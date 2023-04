Pagar por ir en los puestos de salida de las listas al 28M: Ayuso trata de engordar los ingresos del PP de Madrid

Casi todos los partidos piden a sus cargos electos que hagan una donación a la organización, que puede ser parte de su sueldo o una cuota. Normalmente va en función de los ingresos y otros factores como, por ejemplo, los hijos a cargo: en resumen, de cuánto pueden pagar. Isabel Díaz Ayuso y el PP de Madrid han visto la oportunidad de perfeccionar la fórmula: ofrecen a los candidatos del PP pagar por ir en un puesto de salida en la lista para garantizarse un salario público, según ha adelantado esta semana El País y ha confirmado elDiario.es. El PP de Madrid ha exigido a todos las personas que van en las candidaturas y tienen posibilidades de ser elegidos en los comicios municipales y autonómicos del 28M que depositen una derrama: 1.500 euros por cabeza. En definitiva, pagar por adelantado para amarrar concejalías o escaños.

“Es una forma similar a la de las cuotas”, dicen desde el PP de Madrid, que señalan que se trata de “algo totalmente voluntario”. “Depende de cada uno, de si quiere apoyar o no al partido”, añaden. Este pago único por anticipado, antes incluso de ser elegido, es adicional a la cuota que después estos cargos tendrán que pagar una vez tomen posesión de sus actas y tengan un sueldo público. En el PP de Madrid prefieren no dar detalles de a cuánto asciende esta cuota de sus cargos electos. “Preferimos no dar información al respecto”, dicen desde el partido que desde hace un año preside Díaz Ayuso.

Aunque desde el PP de Madrid señalan que es un anticipo “totalmente voluntario”, algunas de las personas que ocupan las listas aseguran que es una directriz que “se toma como obligatoria”. “Si lo pide el partido, obviamente hay que pagar”, señala un dirigente. No pagar podría suponer un escollo para futuros ascensos, consideran. Solo para los comicios a la Asamblea de Madrid, el montante que recaudará el PP puede ascender a los 100.000 euros –Ayuso obtuvo 64 diputados en las últimos elecciones y cuenta con repetir un resultado similar–. En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, las previsiones del propio partido hablan de unos 20 concejales, que a 1.500 euros cada uno ascienden a otros 30.000 euros. Desde el PP regional defienden que es un dinero del que el partido no puede disponer para la campaña electoral porque vulneraría la ley. Pero tampoco acaban de aclarar a qué va a destinarse.

“Es un pago un poco extraño que yo no había visto antes”, señala el politólogo Pablo Simón. “Lo normal es que se establezca una cuota, que suele ser un porcentaje, sobre el sueldo por el cargo obtenido”, añade. Este profesor de la Universidad Carlos III también señala que esta directriz apunta a “lo confiados que están” en el PP de Madrid de que “van a obtener un buen resultado”. “Porque ¿qué pasa si alguien ha pagado y luego no es elegido?”, lanza. “En definitiva, se está pidiendo un aval como una especie de compromiso”, añade.

Todos las formaciones cobran cuotas a sus cargos públicos una vez han obtenido la representación. Partidos como Podemos o Más Madrid han sido desde sus fundaciones completamente transparentes sobre cuáles son las cantidades que sus cargos electos deben pagar a la formación en función de los salarios que perciben. De hecho, cuando se fundó Podemos en 2014, la dirección del partido estableció que los dirigentes percibirían un máximo de tres salarios mínimos interprofesionales (SMI), que podía elevarse en determinadas circunstancias. Entonces, esa cantidad era de poco más de 1.800 euros mensuales en 14 pagas. Tras las subidas del salario mínimo de los últimos años, en 2020 se eliminó esa cláusula para establecer una limitación salarial que varía en función del cargo que se ostenta y el sueldo.

“Estas cantidades de las cuotas sirven para financiar al partido”, señala Simón. “Aunque el PP diga, y será verdad, que el pago de los 1.500 euros no es finalista para esta campaña en concreto, estas cantidades van al conjunto del partido y el uso que se haga de esos recursos será para el partido”, añade.

La Audiencia Nacional ya dio por acreditada en 2018 la financiación ilegal del PP. Una contabilidad en B con la que la formación financiaba sus campañas electorales. Y uno de los epicentro de la trama Gürtel fue precisamente Madrid. “Recurrir a este tipo de cobros puede tener que ver con el hecho de que si en el PP ahora solo existe una contabilidad ordinaria, las campañas son extraordinariamente caras y hay que pagarlas”, apunta Simón.

Un partido político se financia con las cuotas de sus afiliados, una subvención pública en función de la representación obtenida y las donaciones privadas, que pueden ser solo un porcentaje máximo según establece la ley orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos.

Tanto Podemos como Más Madrid financian sus campañas a través de microcréditos que después tienen que devolver. En el caso de Ciudadanos, el partido obtiene de sus cargos un porcentaje de su salario. En 2018, miembros de una plataforma de exafiliados de Ciudadanos aseguraron en la comisión de investigación de la financiación de los partidos en el Senado que la campaña para las elecciones autonómicas y locales de 2015 fue financiada con dinero de los candidatos, que compraban los primeros puestos de la lista.

Aportación extra a los afiliados

No es la primera vez que el PP de Ayuso trata de aumentar sus ingresos. El pasado marzo, el secretario general del partido en Madrid, Alfonso Serrano, pidió por carta una aportación extra a sus afiliados. “Nuestro partido afronta importantes retos y desafíos en los próximos meses, para los que vamos a seguir necesitando vuestro necesario compromiso y colaboración”, reza el escrito que Serrano envió a los afiliados pidiendo más compromiso económico.

El PP de Madrid pidió así a sus afiliados una aportación extra de 20, 30, 50 y hasta 100 euros que los simpatizantes del PP podían hacer llegar al partido a través de una página web habilitada para ello. A cambio, la formación ofrecía “una serie de productos exclusivos” que, señalaba la carta, “no se pueden adquirir por otros circuitos ni están disponibles a la venta”. Tales obsequios eran tazas y botellas con el lema “comunismo o libertad”, un delantal con la palabra “tabernarios”, unos cuchillos o un reloj despertador.