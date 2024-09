Almeida asegura que la Fórmula 1 llegará a Madrid y desprecia las críticas: “Quieran o no quieran habrá Gran Premio en 2026”

Después de las dudas sobre la Fórmula 1 generadas esta semana por las palabras de la delegada de Hacienda, quien aseguró que el proyecto aún no había encontrado inversión privada, el alcalde de Madrid ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los posibles inversores, asegurando que la capital estará preparada para acoger el evento.

José Luis Martínez-Almeida aseguró que todas las partes implicadas están trabajando “en los plazos que teníamos previsto” y en “los requisitos administrativos que hay para poder ejecutar el Gran Premio de Fórmula 1 con el Ayuntamiento y con la Comunidad”. “Las previsiones apocalípticas que suele tener la izquierda en esta ciudad no se van a cumplir”, añadió durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de los jueves.

Almeida se refería a las críticas llegadas desde Más Madrid y PSOE por un proyecto que hasta ahora va a dejar en Ifema 58 millones de euros de gasto, sin contar todavía con las obras y la gestión del circuito de carreras. Ambos partidos se han quejado en repetidas ocasiones por la opacidad de la información sobre el proyecto y los estudios económicos, que no han sido hechos públicos ni facilitados a la oposición.

“Le pediría a la oposición simplemente que sea leal con uno de los grandes proyectos que tiene la ciudad de Madrid” y “que no trate de sembrar la duda sobre la celebración” del evento, añadió el alcalde. “Quieran o no quieran, les moleste o no les moleste, habrá Gran Premio de Fórmula 1 en el año 2026”, sentenció.

Según la planificación de Ifema, las obras de construcción del circuito tienen que arrancar la próxima primavera para llegar a tiempo a la celebración del evento en la capital, que tendrá lugar dentro justo de dos años. El no haber encontrado todavía un socio inversor que adelante el coste está retrasando todos los planes, pues todavía no está cerrada ni la gestión ni licitado la construcción de esta infraestructura.

El alcalde resta importancia a estos contratiempos -la licitación, hecha sin publicidad, ha quedado desierta en dos ocasiones- y asegura que Ifema está manteniendo contactos “con patrocinadores y con proveedores para poder hacer el mejor gran premio de Fórmula 1, que es a lo que nos comprometimos”.

Al mismo tiempo, Almeida asegura tener “plena confianza” en la gestión de Ifema, porque considera que sus cargos “tomarán las mejores decisiones”, a pesar de que sus cuentas actuales indican que asumir los gastos derivados de la F1 se comerán sus actuales beneficios y podrían hacer entrar en pérdidas a la entidad durante al menos dos años, como confirmó la propia delegada de Hacienda.