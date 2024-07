La hamburguesería más premiada de España llega al barrio de Salamanca con un nuevo local

Los amantes de las hamburguesas están de suerte: Frankie Burgers extiende su presencia en la capital hasta el barrio de Salamanca. El templo cárnico llega al número 33 de la calle Lagasca gracias a la excelente acogida por parte de los madrileños. Esta nueva sede supone el desembarco de la tercera mejor hamburguesa de España, según el Best Burger Spain 2022, en una de las zonas más punteras y glamurosas de la ciudad, conocida por albergar algunas de las tiendas, restaurantes y bares de mayor renombre en la ciudad.

El objetivo es claro: conquistar a los vecinos del barrio madrileño con la premiada Super Frankie Cheese y su amplia variedad de hamburguesas. La cadena, conocida por su calidad y sencillez, pretende convertirse en un lugar de referencia para disfrutar de hamburguesas de alta calidad a un precio asequible, todo bajo un concepto fresco y juvenil. Y, por supuesto, no dudarán en utilizar su mejor arma para enamorar a los clientes: respetar el carácter sencillo de las hamburgueserías americanas tradicionales y todos los procesos a mano, una filosofía que resumen bajo el eslogan “Quality is our recipe”.

Estas máximas se extrapolan al delivery, una actividad en la que Frankie Burgers también cuenta con palmarés. En 2023, la compañía de distribución de comida a domicilio Just Eat nombró a la cadena Segunda Mejor Hamburguesa de España a domicilio y Mejor Hamburguesería a nivel general. Y no es de extrañar, ya que las burgers de Frankie siempre llegan a casa con una calidad insuperable.

Con esta apertura, ya son cinco los locales que tiene Frankie Burgers, la cadena fundada por Fran Rodríguez y Jesús Rivero, tiene en la región: cuatro en Madrid (en Lagasca, Espronceda, Ponzano y una cocina para potenciar su delivery) y uno en Alcalá de Henares. El reconocido grupo hostelero Monio Group consolida así su presencia en la capital y continúa con su proyecto de expansión por la Comunidad de Madrid, que hasta el momento alberga seis marcas de restaurantes, cada una con diferente estilo y personalidad, pero todas con un mismo denominador común: la excelencia y la calidad.

El nuevo local: innovador y sostenible

El nuevo local de Frankie Burgers no solo destaca por sus deliciosas hamburguesas, sino también por su innovador diseño. Enfocado en la sostenibilidad, este espacio representa un avance diferenciador en el sector gastronómico. Productos nacionales, materiales reciclables y reutilizables predominan en su construcción y decoración. Este compromiso con el medio ambiente se refleja en un entorno moderno y funcional, donde los clientes pueden disfrutar de una experiencia única y responsable con el planeta.

Todo ello en el destacado barrio de Salamanca, una de las zonas más cool y vibrante de Madrid. Aquí, Frankie Burgers combina su oferta gastronómica de alta calidad con un ambiente sostenible y acogedor, proporcionando a sus visitantes una experiencia incomparable en el corazón de la ciudad.

Hamburguesas de alta calidad

Frankie Burgers se ha consolidado como un referente en el mundo de las hamburguesas gourmet, ofreciendo una experiencia única con productos de la más alta calidad. Cada hamburguesa se prepara con ingredientes frescos y recetas 100% caseras, garantizando un sabor auténtico y delicioso.

Sus hamburguesas se elaboran diariamente en las cocinas de sus locales de manera artesanal, utilizando carne 100% de vaca picada a mano cada día en el propio establecimiento. Respetan en todos los procesos la materia prima, combinando ingredientes frescos y naturales. Además de la carne, el trío de excepción lo completan un exquisito y tierno pan brioche y patatas fritas caseras, cortadas a mano y cocinadas cada día. El nuevo local ofrece la propuesta gastronómica que tanto caracteriza a esta hamburguesería, con una carta corta y sencilla, reflejo del espíritu de la marca.

Su icónica Frankie Cheese Bacon, galardonada como la mejor hamburguesa de España a domicilio en 2023, es el eje central de la carta. Esta jugosa burger se elabora con los mejores cortes de vacuno de raza, molidos a mano diariamente, bacon ahumado al natural, queso cheddar y salsa secreta Frankie. Está disponible en dos tamaños: 160 y 250 gramos, siendo esta última la premiada Super Frankie Cheese.

La carta se completa con cuatro variaciones de esta emblemática hamburguesa: con pepinillo, con guacamole, trufada y con queso de cabra. Asimismo, ofrecen una burger de pollo, la Chicken Fried, que incluye pechuga crujiente de pollo, lechuga batavia, tomate, queso cheddar y su versión de la salsa honey-mustard.

A la carta de hamburguesas se suman los entrantes, imprescindibles en la propuesta culinaria de Frankie Burgers Lagasca: chicken tenders, crujientes tiras de pechuga de pollo marinadas acompañadas de sus salsas propias honey-mustard y BBQ, nachos Frankie, totopos de maíz bañados en queso cheddar, chili con carne, crema agria, guacamole casero y pico de gallo, y alitas de pollo BBQ. Para terminar con un buen postre, los clientes pueden elegir entre sus dos elaboraciones más golosas: tarta de queso y tarta de chocolate.

Para aquellos que prefieren disfrutar de Frankie Burgers desde casa o en cualquier otro lugar, el restaurante cuenta con servicio de delivery y take away. Las mismas hamburguesas, los mismos entrantes y los mismos postres pero desde la comodidad del hogar.