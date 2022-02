Honores sospechosos en los funerales de la familia del comisario Morcillo

Los asistentes a la misa funeral de la madre del comisario jefe de la Polícia Municipal, José Luis Morcillo, celebrada el pasado 3 de febrero en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, no debieron de extrañarse mucho al ver junto a los mandos del cuerpo a varios agentes luciendo el traje de gala, que destacan por el uso de un casco plateado con llamativas plumas de color fucsia. Y es que no era la primera vez que Morcillo 'invitaba' a participar a estos agentes en una misa funeral de un familiar luciendo también sus mejores galas. Ya lo hizo cuando falleció su padre, según denunció la portavoz municipal del Grupo Mixto, Marta Higueras en la Cadena Ser, que fue la que destapó este nuevo caso. "No se puede tener ese nivel de prepotencia", afirmó a dicha emisora Higueras.

Según el Reglamento de la Policía Municipal, esa vestimenta de gala solo puede reservarse para actos oficiales muy concretos: desfiles, procesiones, en el acompañamiento del cuerpo diplomático, o en la Cabalgata de Reyes, pero nunca en un evento de carácter privado, como son los casos de esos dos funerales.

Estos hechos han derivado en que al final el director de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, haya ordenado abrir dos expedientes disciplinarios, uno al intendente municipal, José Rodríguez Vacas, y otro al propio comisario Morcillo, de quien depende la Unidad de Gala. Los dos tendrán que declarar ante el nuevo comisario general Óskar de Santos, que ha sido designado instructor del caso. El proceso será interno "para garantizar la confidencialidad", según adelantó este jueves la portavoz del Gobierno y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.

Pese a las muchas sospechas que hay de que el jefe de la Polícia Municipal se saltó las normas, tanto Sanz como el propio Almeida le defendieron y aseguraron que, según sus noticias, no había "ningún tipo de instrucción" ni se había dado "ninguna orden interna" para que los agentes acudieran a ese acto privado con sus trajes de gala. Sanz incluso llegó a decir que participaron en el evento a título personal. El alcalde, por su parte, pidió además "prudencia" hasta que se averigüe todo lo que ha pasado. “Me parece un tanto apresurado, como se pretende desde la izquierda, pedir el cese del comisario Morcillo que, por cierto, lleva muchos años en la Policía Municipal”, concluyó.

La oposición, sin embargo, cree que hay motivos suficientes para pedir sus ceses. Al menos el de Morcillo. "Entendemos que la policía debe ser especialmente ejemplar por lo que la sanción debe ser también ejemplar", asegura Marta Higueras en declaraciones a elDiario.es. Según explica, las sanciones por falta muy grave abarcan desde la separación del servicio, el traslado forzoso o la separación de funciones desde tres meses hasta 6 años. Si fuera falta grave la sanción de suspensión de funciones comprende desde los 5 días a los tres meses.

La portavoz del Gobierno , sin embargo, dio a entender en su ultima comparecencia que su comportamiento en principio no va a suponer que sean despojados de sus cargos. "Lo que establecen estas sanciones son suspensiones de días de empleo y sueldo, que irán en función de lo que haya sido acreditado", aclaró Sanz.

Higueras por el contrario cree que el expediente abierto debería finalizar por lo menos "con la imputación de una falta muy grave y que se les imponga una sanción relevante dado que no es la primera vez que lo hacen". Además -recuerda- "engañaron a la portavoz del Gobierno que dijo en rueda de prensa cosas falsas".

El caso fue debatido en la Comisión de Seguridad y Emergencias a petición del Grupo Mixto, en donde Higueras ya alertó de que "el uso de recursos públicos para un evento privado es algo que está absolutamente penalizado y es una falta muy grave". Durante la sesión, todos los portavoces de los grupos de la oposición coincidieron en señalar que tuvo que ser el propio comisario Morcillo quien dio la orden de servicio interna para que estos agentes se presentaran vestidos de gala en los funerales de sus familiares. "Los agentes no actuaron por su cuenta”, sostuvo la concejala de Recupera Madrid, quien además opinó que de lo contrario "los mandos de la Policía Municipal debieron haber indicado a esos agentes que no podían estar allí [en la misa funeral] y que tenían que irse a su casa". En consecuencia, sostuvo que hubo “un uso indebido del dinero de las arcas municipales”, y argumentó que en el caso de haberse “requerido” la presencia allí de los agentes, éstos deberían cobrar por trabajar “horas extras”.

"El que no se haya abierto expediente a los agentes que fueron vestidos de gala, demuestra que acudieron cumpliendo una orden de su superior, en este caso el Sr. Vacas. y que por lo tanto ni actuaron a título personal ni usaron el traje de gala por su cuenta, sino que tenían una orden y un parte de servicio", insiste a esta redacción la portavoz del Grupo Mixto. A pesar de los intentos de los ediles que han denunciado este caso, dicha orden interna no ha aparecido.

"Esperábamos que el Comisario no dejase tirados a sus subordinados dejando que la ciudadanía y la propia Delegada pensase que habían cometido una falta. Esperábamos que el Sr. Morcillo estuviera a la altura de su cargo y hubiera salido desde el primer momento a asumir su responsabilidad, pero visto que no ha sido así debe recaer sobre él y sobre Vacas una sanción ejemplar", añade Higueras, cuyo grupo no descarta "medidas judiciales si la sanción no es ejemplar".

Más polémicas en las que Morcillo se ha visto envuelto

Lo cierto es que la trayectoria de Morcillo al frente de la Policía Municipal ha estado salpicada de varias polémicas desde el mismo momento en que fue nombrado inspector jefe del Cuerpo por el alcalde José María Álvarez del Manzano, del PP. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el 23 de enero de 2003 su nombramiento por un defecto de forma que fue subsanado más tarde. Luego continuó en el cargo durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, y tras un breve paréntesis, también con Ana Botella, siendo entonces destinado a la División de Seguridad Patrimonial.

En mayo de 2016 el Gobierno de Manuela Carmena le apartó de sus funciones al frente de ese departamento por beneficiar a una empresa de seguridad a la que se había adjudicado un contrato. Según transcendió y publicó este diario, Morcillo elaboró un informe repleto de irregularidades para esa adjudicación que fue anulada por el Tribunal de Contratación Pública (TACP).

El fallo dictaminó que se anulara la adjudicación a la empresa Segural S.L de la protección y seguridad de todos los edificios dependientes del distrito madrileño de Chamartín durante un año, entre el 31 de marzo de 2015 y el 1 de abril de 2016. Por este concepto, Segural iba a recibir 389.856,96 euros de los fondos públicos". El Tribunal también ordenó la repetición de todo el proceso de licitación. Se da la circunstancia de que Morcillo había interrumpido su trayectoria profesional en 2007 cuando solicitó una excedencia para convertirse en director general de Falcon, una empresa de seguridad privada.

En 2017, siendo subinspector de la Policía Municipal, Morcillo volvió a estar en el centro de la polémica al ser expedientado por una actuación destinada presuntamente a ahorrar una fuerte sanción a una discoteca de Madrid. Según publicó en su día elDiario.es, la Unidad de Asuntos Internos le investigó por haber coaccionado presuntamente a unos subordinados y maniobrar para evitar una sanción a la discoteca Lab por celebrar una fiesta tecno. En dicho local trabaja en ese momento Miguel Ángel Flores, el empresario condenado por cuatro homicidios imprudentes en el caso Madrid Arena. La investigación fue finalmente archivada.