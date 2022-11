Terapia intracavernosa para la disfunción eréctil

¿Crees que la disfunción eréctil ha entrado en tu vida? ¿Tienes problemas para conseguir o mantener una erección? Entonces lo primero que debes hacer es acudir a una de las clínicas de salud sexual en las que vas a encontrarte con los mejores especialistas, quienes te explicarán todas las pruebas y el proceso médico para evaluar tu problema.

Dicho esto, es cierto que aunque son muchas las causas que pueden derivar en la disfunción eréctil, también hay muchas soluciones. Una de ellas es la conocida como terapia intracavernosa y de ella vamos a hablar hoy, para que sepas de qué se trata, cómo se realiza y cuáles son sus grandes resultados. ¿Estás preparado para descubrirlo?

¿Cómo sé si tengo disfunción eréctil?

Es una de las preguntas que más nos hacemos y es cierto que no es siempre sencillo dar con la respuesta. Por eso, te mencionamos que sí hay unos síntomas que se pueden denominar como generales y que podrán acercarnos a esa respuesta que tanto necesitamos. Podemos hablar de un problema de disfunción eréctil cuando llevas unos 6 meses o más que tienes dificultades para conseguir y mantener una erección. Del mismo modo si tienes problemas para mantener una relación sexual completa, perdiendo la erección en los cambios de postura o disminución del deseo sexual.

Son algunos indicios que nos están indicando que algo sucede y que tenemos que ponernos en manos expertas para darle solución. En The Test cuentan con un equipo médico que lleva más de 20 años de experiencia en este campo de la salud y que están especializados en las técnicas más vanguardistas. De manera que, con las diferentes pruebas que te indiquen tendrás un diagnóstico personalizado para que puedas comenzar con tu tratamiento y solucionar este problema.

¿Qué es la terapia intracavernosa?

Si te has visto reflejado en lo que acabamos de decir, es el momento de dar el siguiente paso. Por ello, te vamos a explicar en qué consiste uno de los mejores tratamientos contra la disfunción eréctil. Se trata de la conocida como terapia intracavernosa y es una opción en la que se inyectan unos medicamentos o fármacos mediante una aguja que es muy fina. Dicha inyección se coloca en los lados del pene y en ocasiones, también en la base del mismo. Si te estás preguntando cuáles son los medicamentos que irán a través de dicha inyección, te diremos que son el aprostadil, con propiedades vasodilatadoras y por lo tanto, relajará el tejido muscular, facilitando el riego sanguíneo.

Además del mencionado también se combinará con papaverina y fentolamina. Aunque la última palabra la tendrá siempre el amplio equipo multidisciplinar que hay en las clínicas The Test, porque están especializados en la salud sexual masculina y sus más de dos décadas los avalan como uno de los mejores en este campo de la salud sexual masculina. De manera que estudiarán tu caso y te darán el diagnóstico más acertado para resolver tu problema cuanto antes.

¿A quién va dirigida esta terapia?

Nos gusta recalcar que la decisión de realizar una terapia intracavernosa está principalmente en manos de los médicos especialistas de The Test. Puesto que gracias a que cuentan con un amplio equipo de médicos, urólogos, andrólogos y psicólogos sabrán valorar al milímetro todas las circunstancias para dar con el mejor diagnóstico. Tras ello, esta terapia será idónea para los pacientes que no quieran someterse a cirugía, ya sea por decisión personal como por indicación médica, y que tampoco responden a otras medicaciones administradas por vía oral. De manera que estamos ante un procedimiento que es realmente fácil, eficaz y sencillo.

¿Cómo se administra este tratamiento?

Ya hemos comentado que la administración del mismo se realiza gracias a unas inyecciones. No, no debes preocuparte porque la aguja es muy fina, de manera que el proceso sea lo más

rápido e indoloro posible. Será el médico quien te explique el paso a paso para una correcta administración, pero luego serás tú mismo quien se inyecte el medicamento. De igual manera, también la dosis será indicada por tu médico según la situación de cada paciente. Con una dosis podrás conseguir una erección que tenga una duración de entre 30 y 60 minutos. No es frecuente que la erección supere la hora pero si así sucediera, deberías consultarlo.

La primera vez que prepares la inyección puede que te lleve un poco más de tiempo. Por eso, recuerda que debes colocar todo sobre una superficie que esté bien limpia. En primer lugar, debes abrir la caja del medicamento y limpiar el tapón del frasco. Lo harás con las toallitas de alcohol. Es el momento de inyectar la aguja de la jeringuilla en el frasco con el objetivo de sacar todo el líquido. Ahí tendrás que ajustar la cantidad que el médico te haya comentado. Una vez que ya la jeringuilla tenga todo el medicamento, intenta presionar ligeramente para que expulse las burbujas de aire. Intenta en todo momento que la aguja no toque ningún tipo de superficie hasta que se coloque la inyección.

¡Realiza el test para averiguar si tienes disfunción eréctil!

¿Sabías que en The Test tienen un test para que salgas de dudas cuanto antes? Si ya le estás dando vueltas porque sospechas de que un problema así está afectando a tu vida, entonces, ¿para qué esperar? Siempre es conveniente que se pille a tiempo para darle la solución indicada y además, para prevenir otras enfermedades que podrían aparecer como problemas cardiovasculares o incluso enfermedades neurológicas. En el test disfunción eréctil debes contestar a una serie de preguntas que tienen varias alternativas.

Al finalizar las 5 preguntas del test tienes una valoración y ahí se te indicará el grado del problema en función a lo que has contestado. Realmente este no sustituye a un diagnóstico médico, como ya supondrás. Pero sí que te ayudará a darte cuenta y a estar un paso más cerca de solucionar el problema que tanto te atormenta. Para ello, debes solicitar una consulta gratuita con los médicos expertos en salud sexual como los que trabajan en The Test. Porque además del tratamiento en sí tampoco podemos olvidar que hay que dar con la causa real de que la disfunción eréctil se haya apoderado de tu vida ¡Cuánto antes des el paso, antes disfrutarás de la solución!