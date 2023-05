Diez hamburguesas premiadas en Madrid: la fracasada, de atún, internacional, gourmets y smash

Las hamburguesas dejaron de considerarse comida rápida hace años, hasta los restaurantes más sofisticados tienen sus propias versiones gourmet de este plato. Los ingredientes de baja calidad con los que asociamos las hamburguesas de las cadenas de fast food más conocidas han quedado atrás y han sido reemplazados por otros que distan del ketchup, el queso en lonchas o los pepinillos, como es el caso de la trufa, el caviar o la carne de Wagyu.

Algunos han tenido el atrevimiento de rebozar el pan de este contundente bocadillo con oro, como es el caso de la Golden Boy, la hamburguesa más cara del mundo. Más de 5.000 euros por un bocado de absoluto lujo. El nivel que han alcanzado es delirante, con combinaciones que no están hechas para cualquier paladar, sustituyendo el pan por donuts o la salsa de cheddar por crema de chocolate.

Desde que en 1968 llegó la primera hamburguesería a Madrid, este plato ha estado en constante evolución. Una pareja americana trajo hace más de 50 años el primer restaurante, del que se tiene constancia, que ofrecía hamburguesas en su carta, el Knight’n’Squire, todavía en funcionamiento en su local original de la calle Félix Boix número 9.

Actualmente, el local ya no lo regentan sus fundadores, y aunque la carta se ha adaptado a los nuevos tiempos, mantienen la esencia de la hamburguesería americana que fue en sus inicios. Una Harley-Davidson sigue colgando de sus paredes y en la gramola todavía se escuchan canciones country.

En 2023, la capital alberga cientos de restaurantes de este estilo, franquicias aparte, y puede resultar tedioso encontrar la mejor. Por ello, cada año se organizan numerosos concursos en los que se premia la creación más original y sabrosa.

En Hoy Se Sale hemos recopilado algunos de estos platos que han sido premiados en concursos locales, regionales, nacionales e incluso internacionales. En pocas palabras, las mejores de Madrid. Respetando la receta original o sustituyendo la carne por pescado, estas son diez hamburguesas con palmarés de la capital que tienes que probar:

Picanto de Briochef

Pan brioche, 180 gramos de vaca rubia gallega, queso cheddar y gouda, bacon extra crujiente, mermelada de bacon y salsa especial. Esta es la fórmula del éxito que ha convertido la hamburguesa Picanto del restaurante Briochef en la segunda mejor de España y de la Comunidad de Madrid en el III Campeonato de Best Burger Spain.

Sus creadores decidieron hacer una hamburguesa innovadora y original mezclando sabores y texturas diferentes. La composición con dulce, salado y picante siempre es un acierto para los paladares expertos. Este plato es el más vendido de su local y tiene un precio de 15,90 euros.

Tal ha sido el éxito de la combinación, que han sacado una versión en formato smash. Si te decides a probarla, acompáñala de sus patatas fritas especiales con bacon y queso fundido.

Dónde: Paseo de la Florida, 21 (Metro Príncipe Pío L6, L10 y Ramal Ópera-Príncipe Pío)

Paseo de la Florida, 21 (Metro Príncipe Pío L6, L10 y Ramal Ópera-Príncipe Pío) Cuánto: 15,90€

15,90€ Más información y carta del restaurante

American Smash 2.0 de Dalù Burger

La mejor hamburguesa de Madrid de 2023 está en Malasaña. La American Smash 2.0 de Dalù Burger se ha llevado el primer puesto de la ciudad del III Campeonato de Best Burger Spain y no es de extrañar, ya que a pesar de ser una smash, sus creadores han sabido mantener la jugosidad en todo momento.

Este plato se compone de pan brioche, salsa americana casera, tres carnes smash de 90 gramos cada una, queso cheddar americano, cebolla salteada y mermelada de bacon casera. Comerla de un bocado es tarea difícil, prepárate para mancharte las manos.

El precio de la mejor hamburguesa de la región es de 16€, siempre acompañada de una buena ración de patatas caseras. Si te queda hueco para el postre después de devorar sus tres pisos de carne, te recomendamos su cookie gigante rellena de chocolate, está claro que en Dalù Burger no escatiman nunca en tamaño ni en cantidad.

Dónde: Calle de Hartzenbusch, 7 (Metro Bilbao, L1 y L4)

Calle de Hartzenbusch, 7 (Metro Bilbao, L1 y L4) Cuánto: 16€

16€ Más información y carta del restaurante

La Junk de Junk Burger

La historia de la mejor smash de la región y la mejor hamburguesa de España en 2022 según el II Campeonato de Best Burger Spain es de total superación. El restaurante Junk Burger abrió sus puertas a principios de 2020 y a las pocas semanas de su apertura tuvo que echar el cierre debido a la pandemia.

El local permaneció cerrado durante varios meses y cuando volvió a las andadas lo hicieron con más fuerza. En el certamen que les llevó a ser los mejores encontraron un nuevo reto: crear la combinación perfecta para ser los número uno: doble smash de vaca rubia gallega madurada, cheddar, bacon ahumado de la Sierra de Madrid, salsa especial y brioche.

Esta composición de ingredientes llevó a La Junk a convertirse en la mejor del país. La campeona no se puede probar actualmente en sus locales, pero sus compañeras de carta son también una gran opción por un precio inferior a los 14 euros.

Dónde: Calle de José Abascal, 31 (Metro Alonso Cano, L7)

Calle de José Abascal, 31 (Metro Alonso Cano, L7) Más información y carta del restaurante

Golden de La Birra Bar

En Estados Unidos las hamburguesas son de otro nivel, son consideradas prácticamente parte de la gastronomía típica del país, por lo que ganar el título a la Mejor Hamburguesa de EEUU no es cualquier cosa. La Birra Bar consiguió esta denominación en el Burger Bash de 2022 y ahora ha llegado a Madrid dispuesta a arrasar con todo.

Este restaurante es la primera hamburguesería argentina que inaugura un local en la capital y si de algo saben los argentinos es de la buena carne, la clave de la Golden, su hamburguesa premiada.

Dos hamburguesas de vacuno de más de 100 gramos cada una, cebolla roja, queso americano y una salsa secreta, todo ello envuelto en un pan artesanal a base de patata. Así es la mejor hamburguesa de Estados Unidos y se puede probar en Madrid por solo 13,20 euros, un precio razonable cuando se va a comer una de las hamburguesas más espectaculares del mundo.

Dónde: Calle de Postas, 12 (Metro Sol L1, L2 y L3)

Calle de Postas, 12 (Metro Sol L1, L2 y L3) Cuánto: 13,20€

13,20€ Más información y carta del restaurante

Tuna Turner de La Misión

El juego de palabras por el que está formado el nombre de esta hamburguesa da una pista de su ingrediente principal: el atún. Puede resultar una combinación estrepitosa, pero ha conseguido llevarse el segundo puesto de la Best Burger Audacious 2023, una categoría que premia a las combinaciones más originales de España.

La Tuna Turner de La Misión solo lleva cinco ingredientes, y con un contenido tan escueto ha conseguido cautivar a todo un jurado. Pan brioche, atún con sésamo, aguacate, wakame y mayonesa sriracha. La combinación recuerda más a un sushi que a una hamburguesa, pero está en la misma página del menú del restaurante La Misión que las de vacuno, bacon y queso.

La idea de su creador surgió después de un viaje a Miami, probó una hamburguesa similar y decidió mejorarla. La Tuna Turner fue el resultado de ello. Esta fusión de sabores se puede probar por 15,99 euros.

Dónde: Calle de José Silva, 22 (Metro Arturo Soria, L4)

Calle de José Silva, 22 (Metro Arturo Soria, L4) Cuánto: 15,99€

15,99€ Más información y carta del restaurante

Cheese Bacon de Frankie Burgers

Las hamburguesas con bacon y queso son las más típicas, pero eso no quiere decir que no pueden ser increíbles. La Cheese Bacon de Frankie Burgers es el ejemplo de que menos es más. Con una buena carne de vaca, queso cheddar, bacon ahumado y salsa Frankie, es posible hacer una hamburguesa digna de un premio, en este caso, la tercera mejor de la Comunidad de Madrid.

Aunque pueda resultar una combinación simple, es el icono de la casa en Frankie Burgers. Se basa en la receta clásica y original de la hamburguesa tradicional, con los mejores cortes de vacuno de raza, molidos a mano diariamente, bacon ahumado al natural, queso cheddar fundido y su pan burger brioche.

¿Qué más se puede pedir? ¿Un precio razonable? Lo tienes. Es la más barata de este top, por solo 12,50 euros se puede disfrutar de este manjar tan básico como delicioso acompañado de patatas fritas.

Dónde: Calle de Ponzano, 46 (Metro Alonso Cano, L7)

Calle de Ponzano, 46 (Metro Alonso Cano, L7) Cuánto: 12,50€

12,50€ Más información y carta del restaurante

Milwaukee Burger de Milwaukee

Milwaukee es una ciudad del estado de Wisconsin en Estados Unidos, famosa por sus productos lácteos. La leche, el queso y la mantequilla de esta zona son de las mejores del mundo. Por eso, la Milwaukee aúna en una solo hamburguesa todos los derivados de la leche. Desde luego, no es apta para intolerantes a la lactosa.

Doble smash burger, mantequilla, queso cheddar, bacon ahumado crujiente, cebolla cocinada, pepinillo, salsa Milwaukee y pan de patata con un toque a mantequilla. Un completo. Esta hamburguesa se ha llevado el tercer premio a la Best Burger Delivery 2023, vamos, que la venden como churros. Y solo cuesta 12,99 euros. Y no es de extrañar, esta hamburguesería de Malasaña se ha ganado su fama a pulso, con unas propuestas deliciosas en las que no hay cabida para la lechuga.

Dónde: Calle de Manuela Malasaña, 9 (Metro Bilbao, L1 y L4)

Calle de Manuela Malasaña, 9 (Metro Bilbao, L1 y L4) Cuánto: 12,99€

12,99€ Más información y carta del restaurante

Hamburguesa Wellington de La Bistroteca

Como decíamos al principio, en este ranking también hay espacio para las hamburguesas gourmets. Si meter atún en una hamburguesa parecía una combinación extraña, este plato no se queda atrás. Su nombre, Wellington, ya lo dice todo.

Un clásico de la cocina española, como es el solomillo Wellington, con pan brioche, champiñón, foie gras, chalota, mostaza y papada ibérica, fue proclamada la segunda mejor hamburguesa gourmet de España en 2021. La Bistroteca, el restaurante que ideó esta creación ganadora, cuenta en su carta con una de las hamburguesas más exquisitas de Madrid y de España.

La Wellington no es la única premiada, de hecho, el primer puesto del mismo concurso también lo tiene una de sus hamburguesas, La Palma, con ase de mojo picón, chutney de piña y bacon, queso tipo Edam fundido y queso Isla Corazón rallado en mesa, ambos de la isla de La Palma en un pan brioche. Vamos, una hamburguesa canaria en toda su esencia.

Los precios de La Bistroteca no son tan asequibles como los del resto de esta lista, 18 euros cada hamburguesa, aunque por la calidad de sus ingredientes y la costosa elaboración vale la pena probarlas.

Dónde: Calle de Espartinas, 7 (Metro Príncipe de Vergara, L2 y L9)

Calle de Espartinas, 7 (Metro Príncipe de Vergara, L2 y L9) Cuánto: 18€

18€ Más información y carta del restaurante

Va por ti, Nano de Samos Bbq

Por el nombre de esta hamburguesa podría parecer que estamos hablando de una creación valenciana, pero no, es madrileña. Va por ti, Nano se compone de barbacoa coreana. carne picada de wagyu chileno, costilla de cerdo confitada, cebolla a la plancha y queso Monterrey Jack. Una bomba.

La hamburguesa de Samo’s Bbq fue una digna competidora de la que es considerada la mejor hamburguesa de España en el Burger Showdown 2022. Samo’s Bbq es un Smokehouse, donde saben mucho de la buena carne. El producto que sirven se cocina durante aproximadamente diez horas, un trabajo artesano que necesita tiempo y cariño, el secreto de su triunfo.

Actualmente no se encuentra en carta, pero ofrecen una variedad muy interesante de asados, bocadillos y otras hamburguesas.

Dónde: Avenida de Alfonso XIII, 149 (Metro Pío XII, L9)

Avenida de Alfonso XIII, 149 (Metro Pío XII, L9) Más información y carta del restaurante

La Fracasada de Bdp Coslada

Lo mejor siempre se deja para el final. Aunque su nombre no rezume triunfo, La Fracasada es actualmente la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid y se encuentra en Coslada. El restaurante Bdp, ha hecho historia. Después de presentarse en 2022 al concurso de la mejor hamburguesa de España y no conseguir ningún puesto óptimo, se presentaron a este campeonato y terminaron llevándose el premio gordo.

La Fracasada tiene una base de carne de vaca madurada, buey berrendo colorado, dos tipos diferentes de queso cheddar y mayonesa de kimchi y hoisin. Materia prima de primera calidad con mucho cariño y esfuerzo hacen un plato digno de este reconocimiento. Su precio es de 15,50 euros y, por supuesto, va acompañada de sus crujientes patatas fritas.