Murales, música, literatura y mucho conocimiento histórico en el III Festival de Historia Pública

Los días 6 y 7 de octubre vuelve al Centro Cultural La Corrala, en la calle Arniches, el Festival de Historia Pública, que ya va por su tercera edición. La Corrala, centro gestionado por la Universidad Autónoma de Madrid (allí está su Museo de Tradiciones Populares) se va asentando, poco a poco, como el espacio de referencia donde los historiadores dialogan con la sociedad civil, entrando al trapo de los lenguajes de fuera de la academia, tales como videoclip, el cómic, la literatura histórica, el documental, el cine, etc.

Ha pasado un año desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y la Asociación Española de Historia Pública quiere introducir en el debate miradas complejas que nos ofrezcan la medida de nuestra madurez democrática como sociedad.

Proponen cuatro aristas que tendrán su reflejo en las distintas mesas que componen el programa del Festival: a) las deudas y ausencias del discurso hegemónico sobre la democracia en España; b) la lucha y resistencia de la memoria obrera, así como su materialización en el territorio; c) la relación entre el pasado colonial y el presente multicultural de la sociedad española d) y, de un modo trasversal a todo el campo social, la creciente visibilizarían de las luchas feministas y de otro tipo de disidencias sexuales.

Las mesas –es algo inserto en el ADN de la propuesta llamada Historia Pública– harán coincidir a investigadores universitarios con protagonistas de la sociedad civil, escritores o colectivos artísticos. El Festival tiene una cara de congreso al uso, con su sesión de inauguración con autoridades y sus ponencias; y una cara más experimental, en la que escucharemos las experiencias de colectivos de historia ciudadana como La Liminal, a una escritora y activista no monógama como Sandra Bravo o el Colectivo Cosmopussy, entre otros.

El sábado se presentarán públicamente los dos primeros títulos de la Colección Editorial de la AEHP/UAM:Salud y shalom. Conversaciones con excombatientes judíos de la brigadainternacional Abraham Lincoln, de Joseph Butwin, Edward Baker y Anthony Geist; y Problemas de hoy, palabras de ayer. La moderna explotación del trabajo a la luz de la esclavitud antigua, de Domingo Plácido.

Se hablará también desde el cine, la performance (con una intervención gráfica, virtual y sonora del arquitecto Jesús Placencia y el Colectivo Cosmopussy) y se llevará a cabo un mural participativo capitaneado por Newpolitan Street Artivism. El Festival volverá a acabar con un concierto, en este caso de la cantautora colombiana Carolina Muñoz.

El trabajo de los historiadores embarcados en la labor de hacer pública la historia, con Jesús Izquierdo (UAM) como cabeza visible, está ayudando a difuminar los límites entre los discursos producidos por la sociedad civil y el trabajo realizado por los investigadores profesionales que, según nos cuentan “ya no son tan rígidos, ni siquiera inmutables”.

PROGRAMACIÓN:

VIERNES 6/10

9h30 Apertura

Francisco FERRÁNDIZ

Secretaría de Estado de Memoria Democrática

Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO

Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras ( UAM)

Nancy BERTHIER

Directora de la Casa de Velázquez

Jesús IZQUIERDO MARTÍN

Presidente de la Asociación Española de Historia Pública

9h45 – 10h45

Conferencia inaugural

Serge NOIRET

Presidente de la Associazione Italiana di Public History (AIHP) Is Public History always a history of the present time?

Presentación: Paulina Berrios Pellisa (AEHP)

Moderación: David Corominas (AEHP)

11h – 12h30

Mesa 1. Deudas y ausencias

Dirección: Jesús IZQUIERDO MARTÍN

AEPH / UAM

Juan Albarrán Diego y Gabriel Gatti (UPV),

Matías Viotti Barbalato (UNED), Soledad Luque

Delgado (UC3M / Asociación Todos los Niños

Robados son también mis Niños), Pilar Navarro

(Colectivo para los Olvidados de la Transición y

Asociación Todos los Niños Robados son también mis

Niños, Loreto Urraca (Historias Desobedientes)

12h45 – 14h15

Mesa 2. El paisaje y la fábrica :

lucha obrera y territorio

Dirección: Mariana STOLER

UNED / UAM

Mayka Muñoz Ruiz (Fundación 1º de mayo, CC.OO.),

Colectivo Cigarrerasdoc, Beatriz Martins Orozco

y Yolanda Riquelme García (Colectivo La Liminal)

15h30 – 17h

Mesa 3. Feminismos y disidencias sexuales

Dirección: Cecilia LENIGNO

AEPH / UAM e Iria GÓMEZ DEL CASTILLO (UAM)

María Rosa Aránega (artista contemporánea),

Pedro Felipe Hinestrosa (Archivo Arkhé), Francisco

Javier Eversley Torres (UAM / Uniatlántico) y Sandra

Bravo (escritora y activista no monógama;

@hablemosdepoliamor)

17h15 – 18h45

Mesa 4. El pasado que no pasa:

herencias coloniales

Dirección: Andrea VILLAR DEL VALLE

Universitat de Barcelona

Laura Casielles (escritora y periodista),

Yasmina Aidi (Tulane University) y

Youssef El Maimouni (escritor y educador social)

19h-19h45

Sesión de PÓSTERS y Mural Participativo

(Newpolitan Street Artivism; NSN997)

SÁBADO 7/10

10h – 10h30

Presentación de la Colección Editorial de la AEHP/UAM y de sus primeros dos libros:

Salud y shalom. Conversaciones con excombatientes judíos de la brigada

internacional Abraham Lincoln, de Joseph Butwin, Edward Baker y Anthony Geist, y Problemas de hoy, palabras de ayer. La moderna explotación del trabajo a la luz de la esclavitud antigua, de Domingo Plácido

Presentan: David Corominas, editor, y Mirian Galante, directora del Servicios de Publicaciones de la UAM

10h35-11h05

Descolonizando la historia pública.

Perpectivas dusselianas

Enrique TÉLLEZ FABIANI (UIA / UNAM)

Presentación de Lynda Avendaño Santana (UCM)

11h10-12h30

Cine y divulgación

Guillermo GARCÍA-RAMOS

Guionista y coach de pitching

Presentación de Luis Toledo Machado (UAM)

12h35-13h

Intervención gráfica, virtual y sonora

Arquitecto Jesús Placencia

y el Colectivo Cosmopussy

13h-14h

Concierto de Carolina Muñoz

(cantautora colombiana)