Almeida vuelve a contratar a Mario Vaquerizo por 30.000 euros un mes después de su actuación en San Isidro

Al Ayuntamiento de Madrid le da igual que sea San Isidro o un festejo más modesto: creen que a sus ciudadanos les encantan las Nancys Rubias. El grupo liderado por Mario Vaquerizo ha sido beneficiario de una nueva contratación municipal en las Fiestas de San Antonio de la Florida, que llegan al distrito de Moncloa-Aravaca entre el 13 y el 16 de junio.

Es de esperar que la banda interprete allí sus temas más famosos, el cover Me encanta (I love it) y otros. Será el viernes 14 a las 22.00 en el parque de la Bombilla. Una actuación que durará en torno a hora y media, según el programa de actividades, y por la que se embolsarán al menos 30.000 euros más IVA (un total de 36.300 euros) según los pliegos a los que ha tenido acceso Somos Madrid.

“La noticia está corriendo bastante por el barrio y hay muchas vecinas indignadas”, asegura a este diario una residente de la Colonia de Manzanares. Vaquerizo, amigo declarado de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a protagonizar una muy comentada campaña promocional de la región a la que le llovieron las críticas por presentar una ciudad "para ricos".

El tándem formado por Mario Vaquerizo, Miguel Balanzategui, Juan Pedro del Moral y Marta Vaquerizo disfrutará del espacio reservado en la adjudicación municipal a “una actuación musical estelar de un artista o grupo con un caché que no podrá ser inferior a 30.000 euros, excluido IVA”. El documento recoge un hueco más para otra “actuación musical estelar”, en este caso con una remuneración de 10.000 euros, que ha ido a parar al dúo de fervor noventero Amistades Peligrosas. Su Estoy por ti parece ahora un presagio entre la relación de las administraciones conservadoras con las Nancys.

El acuerdo económico ha llegado a través de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca. Presidida por el concejal popular Borja Fanjul, adjudicó a la empresa Merino y Merino Producciones S.L. el contrato de servicios de organización, coordinación, programación cultural y ejecución de las Fiestas de dicho distrito por 406.514€ (hasta 491.882 sumando impuestos). Esta cuantía corresponde al conjunto de festejos de la zona en todo el año, que incluyen también las de Dehesa de la Villa (finales de junio ) y Nuestra Señora del Buen Camino (septiembre), además de las de San Antonio de la Florida.

Sospechosos habituales de Almeida y otros Ayuntamientos del PP

Nancys Rubias continúa así su idilio profesional con el Gobierno municipal que lidera José Luis Martínez-Almeida. El Ejecutivo de Cibeles ya les contrató el pasado 11 mayo para el escenario principal de las Fiestas de San Isidro, en ese caso a través de Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio S.A., empresa del Ayuntamiento dedicada a la gestión cultural, turística, de espacios y eventos. En esa ocasión el caché fijado fue de 25.000 euros (30.250 con impuestos).

Este periódico ha consultado a fuentes municipales para conocer los motivos de esta insistente apuesta por los intérpretes de, entre otros temas, la versión españolizada de Me encanta (I love it), canción original de Icona Pop y Charlie XCX. Dichas fuentes indican que “las empresas organizadoras de las diferentes fiestas de los distritos ofertan una serie de artistas y las Juntas eligen en función de caché y disponibilidad, además de que sean grupos atractivos para el público”.

Edu García, codirector artístico de San Isidro junto a Estefanía Serrano, explicó el pasado mes los motivos para justificar la presencia de la banda madrileña en declaraciones a este medio. Lo achacaba a que estaban buscando su presencia desde hace tiempo por lo “idónea” que resultaba su propuesta para este evento: “Llevábamos varios años hablando de la posibilidad de que actuaran con su oficina de representación y este ha cuadrado. Para la Pradera y el ambiente que se genera ahí es un grupo perfecto”, opinaban desde la dirección cultural de los festejos del distrito de Carabanchel.

En 2022, Almeida ya contó con Nancys Rubias para las fiestas de Moratalaz con una fórmula similar al caso de San Antonio de la Florida: a través de la empresa adjudicataria de su organización, pagada por la Junta de Distrito. El pliego de aquella convocatoria buscaba “una actuación de artista o grupo de pop/rock español de reconocido prestigio, que será determinado por el Distrito de entre los tres propuestos en la oferta del adjudicatario, con caché mínimo de 15.000 euros (IVA excluido)”. Mario Vaquerizo y los suyos fueron los agraciados.

El fervor por Nancys Rubias, no obstante, va mucho más allá de Almeida o del área de cultura que en la anterior legislatura dirigía Andrea Levy y actualmente lidera Marta Rivera de la Cruz. Se trata de una apuesta transversal, al menos transversal en consistorios en manos del Partido Popular. Hace un mes interpretaron Me encanta (I love it) y sus demás hits en las Fiestas del 2 de Mayo en Móstoles, el 27 de junio actuarán en las Fiestas de San Pedro en Burgos y el 14 de agosto llegarán a Huesca con motivo de las Fiestas de San Lorenzo. Todos los conciertos son gratuitos para el público, con acceso libre sin necesidad de sacar entrada.

El grupo musical español de pop, glam, y electrónica ha presentado este año su sexto álbum, Orquesta Nancy, con el que se preparan para su inminente vigésimo aniversario. Un disco de versiones de artistas que han influido en sus vidas como Blondie, La Húngara, Luis Miguel, Rafaella Carrá o Mecano. La propia web de las Fiestas de San Isidro hablaba de un álbum “inspirado en la energía y el estilo de las orquestas de verbena”. Un modelo musical en declive que contrasta con la omnipresencia de las Nancys Rubias.