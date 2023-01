El concejal de Vicálvaro expulsa del pleno a un vocal vecino por exhibir una bandera LGTBI

El primer pleno del año en el madrileño distrito de Vicálvaro ha empezado con polémica. En la último de las propuestas de los partidos, el concejal-presidente del distrito, Martín Casariego (Ciudadanos) expulsaba a uno de los vocales vecinos de la oposición por desplegar la bandera arcoiris en su mesa, argumentando que iba en contra del reglamento.

El vocal vecino era Alejandro Igor Guthrie, portavoz en el distrito de Recupera Madrid (Grupo Mixto). Antes de la expulsión tenía previsto defender una propuesta para incluir en las próximas fiestas de Vicálvaro varias actividades de temática LGTBI, que sirvieran para visibilizar al colectivo. “Me ordenó que retirara la bandera, pero me negué porque no había ningún artículo en la normativa que me obligara a ello”, explica el vocal vecino en conversación con Somos Madrid, defendiendo que se trata de un símbolo aceptado por las sociedades de las democracias ante el que el concejal-presidente debía asumir “imparcialidad y neutralidad”.

La versión del Ayuntamiento es muy distinta. Fuentes municipales explican a este periódico que el vocal vecino había colocado la bandera arcoiris al principio del pleno, pero Martín Casariego advirtió que las enseñas oficiales ya estaban colocadas y que debía retirarla, cosa que inicialmente hizo. Pero la volvió a desplegar minutos más tarde.

Entonces, Casariego avisó tres veces al vocal vecino para que retirara la bandera y, ante su negativa, ordenó a la Policía Municipal su expulsión del pleno. Varios agentes le acompañaron a la salida junto a su compañero de Recupera Madrid Juan Carlos Rodríguez. También siguieron sus pasos el resto de vocales vecinos de Más Madrid y PSOE, que también se marcharon de la sala en protesta por la decisión del edil de Ciudadanos.

“Hay mucho reaccionismo”

A la salida, Alejandro lamentaba que el pleno de Vicálvaro “siempre busca una justificación para no apoyar las propuestas LGTBI”, explicaba para argumentar la exhibición de la bandera en esta reunión de los representantes del distrito. “Hay mucho reaccionismo contra el colectivo”, lamentó, a la vez que se planteaba volver a llevar la bandera para “visibilizar” la causa.

El portavoz del Mixto en Vicálvaro se sorprendía de que un concejal de Ciudadanos hubiera ordenado su expulsión al mostrar la bandera arcoiris, un símbolo defendido por la líder de su partido en Madrid, Begoña Villacís. La vicealcaldesa inauguró recientemente la primera enseña permanente de este tipo en una plaza de Madrid, en mitad del barrio de Chueca. Y ha mostrado en repetidas ocasiones su apoyo a la celebración de las Fiestas del Orgullo, de cuya organización en la parte municipal se encargó durante su última edición.