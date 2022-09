¿Cuál es el mejor quemagrasas del mercado? Analizamos el más potente

Las pastillas quemagrasas son productos que se han popularizado en los últimos años para potenciar la quema de grasa, pero... ¿funcionan de verdad?

En este artículo volvemos a hablar con Mar Maldonado Soria, licenciada en biomedicina, que nos dará las claves sobre cuál es el mejor quemagrasas del mercado y qué ingredientes debe contener para que sea potente, eficaz, y seguro.

¿Funcionan las pastillas quemagrasas? ¿Cómo de efectivas y potentes son?

Existen muchos quemadores de grasa en España que dicen ser los más eficaces, pero no todos tienen una verdadera efectividad comprobada con estudios científicos. A la hora de elegir, debemos de buscar que sea un quemagrasas natural compuesto por plantas y activos naturales, y que esté formulado según los últimos estudios científicos. De esta forma, obtendremos un quemagrasas que puede darnos un empujón importante a la hora de perder grasa. Algunos de estos quemagrasas tienen un efecto significativo sobre el metabolismo y la lipólisis, favoreciendo la movilización de grasas (tanto la general como la abdominal).

Por tanto, sí, hay evidencia científica de que un quemador de grasa bien formulado funciona y ayuda a adelgazar.

Los ingredientes más eficaces para estos fines son la combinación de cafeína y té verde (que contiene EGCG). También, se ha observado que la combinación de cafeína y cúrcuma es igualmente efectiva. Estos ingredientes son los que no tienen que faltar, pero los efectos pueden llegar a ser más evidentes con fórmulas que incluyen otras plantas y minerales interesantes como el guaraná, que eleva el metabolismo basal, o el cromo, muy útil para el metabolismo de las grasas.

Por ello, en este artículo, comparamos quemagrasas recomendados y explicamos sus características.

Ranking de los mejores quemagrasas más efectivos

1.Magrifit Flash

Magrifit Flash es probablemente el quemador de grasa más completo del mercado, tanto para hombre como para mujer. Es 100% natural y es formulado y fabricado en España por una de las marcas que más fuerte están pisando en los últimos años por sus fórmulas transparentes y altamente eficaces . Las opiniones de sus usuarios son muy buenas con numerosos casos de éxito entre los testimonios; además se trata de un producto totalmente seguro y de calidad que se puede encontrar en venta en farmacias.

Ocupa la primera posición porque cumple todos los requisitos de ingredientes que marca la ciencia para su efectividad y potencia, ya que se compone de: Té Verde con EGCG, cafeína de alta calidad proveniente del guaraná, cromo, colina, fucus, y otras plantas adicionales con efecto saciante y diurético. Las cantidades son las adecuadas para su eficacia y forma un combo de los más interesantes que hay actualmente, combinando 9 ingredientes naturales.

Ver Precio del Magrifit Flash

2.Lipo Razed Xtreme

La segunda posición la ocupa Lipo Razed Xtreme. Tiene un buen mix de ingredientes como el guaraná, el diente de león y el mango africano que a menudo se usan en planes de control de peso. También tiene vitaminas que contribuyen al bienestar general y otros que funcionan para la eliminación de toxinas. Es un quemagrasas con ingredientes naturales que está bastante enfocado a la resistencia física y el mantenimiento de la vitalidad durante la realización de una dieta.

Es de los que cuenta con un contenido muy elevado en cafeína, por lo que si tu tolerancia es baja, te recomendamos tener precaución.

Ver Precio del Lipo Razed Xtreme

3.Magrifit Piperine

El tercer puesto del ranking lo ocupa otro producto español muy completo, el Magrifit Piperine. Es un termogénico natural elaborado a base de cafeína y cúrcuma. Es perfecto para combatir la retención de líquidos, ya que también contiene piperina junto al otro ingrediente estrella: la yerba mate. Este combo produce una acción diurética que no solo ayuda a perder peso eliminando líquidos, sino que también desintoxica y purifica el organismo. Además, está enriquecido con probióticos para mejorar el metabolismo de las grasas y ayuda a inhibir el apetito, por lo que te ayudará de forma eficaz a quitar el hambre por ansiedad.

Se trata de otro tipo de formulación todoterreno, con 8 activos naturales.

Ver Precio del Magrifit Piperine

4.Serenity Diet Support

Si quieres evitar la cafeína, Serenity Diet Support puede ser una buena opción. Su fórmula con Ashwagandha, Rhodiola y Cromo hace que sea un inhibidor del apetito y un adaptógeno potente. Para casos de ansiedad por la comida, y si no quieres o puedes tomar cafeína, es una excelente elección. Las cetonas de frambuesa y el Cromo son ingredientes que activan el metabolismo.

Es una de las opciones que recomendamos si necesitas evitar estimulantes.

Ver Precio del Serenity Diet

5.Slimymed Premium

De fabricación alemana, SLIMYMED premium destaca por su ingrediente principal: el extracto de flor de globo indio, que te ayudará a reducir el hinchazón y a sentirte más ligero.

También, el extracto de mangostán y té verde, serán tus aliados para quemar grasa.

Es otra buena opción de producto adelgazante sin estimulantes.

Ver Precio del SLIMYMED premium

6.Termofan

En la última posición del ranking, tenemos Termosan de Aquisana, un suplemento quemagrasas deportivo, centrado en reducir el apetito y favorecer la aceleración del metabolismo.

Contiene té verde, cafeína, guaraná y pimenta negra y su contenido en picolinato de cromo, potencia su efecto saciante.

¿Funcionan estas pastillas quemagrasas para mujeres?

Los productos quemagrasas del ranking también son efectivos para mujer. Debes tener en cuenta que para que sea potente y eficaz, lo ideal sería que entre los ingredientes principales se encuentren la cafeína y el té verde, que también son los dos ingredientes que más evidencia científica tienen. También hay que adaptar las cantidades al peso de la persona y tener en cuenta la tolerancia a la cafeína, probando una dosis mínima y luego ir subiendo hasta la recomendada por el fabricante.

¿Funcionan como quemador de grasas abdominal?

Estos productos adelgazantes sirven como ayuda para eliminar la grasa acumulada en el cuerpo, ya sea abdominal o localizada en otras partes. Es la grasa más difícil de eliminar, por lo que es prioritario llevar una alimentación sana y realizar actividad física a diario.

Un buen quemador de grasas debe tener propiedades termogénicas, lipolíticas y diuréticas. Esto significa que debe favorecer el aumento de la temperatura corporal (termogénesis), movilizar la grasa almacenada (lipólisis) y ayudar a eliminar el agua retenida por el organismo (diuresis).

Por tanto, estos quemagrasas abdominales suponen una ayuda extra en el proceso de eliminación de los kilos sobrantes de la barriga, al movilizar también la grasa rebelde.

¿Productos adelgazantes en cápsulas o pastillas?

Se ha demostrado que la absorción es más efectiva cuando se toman en cápsulas o pastillas, más que en otros formatos como el tópico.

Obviamente, no hay ninguna cápsula milagrosa que haga adelgazar si no se combina con unos hábitos saludables. Los quemagrasas ayudan a acelerar el proceso de pérdida de grasa, pero no funcionan por sí solos, dicho de otro modo: no basta con tomar o consumir quemagrasas de forma habitual para adelgazar. La actividad física regular y una dieta equilibrada y saludable son la base del control de peso.

Por otro lado, aunque en este artículo se hayan escogido suplementos de origen natural, siempre hay que leer bien los ingredientes y consultar con un médico en caso de padecer alguna enfermedad crónica o en caso de tomar alguna medicación, porque pueden resultar incompatibles con dicho suplemento. También se desaconsejan a mujeres embarazadas o en período de lactancia.