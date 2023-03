Almeida saca pecho por 45 nuevos equipamientos de Madrid aunque más de la mitad de ellos los inició Carmena

Batalla de cifras este martes a la hora de repasar los polideportivos, piscinas, guarderías, centros sociales y otros equipamientos que ha inaugurado el Ayuntamiento de Madrid durante los últimos cuatro años. El alcalde acudía a Tetuán para contemplar el último que acaba de abrir, el Centro Deportivo Municipal Triángulo de Oro y allí hacía balance de los equipamientos que ha abierto desde que está al mando de Cibeles.

Almeida construye una pista de fútbol sala cubierta sin espacio para disputar partidos oficiales ni entrenamientos

Las cuentas municipales dicen que sus nuevos equipamientos son hasta ahora 45, aunque hay algunos que inauguró Almeida y que no han sido incluidos en esta lista -principalmente en los de inicio de legislatura- y otros muchos que fueron proyectados o incluso las obras iniciadas por su predecesora, Manuela Carmena, como se han encargado de recordar desde Más Madrid.

Entre los nuevos edificios municipales hay seis escuelas infantiles, once dotaciones para Servicios Sociales, Centros de Mayores y de Día, cuatro equipamientos culturales y para jóvenes, cuatro del campo de la economía y la innovación, seis instalaciones deportivas y 14 destinadas a los servicios de Seguridad y Emergencias. Todos suman una inversión de 170 millones de euros y forman parte de Madrid Capital 21, el plan de equipamientos del Ayuntamiento de Madrid entre 2019 y 2027.

“Almeida cerrará el mandato habiendo construido cuatro veces más equipamientos que el equipo de gobierno anterior”, asegura en nota de prensa el área de Obras y Equipamientos, encargada de desarrollar el plan.

Desde Más Madrid rebaten con dureza esta afirmación: “No por repetir una mentira mil veces se convierte en verdad. El alcalde tiene que engañar a la ciudadanía y contar como propios méritos los que son del gobierno anterior para justificar su falta de iniciativa y su gobierno en blanco”, asegura su portavoz de campaña, Edu Rubiño, reclamando la autoría de 27 de estos equipamientos para la anterior alcaldesa. “Ya lo dijo el papa, el heredero de Manuela Carmena. Equipamientos como el Centro Deportivo Municipal de La Cebada, la Escuela Infantil Lolo Rico, la piscina del Parque Móvil o la Factoría Industrial en el polígono El Gato, son del anterior gobierno”.

Este es el listado de equipamientos que el Ayuntamiento de Madrid acabará durante esta legislatura. En negrita, los arrancados durante el mandato de Manuela Carmena (proyectos redactados, licitados u obras iniciadas), según asegura Más Madrid.

Centro Deportivo Municipal La Cebada (Centro) Escuela Infantil Lolo Rico-Bruja Avería (Centro) Base operativa de SAMUR-PC en Legazpi (Arganzuela) Escuela Infantil Margarita Salas (Retiro) UID de Policía Municipal en calle Hoyuelo (Retiro). Base operativa de SAMUR-PC en calle Hoyuelo (Retiro). Casa Familias Eduardo Dato (Tetuán). Base operativa de SAMUR-PC en calle Monte Esquinza (Chamberí). Piscina cubierta en calle Cea Bermúdez (Chamberí). Campo de Rugby en Tres Olivos (Fuencarral-El Pardo). Centro de Mayores en travesía del Caño (Moncloa-Aravaca). Centro Cultural Juan Genovés (Moncloa-Aravaca). UID de Policía Municipal en avenida de Valladolid (Moncloa-Aravaca). Unidad Logística de Policía Municipal en avenida de Valladolid (Moncloa-Aravaca). Base operativa de SAMUR-PC en avenida de Valladolid (Moncloa-Aravaca). Centro de Mayores Margarita Salas (Latina). Centro de Servicios Sociales Vista Alegre (Carabanchel). Centro de Empleo en avenida de Carabanchel Alto (Carabanchel). Centro Juvenil Pipo Velasco (Usera). Centro Juvenil en calle Río Esmeralda (Puente de Vallecas). Ampliación del Centro de Servicios Sociales Entrevías (Puente de Vallecas). Ampliación del Centro de Servicios Sociales San Diego (Puente de Vallecas). Base operativa de SAMUR-PC en avenida de Buenos Aires (Puente de Vallecas). Escuela de Música en calle del Corregidor Diego de Valderrábano (Moratalaz). Campo de Béisbol en La Elipa (Moratalaz). UID de Policía Municipal en calle Peloponeso (Ciudad Lineal). Base operativa de SAMUR-PC en calle Peloponeso (Ciudad Lineal). Centro de Mayores en calle Canal de Panamá (Ciudad Lineal). Centro de Servicios Sociales en calle Canal de Panamá (Ciudad Lineal). Rocódromo en Valdebebas (Hortaleza). UID de Policía Municipal en calle Arequipa (Hortaleza). Base operativa de SAMUR-PC en calle Arequipa (Hortaleza). Escuela Infantil Parque de Ingenieros (Villaverde). Factoría Industrial en polígono El Gato (Villaverde). Centro de Acogida para Solicitantes de Asilo en avenida del Mayorazgo (Villa de Vallecas). Centro Deportivo Municipal Juan de Dios Román (Villa de Vallecas). Centro de Servicios Sociales y Alzheimer en el Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas). Escuela Infantil en el Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas). Centro de Innovación en Economía Circular en calle Prat (Vicálvaro). Parque de Bomberos en calle Santeras (Vicálvaro). Base operativa de SAMUR-PC en calle Santeras (Vicálvaro). Escuela Infantil en El Cañaveral (Vicálvaro). Centro de Servicios Sociales en calle Pobladura del Valle (San Blas-Canillejas). Escuela de Competencias San Blas Digital en calle Amposta (San Blas-Canillejas). Escuela Infantil en calle Josefa Valcárcel (San Blas-Canillejas).

La ejecución de algunas de estas obras ha resultado polémica a lo largo de la legislatura, como el troceado de la pista polideportiva en Cea Bermúdez para hacer más rentable la privatización de su gestión o los cambios en el proyecto de La Cebada, que hace imposible disputar partidos de fútbol o baloncesto por resultar su techo demasiado bajo.

“Pido a Almeida que no se atribuya equipamientos públicos que pensó nuestro gobierno. Nosotros sí teníamos un proyecto para Madrid, un compromiso con los servicios públicos y con que tu código postal no condicione qué recibes. Pusimos especial atención en atender los barrios del sur y del este, que estuvieron abandonados por el PP durante décadas”, denuncia Rubiño. “Alguien honesto y a la altura del cargo no diría que los puso en marcha cuando es mentira”, pide el portavoz de Más Madrid.

El plan Madrid Capital 21 incluye que otros tres equipamientos planificados se abran antes de que lleguen las elecciones, el próximo 28 de mayo. Serán las UID de Policía Municipal en Comandante Azcárraga (Chamartín) y en avenida de Carabanchel Alto (Carabanchel), además de la ampliación del Centro Cultural Buenavista (Salamanca).