Rita Maestre: “Estas elecciones van a ser una batalla entre PP y Más Madrid”

Rita Maestre (Madrid, 1988) acaba de incorporarse de su permiso después de haber sido madre el pasado mes de febrero y concede su primera entrevista a elDiario.es. Quedan apenas 46 días para las elecciones municipales al Ayuntamiento de la capital a las que se presenta como candidata de Más Madrid y lo hace “con mucha energía y ganas”, convencida de que los comicios del 28M se decidirán en Madrid entre muy pocos votos. “La situación está muy ajustada [...] y estas elecciones van a volver a ser básicamente una batalla entre el Partido Popular y Más Madrid”, asegura con la ilusión y el “optimismo” de que su formación pueda arrebatarle a la derecha el Gobierno, como ocurrió en 2015 con Manuela Carmena. Sobre si le preocupa la división de la izquierda, que podría presentarse hasta en cuatro listas, prefiere no pronunciarse y defiende que su único rival es el PP y la posible alianza con la extrema derecha.

Maestre cumplirá en mayo ocho años en la política municipal, cuatro como portavoz del Gobierno de Ahora Madrid y otros cuatro como líder de la oposición. En ese trabajo de años, la candidata de Más Madrid señala que su “prioridad” si logra ser alcaldesa serán “las zonas y los barrios más vulnerables de Madrid”, con los que la ciudad “tiene una deuda histórica”. Por eso, explica, la formación centrará la precampaña y la campaña electoral sobre todo en esos lugares más desfavorecidos de la capital donde la abstención suele ser más elevada y un aumento de la participación podría decantar la balanza.

Regresa de su permiso de maternidad tras haber sido madre en febrero y se mete de lleno en una campaña electoral. ¿Cómo afronta lo que le espera hasta el 28 de mayo?

Con mucha energía. Y aunque pueda parecer paradójico, más si cabe, después de haber sido madre. Me ha sentado muy bien y vuelvo con muchas ganas.

Hace unos meses, a la ministra Ione Belarra se le preguntó por su permiso de maternidad, que también interrumpió tras las seis semanas obligatorias por ley. ¿Cree que las mujeres están más cuestionadas en ese sentido?

Se nos siguen haciendo preguntas y se sigue esperando de nosotras mucho más que de los hombres cuando son padres. Recae sobre nosotras una responsabilidad que no es unilateral, que es compartida, si tenemos pareja, con nuestras parejas. En mi caso, así va a ser también durante mi baja y la crianza de mi hija. El foco y la atención sobre la crianza, sobre la paternidad y la maternidad, tiene que ponerse sobre todos y desde luego dejar de ser una responsabilidad casi única de las mujeres.

¿Se comprenden mejor las dificultades de la conciliación con una recién nacida?

La cuestión de la conciliación de la vida en la ciudad es un trabajo al que nos hemos dedicado mucho durante los últimos cuatro años. Pero desde luego, cuando coges por primera vez tu propio carrito y tienes que moverte por las aceras de General Ricardos o de San Diego en Vallecas, te das cuenta de los problemas reales que tiene la conciliación, la maternidad y la crianza. En nuestra sociedad en general, en términos laborales, pero en la vida cotidiana en la ciudad de Madrid.

¿Y qué se puede hacer desde un Ayuntamiento como el de Madrid? ¿Qué hará usted si es alcaldesa para mejorar esta situación?

A nivel laboral, el Ayuntamiento tiene un papel muy importante. Es el principal empleador de la ciudad. Casi 30.000 personas trabajan para el Ayuntamiento de Madrid y por lo tanto los planes en términos laborales, pero también salariales, tienen que ser una prioridad. La brecha salarial existe también en el Ayuntamiento de Madrid e incide de forma clara en la maternidad, en la crianza y en la posibilidad o la capacidad de tener hijos e hijas en Madrid. Y luego, cómo se vive en la ciudad de Madrid, en los entornos escolares, en los parques, en las aceras, en el transporte público... Son servicios que se han pensado básicamente para los adultos que no tienen a su cargo ni a personas mayores ni a menores. Y por tanto, nuestra política, la mía, tiene que ver con cambiar ese foco, cambiar ese protagonismo o esa prioridad y poner en el centro la diversidad que hay en Madrid, que incluye a los niños y las niñas.

En la última entrevista con el elDiario.es dijo que la prioridad de un gobierno encabezado por usted sería la ciudad de los 15 minutos, que entiendo también va encaminada en esa mejora de la conciliación. ¿Qué medidas son urgentes para poner en marcha cuanto antes esa ciudad de los 15 minutos?

Mi prioridad son los vecinos y vecinas de Madrid que tardan una hora en ir a trabajar cada día. Y para esas personas, que son decenas, centenares de miles en Madrid, hay que cambiar muchas cosas. La ciudad de los 15 minutos, frente a esos bulos conspiranoicos con los que la extrema derecha internacional la quiere combatir, tiene que ver con acercar los servicios y el trabajo a las viviendas y a las zonas residenciales. Tiene que ver con equilibrar la ciudad. No tiene sentido que en nuestra ciudad cada día un millón y medio de personas se desplacen desde los distritos y los municipios del sur de Madrid a trabajar al norte de la ciudad. Eso hay que cambiarlo. Ese trabajo tiene que distribuirse en la ciudad para crear oportunidades de empleo, fábricas, oficinas, empleo en otras zonas de la ciudad.

Y también hay que acercar los servicios a la ciudad y a los barrios de la ciudad. No tiene sentido que toda la cultura se concentre en una sola zona o que haya barrios que no tengan acceso a las cuestiones más básicas, como centros de salud u hospitales o centros educativos. Por último, hay que revolucionar el transporte público y la movilidad. No tiene sentido tampoco que para moverte de Vallecas a Carabanchel sea más eficiente hacerlo pasando en transporte público por el centro de Madrid que de forma directa. Eso hay que transformarlo y por eso llevamos como una prioridad fundamental la revolución del transporte público.

¿Para esa revolución es el fichaje de Álvaro Heredia, exgerente de la EMT, que ha estado al frente del transporte también en Valladolid los últimos cuatro años?

El fichaje de Álvaro, efectivamente, va en esa línea. Lo hizo ya durante cuatro años en el Gobierno de Manuela Carmena y ha hecho grandes cosas también ahora en Valladolid. El objetivo de hacer esa revolución pasa por actualizar la red de transporte público, poner en marcha, por ejemplo, la red de autobuses de alta velocidad para conectar todos los distritos de Madrid o pasa por reflotar BiciMAD al que ha hundido Almeida en menos de un mes.

Un sector de la derecha ha reaccionado a ese modelo de la ciudad de los 15 minutos como si fuera una medida dictatorial.

La verdad es que nunca soñé que una idea como la vida de los 15 minutos fuera a convertirse en semejante teoría conspiranoica. Por otra parte, agradezco que vaya a ser un tema central de la campaña y que nos permita hablar precisamente de barrios, de barrios vivos, de transporte público y de acercar los servicios a las ciudades. Nadie puede estar en contra de que en cada barrio haya un centro de salud, haya también cultura, haya ocio, haya bares, haya terrazas, pero también haya centros educativos y escuelas infantiles. Por eso la extrema derecha tiene que inventarse una teoría conspiranoica para justificar que no quieren hacer nada para acercar los servicios a los barrios de Madrid.

¿Qué otras medidas le gustaría tener en marcha en los primeros 100 días de mandato?

Lo estamos diciendo desde hace ya meses, la primera piedra que vamos a empezar a demoler, el primer papel que vamos a empezar a mover cuando llegue a la Alcaldía de Madrid, es el desmontaje del 'scalextric' del Puente de Vallecas. El único puente del mundo que no une dos puntos, sino que simplemente es una autopista urbana con 30.000 coches diarios pasando por delante de las casas de los vecinos. Una reliquia histórica. No queda ninguno más en Madrid y no por casualidad. Es Vallecas el último lugar en el que se desmontan este tipo de artefactos. Almeida dijo literalmente que era una obra que costaba mucho dinero y que no compensaba. Para mí si compensa, para nosotros sí compensa. Y vamos a empezar por ahí.

Y cuando acabe el mandato de cuatro años si logra ser alcaldesa, ¿cómo se imagina Madrid?

Me imagino Madrid con muchas transformaciones en marcha. Transformaciones que no se hacen chasqueando los dedos. Problemas como la vivienda, como la contaminación, como el reequilibrio territorial, no se solucionan de la noche a la mañana. Como son problemas estructurales y graves, hay que empezar a trabajar por ellos desde el primer momento. Así que me lo imagino como una ciudad en la que esté en marcha una enorme transformación. Hay muchas obras que tienen que ponerse en marcha cuanto antes. He hablado del 'scalextric' de Vallecas, pero está toda la zona desde Santa María de la Cabeza hasta Atocha que es una enorme autopista urbana que nosotros también queremos transformar. Está la A5, otra promesa incumplida de Almeida. Grandes transformaciones urbanas que tienen que llegar a los barrios de Madrid, a los distritos de fuera de la periferia de Madrid y que van a mejorar la vida de muchas personas.

Las encuestas siguen dando como ganador al PP a 48 días de las elecciones. ¿Qué va a hacer para contrarrestar esos datos que dicen que la situación está muy ajustada entre el bloque de la derecha y el de la izquierda?

La situación está muy ajustada, como lo estaba en 2019 y en 2015. El empate entre los dos grandes bloques no se ha movido en varios años, aunque ha cambiado de lado en función de las citas electorales. Tampoco cambian los líderes de esos dos grandes bloques y estas elecciones van a volver a ser básicamente una batalla entre el Partido Popular y Más Madrid, como lo fueron en 2019.

¿Cómo creo que se va a cambiar eso? Hablando de Madrid, justo lo contrario de lo que quiere hacer el Partido Popular. Vemos las declaraciones de Almeida y habla de otras ciudades. Ayuso habla de Sánchez. El PP intenta huir de cualquier conversación o discusión o debate sobre lo que pasa en el Madrid real, porque saben que el Madrid real está lleno de problemas que ellos no han solucionado, e incluso han agravado. Para ganar una mayoría en Madrid, lo que vamos a hacer es hablar de Madrid, de la vivienda, del trabajo, de la contaminación, del transporte público... De los problemas que le importan a la gente.

Hace unas semanas, el alcalde José Luis Martínez-Almeida abrió el debate sobre la reforma de la Ley de Capitalidad para pedir, entre otras cosas, más fondos al Gobierno y poder acometer más rebajas fiscales. ¿Cree usted que es necesaria esa reforma?

Lo principal que necesita Madrid puede hacerse a través de una reforma de la Ley de Capitalidad, pero a través de lo que, por ejemplo, existe entre Barcelona y la Generalitat, que es una carta de autonomía de Madrid con la Comunidad. Lo que Madrid necesita son competencias que ahora mismo se ejercen doblemente por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, más que en relación con el Estado. En España hace falta una tercera descentralización, en la medida en la que las ciudades son hoy las principales protagonistas de la vida en nuestro país, de la vida política, de la vida social. Las que acumulan la mayor parte de la población y porcentajes de población y de riqueza y que tienen las manos atadas en muchos casos para ejercer muchas de sus competencias. En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento no tiene competencias sobre el Metro que pasa bajo su suelo, o sobre el precio del billete de autobús o sobre las líneas de autobús... No tiene ningún sentido. Con quien tiene que abrirse un diálogo sincero, pero valiente y ambicioso, es con la Comunidad de Madrid.

Madrid vuelve a tener déficit tras dos años de superávit y reducción de la deuda que logró el Gobierno de Manuela Carmena. ¿A qué se deben estos números?

Pues es otro de los tristes récords del Gobierno de Almeida, el del hundimiento del servicio público de BiciMAD en menos de un mes y el de llevar otra vez a números rojos a la ciudad de Madrid, sin que las inversiones se noten en ningún barrio ni en el conjunto de la ciudad. No hay grandes reformas en el ámbito urbano, no hay más vivienda pública y sin embargo estamos en números rojos. Es un récord de la mala gestión, es un récord de ineficiencia y es una de las cosas por las que será recordado.

¿En qué ha cambiado Madrid en estos cuatro años?

Me cuesta mucho decir en qué ha avanzado o ha mejorado. En qué gran o pequeña obra puede verse la huella de Almeida. Se ha dedicado a gestionar muy poco, a gobernar muy poco, a interesarse muy poco por los barrios de Madrid y a hablar mucho y a pensar mucho en todo lo que sucedía fuera. Almeida ha estado mucho más centrado en Génova que en Cibeles. Incluso en cosas que funcionaban como BiciMAD, pagar los impuestos, pagar el IBI, llamar al 010... ha conseguido que sean un problema.

¿Teme un gobierno de Más Madrid en el Ayuntamiento tras el 28 de mayo con Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol? Existe el precedente del Ejecutivo de Manuela Carmena y la oposición que tuvo por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y la Comunidad de Madrid.

He gobernado esta ciudad con el PP enfrente, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en los últimos años del Gobierno de Rajoy, donde desde todas partes, la Delegación del Gobierno pero también el Ministerio de Hacienda, se hizo todo lo posible para hundir el Gobierno de Manuela Carmena. Hay que recordar al ministro Cristóbal Montoro desde Hacienda, intentando intervenir y bloquear todas las inversiones que se estaban poniendo en marcha en las calles de Madrid. Así que esa experiencia la tengo, de esa experiencia he aprendido y hemos aprendido también como proyecto político. Van a hacer lo posible por boicotear, porque prefieren el mal para la ciudad de Madrid a costa de sus pequeñas victorias políticas y de partido. Pero hay que trabajar sabiendo que eso va a suceder y que eso no te haga ni ser menos valiente, ni dar pasos atrás.

¿Dónde va a centrar Más Madrid la campaña electoral?

En lo que hemos estado haciendo durante cuatro años. En ese sentido hay poca novedad. Nuestra campaña se va a hacer en los barrios de Madrid, que es donde hemos estado haciendo el trabajo de los últimos cuatro años. A mí me gusta mucho sentirme muy tranquila cuando vaya ahora a hacer campaña, porque voy a ir a sitios, a calles, a plazas, a barrios, a parques donde ya hemos estado cuando no había focos. Va a ser una campaña muy capilar, muy de barrios, muy de actos cercanos y abiertos en todos los barrios de Madrid.

Dice que van a estar mucho en los barrios, pero ¿por qué un vecino del barrio de Salamanca o de otras zonas donde apoyan mayoritariamente a la derecha debería votarla a usted?

Las transformaciones y la modernización que queremos hacer en Madrid son buenas para los vecinos del 100% de los barrios de Madrid. Si tú vives en el PAU de Sanchinarro, si vives en Valdebebas o si vives en el barrio de Salamanca, te afecta también la contaminación, la falta de árboles, que el transporte público vaya despacio, que tengas que pasarte una hora cada día en atasco para ir a trabajar... Y desde luego, hay prioridad sobre las zonas más vulnerables de Madrid y aquellos barrios en los que tenemos una deuda histórica, pero creo que nuestras mejoras como un mejor transporte público, escuelas infantiles más baratas, más plazas públicas, mejores centros de salud o más sanidad son beneficiosos para la gran mayoría de la ciudad de Madrid y por eso también vamos a ir a hacer campaña con mucha tranquilidad y con mucho optimismo.

¿Ve lógico que Manuela Carmena apoye a tres candidaturas de izquierda en las elecciones del 28M (Más Madrid, Recupera Madrid y PSOE) sin decantarse por ninguna?

Ella ha dicho de forma muy clara que lo que va a apoyar es un cambio de gobierno en Madrid y va a hacer todo lo posible para que eso suceda. Yo estoy muy cómoda con la participación que ella quiera tener, con el apoyo que nos ha dado públicamente a Mónica García, a Yolanda [Díaz] y a mí, y con la participación en actos y en eventos y en apariciones también en redes sociales y en piezas audiovisuales.

Recupera Madrid –formada por dos exconcejales de Más Madrid– se encuentra en el proceso de recoger 8.000 firmas para poder presentarse a las elecciones como agrupación de electores. ¿Le preocupa que consiga esos avales y que haya un actor más que pueda dividir el voto de la izquierda?

Me preocupa Almeida. Me preocupa el Partido Popular. Me preocupa una posible alianza con la extrema derecha para gobernar en Madrid. Son mis únicos rivales en esta campaña electoral. Y ni antes ni sobre todo en estos tiempos, voy a dedicar mucho tiempo a hablar mal de otros, a tener cualquier crítica a otros actores. Mi único objetivo y mi único rival es Almeida.

Pero puede pasar, con cuatro listas, que haya una candidatura de la izquierda que no consiga llegar a ese 5% y eso acabe decantando el resultado electoral del otro lado.

Creo que las elecciones se ganan con proyectos, con optimismo, con trabajo y con energía. Y eso es lo que vamos a poner en esta campaña electoral por parte de Más Madrid. Eso también es lo que nos ha hecho liderar a todo el bloque progresista desde hace muchos años en Madrid ciudad y desde hace dos años en la Comunidad de Madrid. El trabajo cotidiano, la propuesta, además de la oposición a los gobiernos del Partido Popular. La discusión entre partidos y entre dirigentes de partidos son lo contrario de lo que le interesa a la ciudadanía y, por tanto, lo contrario de lo que yo quiero hacer.

En la última entrevista con esta redacción dijo que sería “buena idea” para Madrid un gobierno de coalición con el PSOE. Dado que más Madrid lidera las encuestas y usted ya está pensando en un posible gobierno con fichajes concretos, ¿ha pensado qué papel tendría Reyes Maroto en su hipotético gobierno?

Hay que llegar primero a esas elecciones y a ese resultado electoral. Pero lo que sí tengo claro, ya lo he hecho durante los cuatro años de gobierno de Manuela Carmena, es que vamos a gobernar en colaboración, que el tiempo de las mayorías absolutas se ha terminado y que lo que hace falta es capacidad de llegar a acuerdos. Lo he demostrado durante esos cuatro años, cuando era portavoz de un Gobierno con muchas sensibilidades que además gobernaba en colaboración con el Partido Socialista, y eso es lo que volveré a hacer a partir de mayo.

Estuvo el domingo 2 de abril en el acto de Yolanda Díaz apoyando la candidatura de Sumar. En ese acto no estuvo Podemos. ¿Cree que fue un error del partido de Ione Belarra no estar en la puesta de largo de Sumar?

Como decía, es un error dedicarnos a hablar mucho de los líos de los partidos, de las cuestiones de egos y de las cuestiones de partido. Creo que eso es lo que aleja a la gente de la política y, por tanto, es lo contrario de lo que hay que hacer. Nosotras estamos centradas en Madrid. El acto de puesta en marcha de Sumar y nuestra participación por parte de Mónica García, de Íñigo Errejón y mía fue un apoyo a esa forma de hacer política y a ese proyecto a nivel estatal, pero yo estoy centrada en Madrid, en la campaña de Madrid y quiero, porque somos la única garantía de que eso suceda, que en esta campaña municipal hablemos de Madrid.

¿Sería un problema si no hay acuerdo entre Sumar y Podemos de cara a las generales?

Para mí el problema es que la gente se desinterese, se aleje, se decepcione, se desilusione de la política, que no entienda lo que sucede, que lea muchos titulares de la bronca entre partidos y muy pocos sobre qué pasa con el salario mínimo interprofesional, qué pasa con las condiciones laborales, qué pasa con la sanidad o qué pasa con la educación. Cuando se pone en el centro lo realmente importante, no hay problemas políticos para conseguir mayorías. Cuando sucede lo contrario, que es la pelea entre unos pocos, esas mayorías se van achicando y esos espacios políticos se van haciendo más pequeños. Y hay que hacer lo contrario, que es ensanchar y poner en el centro los problemas de la gente y las soluciones que tenemos.

¿Cree que la gente entiende que se pida la unidad para las elecciones generales y en Madrid haya candidaturas separadas?

Reitero que lo que yo pido es que en el centro de los proyectos estatales, autonómicos y municipales estén las sociedades y los problemas que esas sociedades tienen que enfrentar. Para mí eso es lo que define la victoria o el éxito o el fracaso de un proyecto político o de un conjunto de proyectos políticos. Así que es lo que practico y lo que apoyo es la centralidad de los problemas y las necesidades de los ciudadanos.

¿Va a hacer Yolanda Díaz campaña por Más Madrid? ¿Le va a pedir Más Madrid que esté en algún acto de campaña?

Yo le agradezco el apoyo que nos ha dado. Por supuesto, bienvenida y encantada de que participe en los actos que considere, pero nosotros tenemos la capacidad, la fortaleza y creo que la legitimidad también para hacer campaña en todos los barrios de Madrid. Y liderando la alternativa y la oposición a los gobiernos del PP.