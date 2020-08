El Ayuntamiento de Madrid entregará 27.000 tarjetas de crédito a familias pobres para hacer la compra siempre que no reciban ninguna renta mínima

Ya hay fecha. El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha el próximo 1 de septiembre su medida estrella para combatir la crisis social: la tarjeta familias. Se trata de un plástico, que funciona como una tarjeta de crédito, y que permitirá a las personas con necesidades alimentarias comprar productos básicos en los comercios de manera autónoma. El Consistorio va a invertir 27 millones de euros en ponerla en marcha y la ayuda, de entre 125 y 630 euros según el volumen de las unidades, puede alcanzar a 27.000 familias, ha concretado este miércoles la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

La ayuda debe solicitarse a los servicios sociales del Consistorio y no es compatible ni con el ingreso mínimo vital (a nivel nacional) ni con la renta mínima autonómica, ha aclarado el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte. Aunque ser solicitante de estos subsidios no es excluyente para recibir la ayuda municipal. Solo sí son concedidos. Las personas que no están empadronadas en la ciudad de Madrid tampoco pueden pedir esta tarjeta.

Los servicios sociales de la capital prestan ayuda alimentaria y de higiene a 88.000 personas, unas 30.000 familias. Los datos son de julio pero el Consistorio asegura que se mantienen estables. A las cifras oficiales hay que sumar otras cerca de 50.000 familias que las despensas vecinales atendieron hasta junio, antes de que la mayoría cerrará en verano, y que la corporación se comprometió a atender después de una protesta de los colectivos frente al Palacio de Cibeles. Sin embargo, los volúmenes de solicitantes no han cambiado.

El Ayuntamiento pretende ir "trasvasando" estas ayudas de una manera diferente (y desigual) en cada distrito, a este nuevo sistema. Cinco meses después del estallido de la epidemia, la corporación unifica la "manera de proveer de alimentos a las familias que lo necesitan", ha afirmado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. La tarjeta familias fue uno de los primeros acuerdos alcanzados en los Pactos de la Villa entre los cinco partidos del Ayuntamiento. Fue propuesta, con el nombre de tarjeta monedero, por Más Madrid y después por el PSOE. Además, Ciudadanos incluía la medida en su programa electoral.

El inicio del periodo de solicitud mostrará el volumen de demanda. Aniorte asegura que la inversión inicial de 27 millones podría crecer si el número de solicitantes es superior. Desde el año 2018 el distrito de Tetuán tiene una tarjeta monedero similar puesta en marcha como prueba piloto. El Ayuntamiento actual defiende que su medida se extiende por primera vez a toda la ciudad y que la capital es el primer municipio madrileño en impulsar una medida así.