Aemet amplía hasta el viernes la alerta por tormentas y granizo sobre Madrid

El episodio de fuertes tormentas causado por la DANA formada sobre la península se extenderá este viernes a Madrid, según las previsiones que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de actualizar para Madrid.

Si este jueves la alerta era por fuertes tormentas y lluvias de hasta 15 l/m2, para el viernes se mantendrá el aviso amarillo debido a tormentas, que podrán venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

El aviso para el viernes 30 de agosto irá desde las 6.00 a las 16.00 horas y podría cambiar en las próximas horas, debido a la poca previsibilidad de este tipo de fenómenos.

De esta forma, la predicción para Madrid también se modifica con respecto a los próximos días, con temperaturas máximas que permanecerán moderadas hasta el domingo y las mínimas bastante más suaves que en los días precedentes.

Hasta el momento el primer aviso para el jueves no ha causado grandes problemas, explicaba esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz. “No ha habido prácticamente ninguna incidencia. No nos han reportado desde luego nada reseñable”, ha explicado la 'número dos' del Ayuntamiento en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.

Sanz ha advertido por el aviso del viernes: “Estaremos pendientes de esos avisos, no solo en cuanto a las lluvias, sino también a la posibilidad que pudiera haber de granizo, de rachas de viento”. De momento no se ha activado el cierre de parques, aunque no se descarta si las previsiones empeoran.