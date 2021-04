Más Madrid se reivindica como el "empuje del bloque progresista" en el día 1 de la campaña electoral

Como único partido, junto al PP, con las encuestas a favor, Más Madrid ha colocado un nuevo mensaje en su primer día de campaña electoral: reivindicarse como "el empuje del bloque progresista". La candidata Mónica García ha pedido "ilusión" a PSOE y Unidas Podemos tirando de ironía. "Ánimo chicos, que la anestesista soy yo", ha bromeado en el mitin que ha inaugurado oficialmente la carrera para llegar a la Puerta del Sol el próximo 4 de mayo. Más Madrid ha elegido Vallecas para el arranque, donde, asegura, no vienen "solo a montar líos" y desde donde han pedido el voto masivo "en defensa propia". a la "toda la gente insatisfecha".

Más Madrid se mira en el espejo de los verdes europeos en la carrera hacia el 4M

Saber más

"Nos hemos echado al hombro el conjunto del bloque progresista", ha clamado el diputado y líder de Más País, Iñigo Errejón, que ha urgido al PSOE a "no ofrecer pactos" al PP porque "no es el momento" ni de "dudar ni de titubear sino de ganar las elecciones". Han sido los únicos mensajes dirigidos a sus compañeros de bloque tras insistir en que esta campaña "no va de quien tenemos al lado, sino del objetivo". "Tener por fin un gobierno que no dé vergüenza", ha resumido García.

Las intervenciones han quedado trufadas de críticas a la favorita por amplia diferencia en todas las encuestas, la candidata del PP a revalidar la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “¿Años de filósofos para que la señora Ayuso nos venga a decir que la libertad es tomarse cañas y pisar al prójimo?”, ha ironizado la candidata.

Errejón, en la misma línea, ha rechazo que "haya que respetar todas las ideas". "No es lo mismo una presidenta que se dedica a insultar e inventarse cosas que una médica que después del cuidar de los madrileños tiene que dar un paso adelante para cuidarnos desde la Puerta del Sol". "Nuestra forma de hacer política se enfrenta a la campaña de la desfachatez que nos pretende vender libertad para pisar al de al lado", ha reivindicado también la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Con una rumba compuesta ad hoc para la campaña que ha dado el inicio un acto con cuidadas medidas de seguridad anticovid, Más Madrid ha intentado tirar de sus caras más conocidas en el día 1 de con una lista electoral desprovista de fichajes estrella. También han tomado la palabra la segunda cara más visible de la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyá -quien ha proclamado que el 4 de mayo se "acabará la barra libre para la extrema derecha"-, una diputada de Equo, María Pastor y el concejal del distrito, Paco Pérez.

"Hemos dado la cara cuando otros parecían dormidos"

A Más Madrid las elecciones le han cogido en un proceso de búsqueda de su espacio en el espectro electoral madrileño Para el 4M se definen como una "fuerza verde, feminista, de justicia social y de futuro", pero también se reivindican como los "líderes" de la oposición a Ayuso "en lo más duro de la pandemia". "Hemos dado la cara cuando otros parecían dormidos, cuando se necesitaba plantar cara a Ayuso", ha destacado Gómez Perpinyá ante la actitud de perfil bajo mantenida por el equipo de Gabilondo en los últimos meses.

Parafraseando a Ayuso, García se ha situado en el "lado bueno de la historia" con una "política de lo cotidiano" y de la "empatía". "Todos somos donantes de cuidados para que en algún momento seamos receptores. Tenemos empatía, lo contrario a la sociopatía. La empatía es revolucionaria. Os propongo hacer la revolución de las pequeñas cosas", ha terminado García que, entre risas, ha zanjado: "We have a dream, and we have now".