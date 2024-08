Dos mujeres heridas graves por una explosión de gas en su vivienda de Fuencarral

Una explosión de gas ha hecho saltar por los aires la novena planta de un edificio en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, dejando a dos mujeres, de 75 y 42 años, heridas graves con quemaduras en gran parte de su cuerpo. El incidente ha tenido lugar esta madrugada en el piso en el que residían ambas mujeres, ubicado en la calle Arzobispo Morcillo número 42, en el barrio de La Paz.

Las afectadas, madre e hija, presentan quemaduras en el 20 y el 60 por ciento de su superficie corporal, respectivamente. Ambas han sido atendidas por SAMUR-Protección Civil y SUMMA 112, y han sido trasladadas en estado grave al Hospital de la Paz. Los servicios de emergencias también ha tenido que atender a tres mujeres, una joven de 25 años y otras dos de 54, vecinas del edificio, con crisis de ansiedad.

La explosión ha tenido lugar alrededor de las 4.00 horas en la novena planta de un edificio de trece alturas. Hasta ocho dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado hasta el lugar de la explosión y han rescatado a estas dos mujeres, que se encontraban en el interior de la vivienda afectada.

A su llegada, los bomberos han tenido que cortar la fuga abierta de gas en el piso que estalló y la general del edificio, aunque ya no había llamas a su llegada. Luego, han revisado toda las estructuras y la del resto de edificios de cada una de las plantas.

Los Bomberos han declarado un Procedimiento de Incidentes Complejos (PIC), aunque a las pocas horas después, al retirarse los efectivos de emergencias, se ha desactivado. Han revisado la estructura del edificio, que no ha sufrido daños y han inspeccionado todas las plantas. Sin embargo, “numerosos” escombros han salido proyectados al exterior por dos fachadas del edificio.

#Explosión en vivienda en novena planta en c/Arzobispo Morcillo, 42.@BomberosMad rescata a dos mujeres con quemaduras en el 60% del cuerpo. Atendidas por @SAMUR_PC y #SUMMA112 y trasladadas graves a La Paz.@policiademadrid, @policia y @SamurSocialMAD trabajando en el punto. pic.twitter.com/W0RPmzmQbE — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 22, 2024

Hasta el lugar se han desplazado también la Policía Nacional y la Policía Municipal, cuya Sección de Apoyo Aéreo han desplegado varios drones para colaborar con los Bomberos, que están trabajando en el desescombro del piso y en restablecer la luz y el agua en las plantas superiores. Asimismo, los drones de la Policía Municipal están observando la estructura de la vivienda afectada.

Un equipo de Samur Social también se encuentra en la zona por si alguno de los vecinos necesita asistencia, aunque casi todos han podido volver a sus casas, ya que los bomberos han comprobado que el edificio no ha sufrido riesgo estructural. Por su parte, la Policía investiga las causas de la explosión de gas.

Los trabajos en las próximas horas por parte de @BomberosMad son de desescombro de los elementos que puedan caer y revisión junto con los técnicos de Control de la Edificación de Urbanismo de @MADRID.



La Sección de Apoyo Aéreo de @policiademadrid está colaborando con los drones. pic.twitter.com/TumAg9VMxn — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 22, 2024

“Todo indica que ha sido una explosión de gas en canalización. A nuestra llegada había una fuga abierta. Ha sido una explosión fuerte, lo que indica que la mezcla de aire y gas ha sido muy enriquecida. Cuando hay un aparato de inicción, que puede ser un aparato eléctrico o interrupción, se produce una deflagración, una onda expansiva, que lleva consigo normalmente una bola de fuego, que es la que ha producido las quemaduras a las heridas”, ha explicado José Luis Leguido, supervisor de guardia de Bomberos.

La explosión ha dañado toda la tabiquería interior y hasta que llegaron caían elementos por la fachada. Los ascensores y vías de evacuación se han visto afectados y ahora están trabajando para solucionarlo. Ahora, también se limpian los escombros de proyectados al exterior por las dos fachadas para que la gente y los vehículos puedan circular por la zona con normalidad.

Otros pisos y vecinos afectados

La joven que vive enfrente a la vivienda en la que se ha producido la explosión ha explicado que tuvo que ser ayudada por un bombero a salir de la casa. “Hemos tenido que salir a oscuras por los escombros de la vivienda explotada y luego por un tramo de escalaras que afortunadamente estaba bien”, ha indicado.

La vecina, al ver un vídeo del estado de su casa, se ha quedado impactada. “Un tabique ha explotado, la puerta de entrada también, la puerta de la terraza también la he visto rota, la televisión. Me ha impactado cómo estaba el salón. Mi casa está inhabitable. Espero que mis vecinas estén bien. Están en pronóstico grave y no me extraña, porque ha sido una barbaridad”, ha indicado.