 anticontaminación

El Ayuntamiento de Madrid ha activado por primera vez el escenario 2 del nuevo protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2). Después de que este martes se activara el escenario 1 llamado informativo y que obliga a circular en la M-30 a 70km/h, para este miércoles se pondrá en marcha el siguiente escenario después de que haya habido dos días consecutivos con superación del nivel de preaviso o un día con superación del nivel de aviso.

Las primeras novedades en cuanto a restricciones aparecen en el escenario 2, en el que las etiquetas ambientales empiezan a estar presentes. En este escenario, junto a la limitación de velocidad, solo podrán estacionar en la zona SER los vehículos CERO y, como novedad, los ECO. Además, se prohíbe circular a los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, incluidas las motocicletas, en la almendra central y en la M-30. Según los datos del Ayuntamiento, en el caso de la almendra central supone un 13,41% de los desplazamientos y una reducción de emisiones de NO2 superior al 6%.

¿Qué medidas engloba el escenario 2 y quién puede circular?

Limitación de velocidad a 70 km/h en la M-30 y los accesos a Madrid dentro de la M-40.

Recomendación del uso del transporte público.

No pueden estacionar en las plazas y horarios del SER los vehículos con etiquetas B y C de la almendra central (excepto residentes en sus barrios). Solo tendrán permitido aparcar los vehículos CERO y, como novedad, los ECO.

Se prohibe circular a los vehículos, incluidos ciclomotores y motocicletas, sin etiqueta ambiental de la DGT en la almendra central y en la M-30.

¿En qué cambia este nuevo protocolo respecto al anterior?

El nuevo protocolo tiene cinco escenarios, uno más que el anterior. En el escenario 2, el que se pone en funcionamiento a partir de este miércoles por primera vez, además de la limitación del aparcamiento en la zona SER a los vehículos que no sean CERO o ECO, se introducen medidas de limitación del tráfico (antes era en el escenario 3), con la limitación de la circulación de los vehículos sin distintivo ambiental, los más contaminantes, en la M-30 y su interior.

En el escenario 3, la restricción de circulación se extenderá a toda la ciudad.

¿Cuándo se activa el escenario 2?

Escenario 2: (2 días consecutivos con superación del nivel de preaviso o 1 día con superación del nivel de aviso).

¿Qué distintivo ambiental tiene mi coche?

La clasificación ambiental de la DGT divide a los vehículos en cinco categorías: los más viejos y contaminantes (los anteriores al año 2000 en el caso de los gasolina, de 2006 en los diésel y de 2003 en el caso de las motos), que no tienen distintivo, y las cuatro categorías restantes: B, C, ECO y CERO, que sí disponen del mismo. El Ayuntamiento recomienda llevar visible la etiqueta a los vehículos que les corresponda, pero no será obligatorio hasta el 24 de abril de 2019.

Sin etiqueta: Los de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006. No pueden circular por la almendra central ni estacionar en la zona SER. En caso de que sea residente, puede estar estacionado el vehículo en zona SER del barrio.

Etiqueta B: Coches de gasolina matriculados entre 2000 y 2006. Respecto a los diésel, son los que se encuentran en funcionamiento desde enero de 2006 y hasta diciembre de 2013. Son el grueso del parque móvil que circula por la capital, hacen en torno al 50% de los recorridos. Pueden circular por la almendra central, pero no estacionar en la zona SER.

Etiqueta C: Los coches de gasolina posteriores a 2006 disponen de la etiqueta verde C, que indica un nivel superior de eficiencia. Los automóviles de gasoil y cualquier vehículo pesado necesitan estar matriculados a partir de enero de 2014 para acceder a este distintivo. Pueden circular por la almendra central, pero no estacionar en la zona SER.

ECO: Los automóviles híbridos, que combinan un motor con carburante y otro eléctrico, con poca autonomía de desplazamiento (menos de 40 kilómetros) y que cumplan las fechas de la etiqueta C forman una categoría aparte llamada ECO. Pueden circular libremente y aparcar en la zona SER.

CERO: La DGT tiene un distintivo que no se basa en la fecha de la placa sino en las características del vehículo –que cumplan los estándares ambientales más exigentes de la normativa–. La etiqueta de CERO emisiones es para los automóviles eléctricos o los híbridos que puedan enchufarse y tienen un autonomía de más de 40 kilómetros. Pueden circular libremente y aparcar en la zona SER.

Puedes consultar con tu matrícula a qué grupo pertenece tu vehículo AQUÍ.

¿Cómo funciona el distintivo ambiental de las motos?

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha clasificado al parque de motocicletas y ciclomotores, al igual que ha hecho con el resto de vehículos, en función de su potencial contaminante.

Sin etiqueta ambiental: las anteriores al año 2000 en el caso de los gasolina y de 2003 en el caso de las diésel. En caso de que sea residente, puede estar estacionado el vehículo en zona SER del barrio.

B: Los que cumplan los requisitos de homologación de la categoría para la etapa Euro 2.

C: Los que cumplan los requisitos de homologación de la categoría para la etapa Euro 3 o la Euro 4.

ECO: HEV (híbrido no enchufable) y PHEV (eléctrico híbrido enchufable con autonomía inferior a 40 kilómetros).

CERO: BEV (eléctricos de batería), REEV (eléctrico de autonomía extendida), PHEV (eléctrico híbrido enchufable con autonomía superior a 40 kilómetros).

Puedes consultar con tu matrícula a qué grupo pertenece tu moto AQUÍ.

¿Es obligatorio llevar la etiqueta medioambiental de la DGT?

El Ayuntamiento de Madrid recomienda llevar visible la etiqueta a los vehículos que les corresponda, pero no será obligatorio hasta el 24 de abril de 2019, como establece la nueva Ordenanza de Movilidad que entró en vigor el 24 de octubre.

El control lo hará el Consistorio a través de las matrículas. "Sabemos con cada matrícula que etiqueta ambiental tiene cada vehículo", explica el Consistorio.

Posibles multas

De esto se ocupará la Policía Municipal y los agentes de movilidad. Se establecerán controles para vigilar y denunciar la circulación de vehículos no autorizados. Los Agentes de Movilidad harán "controles aleatorios" del cumplimiento de la medida en las entradas a la almendra central. Y sí, se multará a quien se salte las restricciones.

La sanción será de 90 euros, 45 euros si se paga antes de un determinado plazo, si se aparca en la zona SER sin estar autorizado.

En caso de superar el límite de 70 km/hora, la sanción será progresiva en función de la velocidad:

- De 71 a 100 km/hora: 100 euros.

- De 101 a 120 km/hora: 300 euros y dos puntos.

- De 121 a 130 km/hora: 400 euros y cuatro puntos.

- De 131 a 140 km/hora: 500 euros y seis puntos.

- Más de 41, sanción muy grave: 600 euros y seis puntos.

El Ayuntamiento informará de las restricciones a través de los paneles luminosos para evitar que nadie entre en Madrid sin ser consciente de las restricciones de tráfico.