Roberto Sotomayor: “Almeida ha gobernado para los 'cayetanos'”

Roberto Sotomayor (Madrid, diciembre de 1977), encara estos días el sprint final de la campaña del 28M en la que pelea por obtener representación en el Ayuntamiento de Madrid con la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. Su presencia puede ser fundamental para desalojar del poder municipal al alcalde, José Luis Martínez Almeida. El exatleta considera que Madrid necesita urgentemente un nuevo gobierno porque el regidor “ha hecho una gestión nefasta, es el peor alcalde de la historia de la ciudad de Madrid”.

El último 'sprint' de Roberto Sotomayor: pelear desde Podemos por la Alcaldía de Madrid

La decisión de su partido de colocar una gran pancarta en pleno distrito de Salamanca, feudo del PP, con la foto de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional y candidata de nuevo a la Comunidad de Madrid, acompañada del comentario crítico de Pablo Casado sobre el cobro de una comisión por sus negocios con la administración regional en plena pandemia, ha escocido sobremanera al PP. El partido de Feijóo interpuso un recurso ante la Junta Electoral para que fuera retirada, pero ha sido desestimado y la lona sigue alli.

El propio Almeida acusó entonces a Podemos de ser “un pozo sin fondo de odio”, de hacer una campaña “nauseabunda y de confrontación”, a lo que Sotomayor replicó que su mandato “sí que ha sido una campaña de odio contra los trabajadores del servicio público, a quienes ha precarizado”. A su juicio, en estos cuatro años el alcalde “ha especulado con las parcelas municipales y ha atentado contra el derecho a la vivienda con esos pelotazos urbanísticos al servicio de los fondos internacionales, fondos extranjeros buitre”. La entrevista con elDiario.es se realizó el jueves de la semana pasada en la Asamblea de Madrid.

Se acerca la cita con las urnas y el CIS y algunas encuestas pronostican que su candidatura podría tener representación en Cibeles, e incluso que la izquierda podría gobernar. Todo podría depender de la participación que haya el 28M.

Yo creo que lo importante es saber que si Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde entran con fuerza al Ayuntamiento de Madrid, Almeida sale fuera, aunque hay una cosa que es clave, que es la participación ciudadana. Yo me he esforzado muchísimo en los últimos meses en acabar con esa desafección política que ha causado estos años de políticas que han olvidado los barrios. Así que animo a todo el mundo a que salga a votar y que ningún voto progresista se quede en casa, que creo que fue el éxito que tuvimos en Madrid en 2015. Ese es el único camino viable y eficaz para desalojar del Ayuntamiento de Madrid al peor Partido Popular que ha tenido esta ciudad.

Se dice siempre que la abstención beneficia al partido más votado. En este caso, según todas las encuestas, previsiblemente, al PP. ¿Por qué cree que buena parte del electorado progresista es el que suele quedarse en casa? Algo de responsabilidad tendrán las formaciones de izquierdas y sus candidatos.

Yo creo que la abstención no beneficia a la democracia en general, no solamente a unos determinados partidos. La abstención destruye a las democracias, pero evidentemente tenemos parte de responsabilidad. Cuando gobierna la izquierda tiene que ser valiente. Por eso yo reivindico la valentía y la voluntad cuando uno llega al Ayuntamiento y gobierna porque no puede quedarse a la mitad. Cuando uno toca poder no le tienen que temblar las piernas, tiene que acometer las grandes reformas que necesita nuestra sociedad. Si no haces eso, si te quedas a la mitad, corres el riesgo de que ese votante de izquierdas en las próximas elecciones te castigue y te penalice.

Si logra presentación el 28M y hay posibilidades de que la izquierda gobierne, ¿querrá formar parte del gobierno o preferirá simplemente dar apoyo a una coalición entre Más Madrid y PSOE?

Esto es como cuando uno está en la línea de salida y sabe cuál es la entidad de sus rivales en la línea de salida. Y yo salgo a ganar, no salgo a quedar ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Sé que es complicado cuando transmito esto, pero es mi forma de entender la vida, de una actitud que es la actitud de ganar. El 28 de mayo, cuando tengamos los resultados de la voluntad popular, veremos cuáles son las fuerzas de cada uno.

¿Teme que le veten si hay una posibilidad de formar un gobierno tripartito?

No, yo estoy convencido que si los números dan para conformar un gobierno progresista, todos seremos responsables, porque Madrid lo que necesita es un gobierno progresista para una ciudad progresista. Si los números dan, evidentemente vamos a tener que sentarnos y tendremos que hablar, porque creo que lo que nos está pidiendo la ciudadanía precisamente es un cambio de gobierno. Yo creo que hay que ser responsable y no me cabe la menor duda de que nos sentaremos y hablaremos.

Pablo Iglesias va a estar en la recta final de su campaña.

Sí. Es una persona [Pablo Iglesias] que ha hecho mucho por nuestro espacio político y por acabar con ese bipartidismo que era casposo, que lo único que ha hecho ha sido traernos corrupción a este país, y es una persona que ha puesto sobre la mesa y ha señalado a quienes se han enriquecido durante años de las desgracias del pueblo madrileño, de la del pueblo de España. En mi opinión, todo progresista que quiera sumarse a la campaña de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde será bienvenido. Como no podía ser de otra manera.

¿Y Yolanda Díaz?

Pues le digo lo mismo. El otro día estuve con ella en Alcorcón. Tenemos buena sintonía porque conocemos muy bien lo que queremos para Madrid. Si Yolanda quiere participar en un acto de campaña, digo lo mismo, bienvenida sea, no estamos para decirle que 'no' a ningún progresista. Yo he sido muy pesado con esto: el gran éxito es que los progresistas salgan a votar el próximo 28 de mayo y ese es el secreto. Así que no podemos decir que 'no' a una persona que además es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido este país.

La candidata del PSOE, Reyes Maroto, ha apelado al votantes que apoyaron a Manuela Carmena en el 2019 e incluso en 2015, y les ha pedido que la voten ahora a ella porque, según ha dicho, su candidatura representa esa ilusión por el cambio que había entonces. ¿Usted también animaría a esos votantes de Carmena o a la propia Carmena a que le apoye y aparezca en algún mitin?

Bueno, yo no suelo ser una persona que quiera agarrarme a una figura política que ya no está en política para intentar tener más fuerza en mi discurso. Yo a lo que animo es a que nadie se quede en casa. Por eso hablábamos al principio de la desafección de la gente, de la abstención. Yo creo que la abstención hace mucho daño a la democracia y yo más que optar por grandes figuras políticas que ya están en retirada, opto por que la gente salga a votar el 28 de mayo, que participen de la política, porque yo reivindico la palabra política.

Unidas Podemos apareció en 2015 como una fuerza emergente y en estos años parece que está yendo de más a menos. Ahora a nivel nacional los sondeos les dan un bajón importante. ¿Le preocupa eso?

Pues yo es que creo que es justo al revés. Nosotros surgimos hace nueve años, pero ahora estamos gobernando un país y durante estos últimos tres años hemos puesto en marcha avances sociales que eran inimaginables hasta hace muy poco tiempo. Hemos tenido la valentía para hacer cosas que otros no se atrevían a hacer. Cuando algunos decían que era imposible tocar el precio del gas, nosotros decíamos que si se podía, y de hecho lo hacían en Europa, y luego fue avalado por Europa. La ley Trans, la ley de Vivienda, la Ley de Protección Animal... Yo creo que son leyes que hasta hace muy poco eran infranqueables, que no se podían ni siquiera pensar, no había la valentía para ponerlas encima de una mesa. Pero nosotros lo hemos hecho. Yo creo que en nuestro espacio político es el de una fuerza de gobierno y eso no lo puede decir cualquiera.

Lo que pasa es que no parece que lo rentabilicen porque las encuestas les van restando fuerza.

Yo de las encuestas, personalmente, me olvido, porque muchas veces también son encuestas para generar un relato que se aleja de la realidad. Yo creo que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por poner un ejemplo, o acabar con la reforma laboral de Rajoy, creo que la ciudadanía sí que sabe quién lo ha hecho, lo palpa y lo ve con buenos ojos ya que incide directamente sobre sus vidas. Por lo tanto, creo que ese relato de que estamos en caída, de que la gente no ha sabido valorar nuestra gestión, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Creo que hay una clase media trabajadora en este país que agradece que Yolanda Díaz, que está en nuestro espacio político, haya acabado con esa reforma infame del señor Rajoy y que hoy los trabajadores tengan mejores derechos que hace ocho años, cuando gobernaba el Partido Popular en España.

Pero da la sensación, y perdone que insista, de que el PSOE es el que se apropia un poco de la situación.

No da la sensación, es que es así. Se intenta apropiar de la ley de vivienda, lo hemos visto en los últimos días. Una ley de vivienda que ha sido impulsada por Ione Belarra.

Pero luego, ante los problemas que ha tenido la ley del sí es sí...

Se doblega. Hablemos con propiedad. El Partido Socialista se ha doblegado a las exigencias de la derecha y a mí me preocupa que no haya sido más valiente y más contundente, como lo fue en la época de Zapatero cuando la derecha arreció fuerte contra los movimientos feministas. Y a mí me apena y lamento que el Partido Socialista haya vuelto otra vez al Código Penal de la Manada.

La gente también aprecia, sobre todo en Madrid, que ustedes están siempre a la gresca y van divididos. ¿Es una tarea imposible que la izquierda se una en la elecciones?

Yo la gresca no he estado. De hecho, hace un año intenté sentarme con Más Madrid para que llegáramos a un acuerdo de coalición y fuéramos todas juntas al Ayuntamiento de Madrid. Tanto Alejandra Jacinto como Carolina Alonso quisieron también sentarse con Mónica García para que hubiera un entendimiento. Pero no fuimos nosotros los que dijimos que no, fue Más Madrid y por lo tanto tendrá que dar explicaciones. Yo entiendo que es un tema que a ellos les pone nerviosos y les sitúa en una posición muy incómoda porque hace muy poco iban a actos de Sumar. Sumar es lo que hemos hecho nosotras en Madrid. Hemos llegado a acuerdos con Izquierda Unida y con Alianza Verde. Yo lamento profundamente que no hayan querido ir con nosotras, pero estoy convencido de que el día 29, cuando den los números, tendremos que gobernar las diferentes fuerzas progresistas.

Sin embargo, ha sido usted muy duro y ha lanzado dardos contra sus compañeros de Más Madrid y también del PSOE, acusándoles de no haber hecho una oposición contra Almeida lo suficientemente contundente.

Yo, como ciudadano, he echado en falta, evidentemente, una oposición firme y contundente durante estos tres años de mandato de Martínez-Almeida. Creo que en los momentos cuando en alcalde estaba contra las cuerdas faltó esa contundencia y hay que decirlo. En política hay que ser valientes y da la sensación de que ha habido una oposición que se ha acomodado en ser oposición. Fuimos los primeros en denunciar el tema de las mascarillas millonarias. Fuimos los primeros en denunciar el tema de los contratos del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Ha faltado contundencia en Más Madrid, por supuesto que sí, pero eso no quita para que el próximo 29 de mayo nos pongamos de acuerdo para poder gobernar.

Centrándonos de nuevo en Madrid y en las elecciones. Uno de sus compromisos es la demolición del Arco del Triunfo como símbolo del franquismo. Es una medida que ha generado una gran polémica ya que hay quien cree que se le podría dar otra solución que no fuera su derribo.

A mí me apena que en pleno año 2023 todavía haya quien se lleve las manos a la cabeza por ciertos temas. Me abochorna profundamente que en Madrid tengamos un Arco del Triunfo que honre la victoria fascista. Es una anomalía democrática en toda Europa. Y entonces yo creo que no nos puede temblar la mano cuando hablamos de estas cosas. No me gusta que haya un Arco del Triunfo que honre la victoria fascista, como tampoco quiero que haya calles franquistas. Ni quiero que haya, o mejor dicho, que no haya, un monumento o una placa que recuerde a las víctimas del terrorismo durante los años de la Transición en la antigua Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, que ni siquiera hay una placa que recuerde que allí pasaron cientos de personas que fueron torturadas por Billy el Niño. Me abochorna y me avergüenza.

Otra de las polémicas de las que usted ha generado en esta campaña se ha centrado en el enfado que ha demostrado por la concesión de la Medalla de Honor de Madrid a Ana Rosa Quintana. Ha dicho que sus dos primeras medidas serán “autobuses gratis y quitarle la medalla a esta periodista corrupta”.

Sí, y lo vuelvo a repetir. Es que esta señora lanza en prime time todos los días bulos y fake news. Y eso es una vergüenza para el periodismo, no solamente para los ciudadanos que tienen el derecho, o mejor dicho, necesitan que les cuenten o que reciban una información veraz, sino que además les sale gratis. Y contar mentiras en en un programa de televisión no puede salir gratis. La señora Ana Rosa Quintana recibió casi 12 millones de euros por 15 entrevistas a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso en lugar de utilizar los servicios de Telemadrid, utilizaba la productora de Ana Rosa Quintana como pago por este lavado de imagen. Yo creo que darle una medalla a quien no dignifica la profesión de periodismo es una vergüenza. Y eso ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Todo hay que decirlo.

Otra polémica: la lona llamando “cayetanos” a los vecinos del distrito de Salamanca y asegurando que Almeida los ha mimado más que a nadie.

Esa lona no dice nada que no sea verdad. Yo no digo que todos los vecinos del distrito de Salamanca sean unos 'cayetanos', sino que en el distrito hay unos 'cayetanos' para los que ha gobernado el señor Martínez Almeida, que es muy diferente. Y hay que recordar la imagen de aquellos 'cayetanos' que salían con los palos de golf dando golpes a las farolas en plena pandemia, porque había un gobierno comunista que les había quitado la libertad en plena pandemia, cuando había un montón de gente que se estaba muriendo.

Para esos ha gobernado Martínez-Almeida. Y voy a poner un ejemplo: las calles del distrito de Salamanca están impolutas. Bueno, pues yo quiero que las calles de Vallecas también estén impolutas y no lo están. Y a los vecinos de Vallecas les van a cerrar el metro tres días después de las elecciones hasta el mes de noviembre sin ningún plan alternativo. Eso no se hace en el distrito de Salamanca. Y claro que hay diferencias. El distrito de Salamanca se ha aumentado un 9,6% el presupuesto frente al distrito de Puente de Vallecas. Eso es gobernar para los 'cayetanos' del distrito de Salamanca. Por tanto, no hemos dicho nada que no sea verdad.

Y lo de traer la playa a la capital. No una, sino 131 playas, una playa por cada barrio, ¿lo dijo en serio? Explíquelo.

Muy en serio. Son parques de agua reciclada que ya hay en algunos algunos municipios de esta ciudad y en algunas capitales europeas, como Grenoble, que es capital verde en 2022. Son parques de agua reciclada que consumen muy poca agua, con zonas de sombra. Son pequeños refugios climáticos en los diferentes barrios de Madrid porque hay que recordar que no todo el mundo tiene una piscina privada donde poder paliar las olas de calor. Creo que no hay nada más democrático que poner un parque de agua para que los niños y las familias puedan tener derecho a poder paliar esas olas de calor. Ya funciona en otros municipios como Alcorcón, incluso en Madrid Río hay una y se llenan siempre que viene una ola de calor. No he dicho nada que no sea una cosa coherente y sensata.

¿Ve alguna medida que haya tomado Almeida con posibilidad de indulto?

Ah, no, no, no, no puedo. No, no, porque Almeida es un tipo muy inteligente, muy espabilado. Es decir, es una persona que maneja muy bien los tiempos, es un tío parlamentariamente muy hábil, pero que ha hecho una gestión nefasta. Es el peor alcalde de la historia de la ciudad de Madrid. Se ha cargado 90.000 árboles en tan solo tres años, que es la equivalencia a seis veces el Parque del Retiro. Tiene los servicios sociales de Madrid absolutamente destrozados y el 80% están privatizados. No ha solucionado el problema de la contaminación en la ciudad de Madrid, por mucho que él quiera contarnos esa película. No ha defendido el transporte público porque no ha acometido las reformas que necesita Madrid en cuanto a movilidad y transporte se refiere. No hay escuelas infantiles públicas en los barrios, hay 15.000 familias que se han quedado sin una plaza para llevar a sus hijos y se tienen que gastar 500 euros. Y favorece a los 'cayetanos', a las grandes fortunas, perdonándoles y condonándoles impuestos como el IBI. No es lo mismo el IBI para alguien que tiene una mansión que para alguien que se ha gastado 100.000 o 150.000 euros en su casa. No es lo mismo. Yo creo que Martínez Almeida es una persona que pasará a la historia de la ciudad de Madrid por no hacer nada. Por ser el alcalde de la nada.

¿Le ve gobernando con Vox?

No. Yo veo gobernando en Madrid a una fuerza progresista encabezada por Roberto Sotomayor, que es el que va a hacer que Madrid acometa las reformas necesarias que tiene esta ciudad.

Si no logra ser concejal, ¿intentará seguir en la carrera compitiendo en las generales?

Yo siempre voy a estar ligado a algo que tenga que ver con la lucha por los derechos. Vengo de las plataformas contra los locales de apuestas. Estaré donde tenga que estar un militante. Yo creo que el producto más civilizado de una sociedad es el militante, porque es capaz de trabajar por el bien común sin recibir nada a cambio. Yo he estado trabajando toda mi vida, he trabajado y entrenado. Esta es otra etapa más de mi vida, pero siempre estaré donde se me necesite.