Madrid confirma el cierre parcial de su territorio en Navidad y mantiene las restricciones en solo dos zonas sanitarias

La Comunidad de Madrid levantará a partir del lunes las restricciones en las zonas básicas de salud de Guzmán el Bueno en la ciudad de Madrid y Barcelona en Móstoles y las prorrogará una semana más en La Elipa (Madrid) y La Moraleja (Alcobendas). Por tanto, solo dos áreas sanitarias mantendrán cierres perimetrales a partir del día 14, el mismo día que decaerá el confinamiento de la región iniciado durante el puente de la Constitución. El viceconsejero de salud pública, Antonio Zapatero, ha confirmado además que la región se cerrará en Navidad como ha estipulado el Ministerio de Sanidad del 24 de diciembre al 6 de enero. Podrán acceder y salir los que vayan a visitar a familiares y "allegados".

El Gobierno regional continúa quitando así restricciones en la región ante la "tendencia descendente" en el número de casos: la incidencia acumulada a 14 días ha descendido ya a 200 casos por cada 100.000 habitantes, ha indicado Zapatero. "Los datos son buenos y demuestran el nivel de responsabilidad y compromiso de los madrileños, a quienes desde aquí les agradecemos paciencia, su respeto y su sensatez", ha dicho el viceconsejero en la rueda de prensa de cada viernes. "Nuestro deseo navideño es que se mantenga ese respeto al virus", ha señalado.

En cuanto a las zonas donde se levantan las restricciones, la directora de Salud Pública, Elena Andradas, ha señalado que han registrado una disminución superior al 50% en la incidencia acumulada a 14 días, de manera que "se confirma la marcada tendencia descendente en ambas zonas". Guzmán el Bueno llevaba siete semanas confinada. Respecto a La Elipa y La Moraleja, ha precisado que muestran una tendencia descendente pero "no alcanzan el nivel esperado en cuanto a la disminución de la transmisión", ha indicado Andradas.

¿Cuáles son las áreas afectadas por las restricciones en Madrid?

Fuente: Comunidad de Madrid



"No hay ninguna zona básica de salud que supere el umbral de los 400 casos por 100.000 habitantes por lo que no se van a adoptar medidas específicas y restrictivas nuevas respecto a la movilidad en ninguna zona básica de salud adicional", ha asegurado la directora general de Salud Pública. Luego ha tenido que rectificar admitiendo que la zona básica de Andrés Mellado, en el distrito de Chamberí, supera ese umbral hasta los 420 pero ha indicado que se debe a dos brotes en residencias de estudiantes por lo que al estar controlado no precisa de un cierre específico.

En las dos zonas básicas que mantienen restricciones se restringe la entrada y salida, aunque se permitirá la circulación de personas residentes dentro de estos ámbitos territoriales. Los ciudadanos también podrán salir del perímetro por desplazamientos que cuenten con una justificación como la asistencia sanitaria, cumplimiento obligaciones laborales, asistencia a centros docentes y educativos, retorno a residencia habitual, cuidar a personas mayores y dependientes discapacidad o vulnerables. Respecto a los lugares de culto, el aforo no podrá superar el tercio. En los velatorios podrán estar un máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 personas en el caso de ser lugares cerrados.