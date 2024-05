La Policía Local de Madrid presionó a los vecinos para quitar la lona del 7.291: “Dijeron que podía traer situaciones incómodas”

Ocurrió unos días después de que se hiciera pública la colocación de sendas lonas en las fachadas de Madrid recordando a los fallecidos en las residencias. Dos agentes de la Policía Local de Madrid se presentaron en la comunidad de vecinos cercana al parque de la Elipa donde estaba uno de los anuncios para intentar que se retirara.

“Me dijeron que no era legal, que iba en contra del artículo 2.1 de la ordenanza reguladora de publicidad exterior. Y se pusieron a redactar la denuncia”, relata la presidenta de esta comunidad, que fue la que atendió a los agentes en el rellano de la escalera. “Aseguraron que estábamos vulnerando el derecho al honor y a la dignidad de las personas, que no había sentencia sobre los llamados protocolos de la vergüenza”, explica en conversación con Somos Madrid.

La pancarta muestra en grande una cifra que hace alusión a cada una de las personas que murieron en las residencias, sin tener acceso a la atención de los médicos en un hospital, un número utilizado por la oposición para recordar la gestión de la pandemia que hizo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Va acompañado de la frase “No. No se iban a morir igual”. Y a continuación, más pequeño, “1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7.291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones”.

Los agentes de la Policía Municipal intentaron además presionar a la comunidad para que retirara la pancarta, según los vecinos: “Nos dijeron que era conveniente que la quitáramos porque nos podía traer alguna situación incómoda”, recuerda la presidenta de la comunidad, quien asegura que citaron posibles “denuncias por delitos de odio” o la presencia de medios de comunicación.

De momento, este bloque de viviendas no tiene pensado retirarla. “Además, ya nos han denunciado así que no serviría de nada”, añaden los vecinos, que no salen de su asombro. “Es la primera vez que nos pasa, llevamos años poniendo publicidad y ha habido todo tipo de campañas”, recuerdan. La gestión la lleva una empresa contratada por su administración de fincas y depende del cliente que haya cada momento: la anterior a la del número de la polémica fue precisamente de un evento que apoya el consistorio, el Open de Tenis de Madrid.

“Uso partidista”, “bulo” y una reclamación electoral

Más Madrid ha denunciado “la utilización partidista de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid gobernado por Almeida” por estos hechos. La vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, ha acusado este jueves a Rita Maestre de emitir un “bulo” por la afirmación, que califica de “mentira total y absoluta”, además de encuadrar la denuncia policial en una actuación “ordinaria”.

“Hay que ser muy sectario para atribuir al alcalde una actuación de oficio de dos policías municipales”, decía la responsable de este cuerpo policial. A preguntas sobre si ha abierto alguna investigación interna al respecto, Sanz ha dicho que el expediente de denuncia “sigue su curso” y que los vecinos podrán hacer las alegaciones que crean convenientes.

El PP también ha hecho una reclamación hecha ante la Junta Electoral de Zona para la retirada de las lonas. Asegura que estos mensajes vulneran la prohibición de publicidad o propaganda electoral desde la convocatoria de las elecciones (europeas, en este caso) hasta el inicio oficial de la campaña. En primera instancia se obligó a la retirada de la publicidad, pero como la decisión está recurrida ante la Junta Electoral Provincial por Más Madrid, de momento el mensaje se mantiene.