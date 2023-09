El documental sobre Serigne Mbayé competirá en los International Emmy Awards

Hoy se ha sabido que Serigne vs the UE competirá por el premio al mejor documental en los International Emmy Awards. La película, que se puede ver aquí, cuenta las andanzas institucionales y vitales de Serigne Mbayé.

Senegal, Lavapiés y Bruselas son escenarios omnipresentes en los 25 minutos de película. El país de donde Serigne tuvo que salir por no poder ejercer su profesión de pescador a raíz del vaciamiento de los bancos de pesca por parte de buques europeos. El Lavapiés donde hizo vida –como mantero primero, con su restaurante, con su familia y con la comunidad senegalesa– y donde gritó en un mitin “Madrid será la tumba del racismo.” Y Bruselas, donde acudió para dar voz a su pueblo, reclamar la revisión de los acuerdos de pesca y la política fronteriza de la Unión Europea.

Serigne Mbayé Diouf es un activista antirracista hispano-senegalés elegido diputado autonómico de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid tras las elecciones anticipadas de 2021.

Serigne vs the UE tiene al frente a Rodrigo Hernández, Adriana Cardoso y Edu Marín, miembros de la cooperativa de realizadores y periodistas Zungu Coop, y cuenta con la producción de Al Jazeera.

Se ha visto ya en distintos festivales del ramo, como en el Festival Internacional de documentales Palermo o el Festival Internacional de Cine de DD.HH de Panamá, donde obtuvo la Mención de Honor a Mejor Documental.