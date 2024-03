'Ley Seca' contra las asociaciones vecinales de Hortaleza en los festejos populares: “Es absurdo, injusto e inexplicable”

El nuevo concejal presidente de Hortaleza, David Pérez, solo considera festejos populares seis de las 25 propuestas trasladadas por las asociaciones del distrito. El exalcalde de Alcorcón, que en 2016 calificó a las feministas de “mujeres frustradas”, reveló en su puesto después de los comicios municipales de mayo a Alberto Serrano, de Ciudadanos. El año pasado Serrano no puso objeciones (no lo hizo ningún partido) a los 34 festejos populares presentados por las entidades de la zona.

Sin esta condición de festejo popular las actividades no pueden funcionar amparadas por un recinto ferial, así que la venta de alcohol en la calle queda prohibida, pese a que las barras son la principal fuente de ingresos para financiar estas fiestas vecinales ejecutadas gracias al esfuerzo de personas voluntarias. Si no hay rectificación tampoco se permitirá el consumo de alcohol, con multas que pueden alcanzar los 600 euros. Una especie de Ley Seca contra un grupo de organizaciones vecinales, anunciada por sorpresa en el pleno del distrito celebrado el pasado 21 de marzo, que ha encendido los ánimos entre el tejido asociativo de Hortaleza y de toda la ciudad.

“Se complica la viabilidad de estas fiestas que organizan asociaciones sin ánimo de lucro y se financian con la instalación de barras donde los asistentes pueden consumir comida y bebida mientras disfrutan de espectáculos gratuitos”, informaba por su parte el pasado lunes la Federación Regional de Vecinos de Madrid (Fravm) en un comunicado. Ejemplo de lo que supone la venta de comida y alcohol en las fiestas son las casetas de los partidos políticos, presentes en las celebraciones de todos los distritos de Madrid, con las que las agrupaciones locales de PP, PSOE o Más Madrid recaudan fondos para sus actividades.

Se trata de una decisión “arbitraria” y “discriminatoria” sin “justificación técnica”, en palabras de la Coordinadora de Entidades de Hortaleza, que aglutina a las asociaciones perjudicadas por esta decisión: la Asociación Vecinal Manoteras, La Unión de Hortaleza y el Espacio sociocultural Danos Tiempo. Es “un ataque sin ningún criterio técnico al trabajo de las asociaciones que promueven actividades de ocio culturales gratuitas, que salen adelante con el esfuerzo desinteresado y altruista de muchas personas”, sostienen.

Según detalla la Coordinadora, entre las actividades que David Pérez ha excluido del calendario de festejos y en las que estará prohibido el consumo y venta de alcohol están las fiestas vecinales del barrio de Manoteras, que se celebran desde los años setenta, o las fiestas de Juan y Juana de La Unión de Hortaleza. Sonia San Andrés, vicepresidenta de esta agrupación, considera la actuación de Pérez “inaudita” en declaraciones a Somos Madrid: “Es absurdo, injusto e inexplicable”. Critica el “doble juego” del Ayuntamiento a la hora de contar con estas entidades: “Nos dicen que podemos participar, pero en casillas muy cerradas, sin tomar parte en la elaboración de los programas”.

Sonia alerta del “efecto disuasorio de las multas por beber”, más allá del impacto económico que les causa la pérdida de las barras. En su opinión, se trata de “una desconsideración al trabajo de las asociaciones, que ayudamos desinteresadamente y con toda nuestra disposición a la Junta Municipal de Hortaleza en momentos tan delicados como la pandemia o Filomena”.

Javier Díaz, del Espacio Danos Tiempo, ha visto igualmente como el concejal presidente y su equipo “desprecian” todas las citas de una de las entidades más activas en el distrito los últimos años. La más significativa es la Muestra de Arte de Calle de Hortaleza, que en sus catorce ediciones ha puesto en valor a la importancia de la cultura en el espacio público, así como de la presencia de los y las artistas callejeros a través de conciertos, mercadillos artesanales o actuaciones circenses. “Ya es una fiesta tradicional a la que acude mucha gente”, asegura a este diario. La primera gran calçotada madrileña, los actos por el Día del Medio Ambiente (5 de junio) o la queimada y castañada popular cada Magosto y Samaín (en el Día de Todos los Santos) son otras de sus grandes apuestas.

“A todos nuestros eventos vienen más de 200 personas y nunca ha habido ningún problema. Estábamos orgullosos y satisfechos de que el Ayuntamiento las reconociera como festejos populares. Nos parecía algo bonito y un reconocimiento a nuestro trabajo desinteresado por el barrio”, explica Javier. Presume del respaldo y la sorpresa que los vecinos les han transmitido: “No acaban de entender por qué se intenta no dar continuidad a algo que ya se hace con pocos recursos y fruto de un esfuerzo voluntario para el bien del barrio”.

También se queda fuera la fiesta al aire libre que la Cabalgata Participativa de Hortaleza organiza para recaudar fondos que se destinan al montaje de las carrozas que reciben a los Reyes Magos. En cambio, sí tendrán permiso los festejos que promueven las asociaciones vecinales de Valdebebas, El Bosque, Las Cárcavas-San Antonio o La Expansión de San Lorenzo. Esta última ha manifestado su solidaridad con las entidades afectadas afirmando que “nadie entiende la decisión del concejal”. Daniel Rebner, uno de sus miembros, sostiene en conversación con este periódico que “debe haber un criterio político”.

“Es un criterio técnico, no político”, defendió sin embargo David Pérez en el pleno donde anunció el controvertido cambio de criterio. “En lo que de mi dependa, y no es una cuestión de opinión sino una cuestión legal, no podrán vender alcohol porque entra en contradicción con otras ordenanzas como la de venta ambulante”, añadió el exconsejero de Vivienda y después de Transportes en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Sin criterios ni explicaciones

Desde La Unión de Hortaleza, Sonia se pregunta por qué “no hay una serie de requisitos establecidos para establecer por qué algunos festejos son populares y otros no”. Pide que se concreten requisitos como “arraigo en el territorio, calidad de la puesta de ocio o accesibilidad”. “Ahora mismo no sabemos qué tenemos que alegar porque no hay ninguna pauta que nos hayan comunicado desde el Ayuntamiento”, subraya.

Javier también reclama explicaciones ante el “sinsentido” de que el consistorio sí apoye fiestas con un menor arraigo temporal y popular en el distrito: “No sé si ha tenido que ver que lleven nombres de santos o sean de barrios con más votantes de derechas”. Apostilla, eso sí, que ningún festejo es mejor o peor que otro y que defienden que todos mantengan el apoyo institucional que venían recibiendo.

Sonia relata que ya trabajan en una campaña de información en el distrito para explicar su situación, así como en la creación de un espacio de diálogo para pensar en posibles soluciones. Sobre la continuidad o no de las actividades con estas mermas, se muestra confiada: “Vamos a hacerlas, aunque haya que volver a solicitar los permisos”. La próxima será el 18 de mayo, con el tradicional Día del Árbol y sus talleres, juegos de mesas, charlas y comidas vecinales. Javier se expresa en similares términos y ya se encuentran preparando sus habituales actividades por el Día de la Tierra (22 de abril): “Nuestra idea es seguir generando espacios de encuentro, de reunión y de disfrute en el vecindario”.

Nueve meses de continuos choques con el asociacionismo

La Coordinadora de Entidades también ha recordado que “en apenas nueve meses al frente de este distrito de casi 200.000 habitantes, David Pérez ha cancelado la Feria de Asociaciones, ha recortado las Fiestas de Hortaleza y ha reducido a la mitad las subvenciones a entidades ciudadanas [unas ayudas a proyectos concretos, no a entidades, que han pasado de 60.000 a 30.000 euros]”.

“Exigimos respeto hacia el movimiento asociativo de Hortaleza, que lleva más de 50 años haciendo el distrito un lugar más habitable y sigue dando vida a las calles con actividades que ahora desdeña la Junta Municipal”, añaden. Emplazan al edil a “rectificar estas decisiones erróneas” y “cumplir con su obligación de apoyar al tejido asociativo y fomentar la participación ciudadana en el distrito”. Hace unos días, el concejal de Más Madrid Miguel Montejo compartía el calendario de fiestas que se quedan sin recinto ferial habilitado. Calificaba la maniobra de Pérez de “escándalo intolerable”.

Fuentes municipales se defienden en declaraciones a Somos Madrid: “Las fiestas patronales del distrito de Hortaleza se aprobaron en el Pleno de enero. Lo que se ha aprobado en el de marzo son los festejos populares propuestos por las asociaciones. El resto de actividades como calçotadas, arte callejero, cine o música no tienen entidad de festejos populares y serán aprobadas por técnicos municipales una vez las asociaciones presenten la documentación pertinente. Por tanto, no se ha suprimido ninguna actividad de barrio”.

Desde el consistorio sí reconocen que la pérdida de condición de festejo popular provoca que estas actividades “no tengan permitida la venta de alcohol en la calle”, aunque critican que “parece que es lo único que importa a las asociaciones”. Así, el Ejecutivo municipal justifica la prohibición de consumir alcohol en entornos donde ya estaba permitido en su afán por “contribuir a combatir el consumo de alcohol no autorizado en las calles, que es responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid”.

Pese a que Daniel Rebner pertenece a la asociación La Explanada de San Lorenzo, que no es una de las directamente perjudicadas por los nuevos criterios restrictivos en los festejos populares, manifiesta que la dinámica de “palos continuos en las ruedas del asociacionismo” va mucho más allá de la figura de David Pérez: “Es una cosa del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, lo ha hecho en mayor o menor medida en todos los distritos”. Apunta que el Ejecutivo municipal ha eliminado interlocutores con las organizaciones vecinales en el área de Cultura y ha apoyado una propuesta de Vox para perseguir los lemas “que no tengan que ver con las tradiciones” en este tipo de actos, como las reivindicaciones de la sanidad pública en cabalgatas populares.