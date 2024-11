Más esculturas publicitarias en las calles de Madrid: Marvel se suma a las vacas y se anticipa a las meninas

Las calles de Madrid vuelven a actuar como valla publicitaria. A partir de este lunes 4 de noviembre la capital contará con una nueva exposición callejera dedicada al universo Marvel. Se trata de una serie de máscaras, cascos y otros objetos identificativos de los superhéroes más icónicos de la firma, como son Black Panther, Iron Man y Capitán América.

En este caso han tomado las calles de la capital tres esculturas de dos metros y medio de altura que forman parte de una acción promocional con motivo de la llegada de la exposición Marvel: Universe of Super Heroes el próximo 15 de noviembre a Ifema.

Las esculturas se han desplegado por tres de los lugares con mayor afluencia de personas y más céntricos de la capital como son Callao, Cibeles y la plaza de Santa Bárbara. En esta última ubicación, la máscara de Black Panther tendrá que compartir espacio con uno de los ejemplares de la Madrid Cow Gallery, otra muestra callejera, en este caso compuesta por vacas, que llegó el pasado mes de septiembre a la capital.

Esta acción promocional ocupará el espacio público madrileño durante las próximas cinco semanas gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid. Detrás de su instalación se encuentra la empresa de espectáculos Sold Out, responsable de otras exposiciones que han hecho parada en Madrid recientemente como Harry Potter: The Exhibition en el Espacio Ibercaja Delicias o Bowie taken by Duffy en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid. Sus organizadores explican que “el público no sólo podrá visitar la exposición oficial, sino que puede acercarse al universo Marvel de una forma diferente, a través de los personajes más populares del cómic y el cine reproducidos ahora en la ciudad a gran escala”.

Sin embargo, detrás de todo este despliegue se encuentra una acción promocional que utilizará una vez más el espacio público de Madrid como escaparate. El caso más reseñable es el de la obra instalada frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la que se representa el escudo de Capitán América. La escultura se encuentra en el entorno del Paisaje de la Luz protegido por la Unesco, un aspecto que ya fue polémico en el caso de las meninas durante la pasada legislatura cuando la exdelegada de Cultura, Andrea Levy, mostró sus dudas sobre esta exposición callejera con permiso municipal.

Levy vetó entonces la colocación de estas esculturas en el entorno de la Puerta de Alcalá, Cibeles y El Retiro: “En el Paisaje de la Luz, que tiene una protección especial tras ser declarado Patrimonio Mundial, no se va a instalar ninguna”. Desde entonces no había habido permiso para exposiciones callejeras que incluyen publicidad, como es el actual caso.

Además, cada una de las esculturas se apoya sobre un pedestal en el que se especifican los organizadores y colaboradores de la acción, pero también un código QR desde el que se accede a la venta de entradas de la exposición de Ifema, que tienen un precio de salida de 16,90 euros.

La muestra callejera de Marvel ha arrancado este lunes, 4 de noviembre, y se extenderá hasta el 8 de diciembre según sus organizadores. Por lo tanto, coincidirá en espacio y tiempo con la actual Madrid Cow Gallery y con la exposición de Madrid Meninas Gallery, que, si no hay cambios, llegará el próximo 15 de noviembre a las calles de la capital. A su vez, ambas estarán disponibles hasta el 15 de diciembre.

Detrás de estas dos últimas muestras urbanas se encuentran las organizaciones privadas de Provacuno y Meninas Runway SL, respectivamente. De la misma forma, las dos exposiciones han contado con la colaboración del Ayuntamiento de la capital para su instalación. Pese a tratarse de acciones artísticas, el área de Cultura de la capital se encuentra al margen de las dos iniciativas escultóricas, algo que se repite con la nueva instalación de Marvel.