Fiesta de bienvenida en la nueva Casa de Cultura de Chamberí

Uno de los espacios vecinales que más actividades generó a su alrededor en Chamberí está de vuelta. Ya contamos en este periódico el lugar que habían escogido para retomar el proyecto y ahora, después de unas semanas de rodaje, prepara su fiesta de inauguración.

La inauguración de la Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí tendrá lugar este domingo 19 de noviembre a partir de las 12.00 en su nueva sede de la calle Balmes 1. Este es el cartel:

El programa, que incluye un animado baile, constará de un taller de swing con varias canciones clásicas (Fly me to the Moon o Summertime, por ejemplo), seguido de un baile social. Entre medias habrá tiempo para tomar algo y charlar.