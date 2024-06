Almeida rechaza prohibir las licencias de pisos turísticos en Madrid, como ha anunciado Barcelona

“Prohibir no es la solución, lo que hay que hacer es regular” asegura el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, respecto a las medidas que están tomando diferentes ayuntamientos contra la proliferación de Viviendas de Uso Turístico (VUT). Lo ha dicho durante una entrevista en Telemadrid, en la que ha rechazado adoptar la medida que tomará su homólogo en Barcelona, de prohibir todas las licencias para esta actividad en cuatro años.

Almeida dice que no quiere caer en la “turismofobia” a la hora de plantear medidas para atajar los pisos turísticos ilegales, aunque admite que se han convertido en un “problema grave” en las comunidades de propietarios, ya que “pedido que ”generan muchas molestias a los vecinos“ y no tienen ”los mismos requisitos de seguridad“ que los hoteles. Por el contrario, considera que no hay problemas en los edificios no residenciales que se dedican por entero al turismo.

El primer edil detalló en la entrevista las medidas que ha tomado de momento su ejecutivo, como parar la concesión de nuevas licencias VUT o elevar las multas a los casi 15.000 pisos -según cálculos municipales- que se están saltando la ley. A este respecto, el alcalde ha anunciado la primera multa de 60.000 euros contra una VUT ilegal que ha seguido con su actividad pese a la orden de cese decretada desde el área de Urbanismo.

Por otro lado, recordó la publicación del primera mapa de VUT legales destinado a que los ciudadanos puedan saber o no si el piso turístico que tienen cerca cuenta con licencia, que sirve “para que los vecinos puedan denunciar” en el caso de que sea ilegal.

Almeida considera que estas medidas puede que no deriven automáticamente en que las VUT se transformen en alojamientos de larga duración, debido a que considera que la actual Ley de Vivienda “ha expulsado a los arrendadores”. Y que, aunque considera que los pisos turísticos están influyendo en el precio disparado de la vivienda, cree que su porcentaje “no es significativo” y que “lo principal que afecta al precio es la falta de oferta”.

Barcelona anunció el pasado viernes que no renovará en 2028 ninguna de las 10.101 licencias que hay a día de hoy en la ciudad. “Hemos decidido ir a fondo para que se conviertan en viviendas residenciales”, aseguró el alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni. Su intención es eliminar del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) el concepto de VUT, en una modificación de la norma que abordarán a partir de enero de 2025.