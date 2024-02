El PP de Almeida tumba una propuesta para exigir arreglar el estadio del Rayo y permitir que se quede en Vallecas

El Ayuntamiento de Madrid asegura que quiere que el Rayo Vallecano “se quede en Vallecas” pero, a la vez, rechaza las propuestas de la oposición para proteger su actual ubicación. Es lo que ha pasado en el Pleno de febrero en Cibeles, donde el futuro del club franjirrojo ha protagonizaba varios debates entre los partidos políticos municipales, con posiciones en el PP de Almeida muy distantes a las de PSOE y Más Madrid.

Este último partido defendía una propuesta presentada de forma conjunta con los socialistas para que el Ayuntamiento de Madrid llevara a cabo una serie de actuaciones encaminadas a garantizar la permanencia del Estadio de Vallecas en su ubicación actual, entre ellas instar a un estudio exhaustivo de las mejoras posibles, abrir una mesa de diálogo con la Comunidad, la directiva y las peñas o exigir a la propiedad del club las obras necesarias para que su sede cumpla la normativa para que, en caso contrario, sean ejecutadas por el consistorio de forma subsidiaria. También se añadía a estos puntos que se estudiara la forma de integrar los elementos arquitectónicos protegidos a las futuras necesidades del club.

El PP votaba en contra de todos los puntos, pese a que la concejala de Deportes, Sonia Cea, defendía que la intención del consistorio es “ayudar a que el Rayo se quede en Vallecas”, sin detallar la forma en la que iba a intentar hacerlo.

El futuro del estadio del Rayo está en vilo desde que hace tres semanas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desvelara unas conversaciones con la directiva para llevar el coso vallecano a otro lugar de la ciudad. “Cada vez es más insostenible que sigan en Vallecas”, dijo en una entrevista abriendo una polémica que el equipo de Almeida intenta capear desde entonces, con la oposición de Cibeles y la afición del club en contra de un hipotético traslado.

“Inventan excusas, pero a la hora de la verdad son incapaces de decir que Vallecas no se quedará sin su estadio” afeaba al equipo de Gobierno municipal la concejala socialista María Caso. “Qué triste señor Almeida que tengan que venir los partidos de la oposición a defender su ciudad porque usted no va a enfrentarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que triste que en cuatro semanas no hayan tenido tiempo de conocer la opinión de las peñas y de la afición rayista” añadía.

“Hay un plan para dejar morir el estadio y un repentino interés especulativo”, denunciaba también Rita Maestre. “La señora Ayuso y el señor Presa están buscando la fórmula para dar un pelotazo con los terrenos del Rayo Vallecano en la Albufera”, decía defendiendo una iniciativa que intentaba asegurar el nivel de protección del estadio y que solo obtuvo el apoyo del PSOE.

Más Madrid demanda “reparaciones técnicas, adecuaciones, mejoras, actualizaciones para que un estadio construido hace mucho tiempo se adapte a las necesidades de ahora”. Y eso debe hacerse por parte de las administraciones públicas competentes y también de la presidencia del club. Para Cea, lo que busca la izquierda “es sacar tajada política”, para apostillar que el Ayuntamiento “no puede obligar a una sociedad privada a quedarse en una ubicación”. Vox se puso de perfil absteniéndose en la votación y diciendo que “el futuro del Rayo lo tendrá que decidir el Rayo” y el PP tumbó la iniciativa del pleno con su mayoría absoluta.