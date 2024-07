El emocionado y antirracista pregón de Manel Fuentes en las fiestas de Chamberí: “Hay muchos Lamines Yamales que hacen barrio”

“El pregón lo he escrito yo, aquí está la prueba, y no el Chat GPT, lo que hay aquí es afecto pasional”. Con estas palabras y enseñando un cuaderno lleno de hojas manuscritas arrancaba Manuel Fuentes el acto que arrancaba las fiestas del Carmen en Chamberí, este viernes por la tarde. El presentador se dirigía al numeroso público congregado en la plaza que da nombre al distrito con varias bromas -no faltó su popular imitación del rey- con las que rompía el hielo y se disponía a lanzar un pregón con mucho fondo, que fue recibido con grandes aplausos por los vecinos.

“A la mayoría de vosotros sí que os puedo decir aquello de Tu cara me suena, porque me suena de verdad”, continuaba Fuentes, combinando bromas con el recuerdo a sus fruteros de la calle Santa Engracia, acordándose del nombre que vende pañuelos a la puerta de su supermercado, del comerciante que cerró una droguería o de la dueña de la tienda de regalos que se jubiló, donde ahora otros jóvenes han abierto una cafetería.

“En sus seis barrios, la vida se me hace humana”, aseguró sobre este distrito de Madrid, lugar que el presentador de origen catalán eligió para vivir después de que el trabajo convirtiera Madrid en su segunda ciudad.

La parte con más carga emocional y simbólica llegó cuando el presentador habló del carácter castizo de este céntrico lugar de la capital: “Siendo el más castizo, me parece también el más abierto al mundo. No hay que olvidar que el nombre viene de Chambery, en francés, cuando ellos establecieron su campamento militar en esta misma plaza. Hoy con los franceses la única guerra que hay es futbolística y gracias a Olmo y a Lamine Yamal esta también se la ganamos”.

“Es bueno recordar que en Chamberí hay muchos Lamines Yamales que suman y hacen barrio. Hay franceses, argentinos, extremeños, andaluces, catalanes... que sin ser de aquí, cuando están aquí y gracias a vosotros, se sienten de Chamberí. Gente de derechas y de izquierdas, gente que se ama de todas las formas y colores posibles. Y todos juntos hacemos Chamberí, todos juntos merecemos el mismo respeto. Y este debe ser vuestro mérito, nuestro mérito”.

Manel Fuentes destacó también la solidaridad del lugar: “En este barrio he echado y he visto echar muchas manos a desconocidos, y eso me hace seguir creyendo en la sociedad”, aseguró. Y luego recordó todos los lugares de la ciudad en los que residió.

Por último, confesó que la invitación a dar el pregón este año se la hizo el mismo concejal de distrito, Jaime González Taboada, que le llevó una carta a su propia casa para pedírselo. “Cómo podía decir que no, ¡si sabe dónde vivo!”, bromeó.

Fuentes enfiló el final de su discurso dando “las gracias por la acogida, por el orgullo de barrio, por la red social que todos juntos formamos y porque, aparte de las largas jornadas de trabajo, siempre se encuentra tiempo para una caña, para unas risas, para una fiesta”.

Placa para Javier Marías

Por último, el presentador aprovechó el final de sus palabras para hacer una petición sorpresa: reclamó al Ayuntamiento la colocación de una placa en el número 16 de la cercana calle Covarrubias, donde residía Javier Marías.

“Mi petición es que se para que los lectores le echemos menos de menos, para que el barrio tenga un nuevo símbolo de orgullo y para que los turistas tengan oportunidad de hacerse una selfie más para recordar a uno de los nuestros”, argumentó.

El concejal de Chamberí, también presente, recogió el guante y confirmó que, por asentimiento de todos los representantes políticos de distintos partidos que le acompañaban en el escenario, colocarían la placa. Fuentes lo celebró con gestos de alegría, antes de que la música comenzara a sonar y no parara ya hasta la madrugada, en la primera jornada de las Fiestas del Carmen.