Los músicos de cabecera de Almeida para las fiestas de Madrid: de DJ Pulpo a Vaquerizo, pasando por la nostalgia

Cientos de artistas y grupos de todos los estilos musicales se han subido a los escenarios madrileños durante sus fiestas más importantes. San Isidro guarda algunos de los conciertos más icónicos, como el de The Smiths en 1985, que reunió en el paseo de Camoens cerca de 300.000 personas. Pero desde el cambio de Gobierno en 2019 cada programa de fiestas suena a otros anteriores y algunos nombres se repiten mucho. A veces hasta la saciedad.

Parece ser que el equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tiene a sus favoritos. En varias ocasiones ha dejado ver su predilección por temas clásicos como I Will Survive de Gloria Gaynor o por el rock español de los 80, pero a la hora de contratar a artistas para fiestas parece que sus gustos son bastante diferentes. La lista de los nombres más repetidos durante las celebraciones madrileñas la encabeza DJ Pulpo, artista habitual en actos y eventos del Partido Popular, le siguen DJ Nano, La Frontera o Tam Tam Go.

Desde hace años, la música se ha convertido en la seña de identidad de los festejos patronales de Madrid, con una mezcla que tradicionalmente aunaba grupos con menos recorrido con otros con mayor bagaje, pero parece que desde hace algún tiempo esa proporción ha desaparecido. Ahora, las actuaciones estelares quedan reservadas en su mayoría a artistas que alcanzaron su popularidad hace tres o cuatro décadas, e incluso algunos que a día de hoy no superan los 20.000 oyentes en Spotify, mientras que los grupos o cantantes de éxito actuales han quedado relegados a un espacio secundario.

El caso más llamativo es el de Carlos Moreno, más conocido como DJ Pulpo, locutor del programa Poniendo las calles en la COPE. Desde el año 2022 ha actuado en ocho ocasiones para fiestas populares de Madrid. Ha recorrido los distritos de Fuencarral-El Pardo, Tetuán, Chamartín, Chamberí y Arganzuela con su DJ set en el que pincha desde el Waka Waka de Shakira hasta 20 de abril de Celtas Cortos.

Desde hace más de una década se ha convertido en un nombre habitual tanto en las fiestas madrileñas como en los actos del PP en Génova y en las celebraciones de otros municipios gobernados por los populares. El idilio comenzó cuando lo llamaron para pinchar en unos festejos de Valdemoro y desde entonces su nombre se cuela en los programas de todo tipo de eventos patronales.

El Pulpo se define abiertamente como simpatizante del Partido Popular, una cuestión que puede explicar su popularidad en las fiestas madrileñas. Según circula en algunos listados por internet, su caché ronda los 3.000 euros más equipo. En una de las últimas fiestas de Chamberí en las que actuó, el contrato de organización del evento incluía gastar al menos 3.500 euros de caché para él, una cifra que pudo ascender, ya que la empresa adjudicataria tenía la posibilidad de ofrecerle una cantidad mayor de la base mínima. Se desconoce la cifra exacta del dinero público que El Pulpo se ha podido embolsar durante estos tres últimos años, aunque haciendo una estimación podría rondar los 30.000 euros. Al preguntar al Ayuntamiento de Madrid por la predilección hacia este DJ, no hacen ningún tipo de mención sobre su persona y aseguran que se utilizan los mismos criterios para escoger a todos los artistas que actúan en fiestas.

El Pulpo no es el único DJ que figura en la lista de los más contratados por el Ayuntamiento de Madrid. DJ Nano es otro nombre popular que en tan solo tres años ha sonado cinco veces en fiestas patronales de Madrid. En 2022 fue pregonero de los festejos de San Antonio de la Florida, en Moncloa-Aravaca, distrito en el que nació y se crió. El caché del artista ronda los 15.000 euros por presentación, sin embargo, este precio puede variar dependiendo del lugar y del tipo de evento.

En el caso del madrileño, que acumula 148.000 oyentes mensuales en Spotify, no resulta tan llamativo que haya acudido a tantas fiestas en los últimos años. En 2021 presentó Oro Viejo, la gira con la que lleva recorriendo festivales de toda España más de tres años. Continúa llenando salas, e incluso recintos como el WiZink Center. Sin embargo, otros grupos y artistas que comparten una posición similar a la de DJ Nano en el listado de los más contratados por el Ayuntamiento no cumplen las mismas características. Es el caso de Nancys Rubias.

Mario Vaquerizo se ha convertido en uno de los rostros más habituales de las fiestas madrileñas junto a la banda que lidera, el grupo Nancys Rubias. Su tema más famoso es una cover de Icona Pop y Charlie XCX, el pegadizo Me encanta (I love it), y si nos paramos a analizar sus próximos eventos no aparece ni un solo concierto en solitario. De hecho, su única actuación confirmada para los próximos meses es en el festival Isla Hortera de Palma de Mallorca junto a Leticia Sabater y Yola Berrocal. A pesar de su escaso tirón musical en recintos previo pago de entrada, en 2024 ha pasado por tres fiestas de la ciudad: San Isidro, San Antonio de la Florida y Virgen de la Paloma. Se tratan de tres de las celebraciones más importantes de Madrid y en las tres han actuado como grupo de cabecera.

Por su actuación en San Isidro las Nancys percibieron 25.000 euros (30.250 euros con impuestos), recogidos en la documentación que Somos Madrid pudo consultar en la Plataforma de Contratación del sector público del Ministerio de Hacienda hace tan solo unos meses. El Ayuntamiento decidió volver a contratarles en junio para las fiestas de San Antonio de la Florida, en este caso, por un poco más: 30.000 euros más IVA (un total de 36.300 euros) según los pliegos a los que tuvo acceso este periódico.

Hace dos años , el grupo formado por Mario Vaquerizo, Miguel Balanzategui, Juan Pedro del Moral y Marta Vaquerizo actuó en las fiestas de la Virgen de la Paloma, después de que el cantante hubiera sido el pregonero en 2021. Y también fue el grupo estelar (denominación técnica para los grupos con más caché) en las fiestas de Moratalaz

En las recientes fiestas de La Paloma de 2024 se han sumado otros de los nombres que también figuran en la lista de los más contratados por el actual Gobierno municipal como Amistades Peligrosas o Rafa Sánchez de La Unión. El fundador de este grupo madrileño de los 80 también se suma al carro de las fiestas, sin ir más lejos ha actuado este año en la Paloma y la Dehesa de la Villa. Además, en 2023 fue una de las actuaciones estelares de San Isidro y en 2022 cabecera de las fiestas de Vicálvaro.

El artista, que junto al grupo de La Unión alcanzó una enorme popularidad hace cuatro décadas, no ha corrido la misma suerte con su carrera en solitario. Suma menos de 13.000 oyentes mensuales en Spotify, aunque sigue dando conciertos más allá de las contrataciones públicas. Concretamente en Madrid actuará el próximo 13 de enero de 2025 en el Teatro Rialto, donde brindará un homenaje a la mítica banda La Unión, en la que militó durante 36 años. No es el caso de Amistades Peligrosas, que aunque cuenta con más de un millón de reproducciones al mes en Spotify, la gran mayoría de sus actuaciones en la actualidad forman parte de festivales o de fiestas patronales.

Otros nombres que suenan constantemente en Madrid son los de La Frontera, Los Rebeldes, Tam Tam Go! y La Edad de Oro del Pop Español, según una recopilación efectuada por este periódico. Todos ellos han actuado un total de cinco veces en los últimos tres años en fiestas madrileñas y sus caché superan los 12.000 euros. En el caso de La Frontera, Los Rebeldes o Tam Tam Go!, aunque hace años que dejaron de cosechar éxitos, siguen animando con sus grandes hits al público. ¿Quién no ha coreado alguna vez Mediterráneo de Los Rebeldes o El Límite de La Frontera? Puede que en la nostalgia de sus canciones se encuentre la explicación de sus repetidas contrataciones.

La banda de versiones La Edad de Oro del Pop Español, formada por Pablo Perea (La Trampa), Javián (Operación Triunfo) y Patricia Aguilar (finalista de Tu cara no me suena todavía), ha actuado en lo que va de año en las fiestas de Hortaleza y Vicálvaro y van a por una tercera ronda en La Melonera. Curiosamente muchas de las canciones que versionan son las mismas que originalmente interpretan grupos que también forman parte de esta lista como MClan y su Carolina. Es decir, no cuentan con canciones propias y sus actuaciones son similares a las de cualquier orquesta habitual de estas fiestas pero su caché es mucho más alto. En una de sus últimas exhibiciones el pasado 14 de agosto en Toledo, el grupo de versiones se embolsó 10.000 euros, según hemos podido comprobar en la Plataforma de Contratación del sector público del Ministerio de Hacienda. También tienen una gran presencia habitualmente Nena Daconte, Nacha Pop o Azúcar Moreno. De hecho, el dúo compuesto por las hermanas Salazar cerró las fiestas de San Isidro de este año con su actuación.

Desde el Ayuntamiento desmienten cualquier tipo de predilección respecto a unos grupos u otros. En cuanto a los criterios para la contratación de artistas, explican que son las empresas que organizan las diferentes fiestas quienes ofertan una serie de cantantes. Indican que “las Juntas eligen en función del caché y disponibilidad” y aseguran que piensan en lo que más puede gustar a los madrileños, escogiendo aquellos grupos “atractivos para el público”.

Otros nombres que suenan en Madrid

Aunque es notoria la predominancia de artistas veteranos en fiestas, también hay otros más actuales que triunfan, como es el caso de Vicco. Desde que participó en el Benidorm Fest en 2022, ha llevado su Nochentera por tres fiestas madrileñas: la Virgen de la Paloma, San Isidro y San Antonio de la Florida. Además de su actuación en la clausura del Orgullo este mismo año. Otros, como Henry Méndez, Blas Cantó, Bombai o La Húngara también han animado las fiestas de los últimos años en varias ocasiones.

Todos estos grupos o artistas coinciden en que su música es bastante comercial y suenan en las emisoras nacionales diariamente. Sin embargo, el género indie no ha corrido la misma suerte que el pop o el reggaeton. Hasta ahora, siempre había tenido un hueco en los extensos programas festivos, pero es muy notable la pérdida de vista de grupos noveles del indie en los principales escenarios del Ayuntamiento de Madrid estos últimos años. Sin ir más lejos, este San Isidro las apuestas más arriesgadas del programa fueron Los Punsetes y Russian Red, ambos con trayectorias de casi dos décadas a la espalda.

Es cierto que de vez en cuando algún que otro nombre nuevo se cuela en las fiestas, es el caso de Vicente Calderón en las fiestas de La Melonera de este año, que se celebrarán del 1 al 8 de septiembre. Las actuaciones de Ede o Queralt Lahoz este San Isidro son otras excepciones. Fuera quedan nombres que no paran de sonar estos últimos meses como Alcalá Norte o Toldos Verdes, dos grupos emergentes que representan al dedillo la nueva escena indie madrileña.

Cabe mencionar que cuando el Ayuntamiento se ha decidido por contratar artistas con una propuesta diferente y un discurso más crítico el resultado no ha sido el esperado (para ellos). En 2023, Biznaga actuó en las fiestas de San Isidro. En pleno concierto, decidieron parar de cantar para hablar de uno de los pelotazos urbanísticos más escandalosos de los últimos años en la capital, el de la Ermita del Santo. “Madrid no es de los buitres, Madrid nos pertenece, pertenece a la gente que lo habita y que pelea porque sea un sitio habitable”, corearon. No fue el único momento reivindicativo más allá de las canciones, también subieron al escenario una pancarta con un mensaje antifascista que rezaba “fuera la Falange de Carabanchel”.

El color político del Ayuntamiento desde que llegó Almeida se dejó ver con la anulación de actuaciones ya programadas. Ocurrió en Tetuán, cuando su concejala de distrito canceló la actuación de Def Con Dos por el contenido reivindicativo de su propuesta musical. Desde entonces, el grupo no ha vuelto a pisar los numerosos escenarios municipales que se montan de primavera a principios de otoño en sus 21 distritos. Y también los festivales montados por asociaciones o vecinos han tenido problemas en los últimos meses: el pasado mes de julio, David Pérez, concejal de Hortaleza, canceló el Luis Aragofest, un festival gratuito de música punk que se celebra desde hace ocho años en el parque de Manoteras. Con tan solo dos días de antelación, denegaron la autorización para desarrollar el festival en base a que no habían presentado la autorización en el plazo establecido, algo que desde la organización negaron rotundamente.

Este y otros casos llevan a algunos artistas a considerar que tras el Ayuntamiento hay una motivación política que denosta la contracultura y que le lleva a optar por los mismos grupos de siempre. Por lo pronto, la dinámica nostálgica se mantiene vigente de cara a las próximas fiestas de la capital, las de La Melonera en Arganzuela, que contarán con las actuaciones estelares de Azúcar Moreno, Celtas Cortos, María del Monte y Los Manolos.