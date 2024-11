Últimamente escucho hablar de los puntos K y A, ¿qué son? Hasta ahora solo sabía del punto G

Últimamente escucho hablar de los puntos K y A, pero no tengo idea de qué son. Hasta ahora solo sabía del punto G. ¿Hay más? Muchas gracias Diana (Madrid)

No es casualidad que cuando hacemos una búsqueda en Internet sobre cómo se definen los puntos K y A encontremos artículos donde se venden juguetes sexuales con formas específicas para estimular esas zonas. O bien con consejos dirigidos a hombres con las mejores posturas penetrativas, y así hacerlas “volver locas de placer”. Algo curioso, cuando sabemos que el 82% de las mujeres en relaciones heterosexuales experimentan orgasmos con otras prácticas que no son la penetración. Por tanto, por muchas zonas que vayamos a estimular dentro del canal vaginal, la estimulación del clítoris, estadísticamente, será con la que la mayoría alcancen esos orgasmos preciados.

Respondiendo a tu pregunta, y porque nunca está de más conocer mejor nuestros genitales, te diré para empezar que ninguno de los puntos, ni el G, ni el K, ni el A, son puntos con coordenadas anatómicas exactas, más bien son zonas localizadas en un área del canal vaginal. ¿Lista para la visita guiada?

El “punto” G lo encontraríamos debajo del hueso púbico, a dos centímetros de la entrada de la vagina, en la pared frontal.

El “punto” K es una zona al fondo de la vagina, justo en la unión con el cuello uterino. En 1998 la sexóloga Bárbara Keesling es quien empieza a hablar de ello, denominándolo también “pasaje misterioso” por su desconocimiento hasta la fecha.

El “punto” A (o AFEM, Anterior Fornix Erotic Zone), se localiza a unos 6 - 7,5 cm de la entrada de la vagina, en la cara anterior, cerca de la vejiga, según describió en 2003 el ginecólogo Chua Chee Ann.

Conocer más sobre nuestra anatomía, explorar nuestros cuerpos es importantísimo a día de hoy para las mujeres, en algunas todavía una tarea pendiente. Sin embargo, no podemos convertir las relaciones sexuales en una “búsqueda del tesoro”, donde nos vamos a ir encontrando unos “puntos mágicos” que nos van a llevar al éxtasis sí o sí.

Si algo tienen de controversia, y si sigue la discusión sobre su existencia, es precisamente por esto. La excitación va a depender de muchos factores, el placer es algo subjetivo, y lo que para ti puede ser una zona sensible, agradable y excitante donde estimularte, para otra no. Incluso, esa misma zona, otro día, no te genere la misma sensación que el día anterior. Por tanto, quizás merezca la pena, cada vez que tengas relaciones sexuales contigo misma o con otras personas, crear un mapa para la búsqueda del placer, da igual si sigues la misma o diferentes rutas.