El concejal 'aguafiestas' de Almeida en Hortaleza cancela otro festejo, el Luis Aragofest, a dos días de su celebración

Nuevo choque de David Pérez con el tejido cultural de Hortaleza. El concejal presidente del distrito denegó este jueves la autorización para celebrar la octava edición del festival gratuito de música Lusi Aragofest, el sábado 6 de julio en el parque de Manoteras. La resolución del edil de José Luis Martínez-Almeida se produce así apenas dos días antes del evento.

Se trata de una cita organizada de forma autogestionada por el colectivo Hortaleza Punks, que desde hace meses tenía preparado un cartel con siete bandas participantes. “A dos días de la celebración de la octava edición del Luis Aragofest hemos recibido la resolución de la Junta Municipal de Hortaleza por la cual se nos deniega la autorización para desarrollar el festival en base a que no hemos presentado la autorización en el plazo establecido. Pero esto es mentira, completamente mentira”, afirman los responsables del certamen en un comunicado.

Desde Hortaleza Punks explican que la solicitud de autorización “fue presentada el 21 de mayo, cumpliendo el plazo de un mes que marca la ordenanza, por la asociación vecinal de Manoteras”. Y añaden: “Nuestra intención no era cambiar la ubicación, durante las siete ediciones anteriores, el Luis Aragofest se ha celebrado en las mismas canchas sin problema alguno. Si se solicitó dicha modificación, fue por petición expresa de la persona que presionó con que no se iba a conceder la autorización si no era así [alguien del equipo de David Pérez]”.

Fuentes del Consistorio indican por contra a Somos Madrid una versión algo divergente de los hechos: “Los organizadores del Luis Aragofest saben desde el 12 de junio que para que pudiera ser autorizado era necesario modificar la ubicación del evento, solicitada inicialmente en la instalación deportiva del parque de Manoteras-Vélez Rubio. A pesar de esta advertencia, la Asociación Vecinal de Manoteras no efectuó los cambios hasta la pasada semana, cuando presentaron la nueva solicitud, que no cumple con la debida antelación para su correcta tramitación”.

El origen de la denegación del permiso sería por tanto muy similar al que sufrió el pasado mes la Asociación Vecinal de Manoteras a pocas horas de celebrar las Fiestas de Manoteras. Dos días antes de las fiestas del barrio, previstas para el 15 de junio, la agrupación vecinal recibió una notificación de la Junta Municipal de Hortaleza que dirige David Pérez impidiendo su desarrollo en la ubicación habitual, las canchas del parque de Manoteras.

El escrito firmado por el concejal se justificaba en un reglamento municipal de instalaciones deportivas que impide que el recinto planeado se utilice para otros usos que no sean los deportivos. Todo ello en una ubicación, unas canchas municipales de baloncesto, que llevaban años acogiendo estos eventos sin traba municipal alguna. De hecho, el propio Ayuntamiento de la capital ha celebrado actividades en este emplazamiento, como proyecciones de cine o conciertos.

Nuevo episodio de una disputa enquistada

La disputa llega después de meses de tensión entre Pérez y el movimiento asociativo de Hortaleza. El exalcalde de Alcorcón y exconsejero de Ayuso ya excluyó todos los eventos presentados por la Asociación Vecinal de Manoteras del calendario de festejos populares, lo cual impide la venta y consumo de alcohol en Las Noches del Huerto y las Sesiones Vermú del Parque del Encuentro de Manoteras.

Desde entonces, la agrupación se ha significado en las manifestaciones del barrio contra el edil popular (con la pitada durante el pregón de las Fiestas de Hortaleza como culmen), por decisiones como la eliminación de todo el presupuesto destinado a actuaciones vecinales en las Fiestas de Hortaleza, o la cancelación el año pasado de la Feria de Asociaciones del distrito.